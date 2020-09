Kenterbe vágják a világot a magyar IT-sek: de hol vannak még a nyugati fizetések!

A koronavírus-járvány nyomában bizonyos szakmák poziciók, ha ideiglenesen is, de háttérbe szorultak, mások azonban felértékelődtek, és elmondható, hogy nagyobb szükség van rájuk, mint valaha. A tavaszi tömeges home office időszakában például extra teher hárult a magyar vállalatok informatikusaira, fejlesztőire, rájuk tehát mostantó kezve duplán is igaz: aki nem fejleszti magát, akinek nem naprakész a tudása, az előbb-utóbb lemarad, vagy benne ragad egy olyan technológiában, amely végül teljesen kikophat - mondta el a Pénzcentrimnak Pulay Gellért. A Human Priority Kft. ügyvezetője beszélt arról is, hazánkban jelenleg kevés lehetőség van arra, hogy a stratégiai fontossággal bíró IT szektor szakemberei megmutassák, milyen sokrétű tudással rendelkeznek.

A koronavírus-járvány, az egész világot felforgatta, de elképesztő nyomást helyezett a kormányokra, a gazdasági szereplőkre, a vállalatokra, és a vállalatok informatikai rendszerére is: a home office idején a szokásos adat többszöröse mozgott a felhőbe, miközben a stabil otthoni hozzáférést is biztosítani kellett. A válság árnyékában ráadásul mindenhol szorosabbra húzták a nadrágszíjat, így a megnövekedett kiberbiztonsági kockázatokat is kisebb büdzséből kell megoldani. Mindez adott esetben hatalmas, védtelen támadási felületet kínál a hackereknek, akik bűnszervezetekben, egyre többször és egyre változatosabb eszközökkel használják ki a COVID-ot övező bizonytalanságot.

Ilyen körülmények között nem csak felértékelődött az informatikusok szerepe, de naprakész tudásuk is fontosabb, mint korábban, hiszen alapvetően új megközelítésre van szükség a vállalati informatikában.

Egyrészről kiemelt fontosságú lesz egy naprakész IT-stratégia elkészítése, amit nem csak akkor vesznek elő a cégek, amikor már ég a ház, másrészről pedig folyamatosan frissen kell tartani az informatikai szakértők tudását, hogy tisztában legyenek a legújabb fenyegetésekkel és magabiztosan tudják kezelni a felmerülő kríziseket - mondta el korábban Laczkó Gábor, a Braining Hub IT oktatási centrum ügyvezetője.

Talán egyetlen szakmában sincs szükség oly mértékű önfejlesztésre és a folyamatos tanulásra, mint az informatikában. A fejlesztésnek azonban sokféle módja van, csoportos, vagy egyéni tanulás, szakmai gyakorlatok, vagy éppen a versenyek, melyek keretében az indulók nem csak a saját tudásukat, szintjüket mérhetik fel, de megismerkedhetnek az éppen aktuális és fontos irányvonalakkal, trendekkel is - erre azonban legalábbis itthon még nincs sok alkalom:

Hazánkban kevés lehetőség van arra, hogy a stratégiai fontossággal bíró IT szektor szakemberei megmutassák, milyen sokrétű tudással rendelkeznek. Bár egy-egy munkahelyen az adott környezetben sokan kitűnhetnek, mégis nehezebb objektíven megítélni, mire is elegendők a képességeik

- mondta el a Pénzcentrumnak Pulay Gellért, a Human Priority Kft. ügyvezetője, amely az Országos IT Megmérettetést szervezi. Egy ilyen esemény témái minden jó esetben tükrözik a felkapottabb, vagy hangsúlyosabb szerepet kapó technológiákat, merre felé tart a piac, milyen tudásra van a legnagyobb kereslet. Idén ilyen a DevOps, a Cloud megoldások témaköre, de az IT biztonság is ide sorolhatók. Arr a kérdésre, hogy nemzetközi szinten hol állnak a magyar informatikusok tudásban, bérezésben Pulay Gellért szerint valószínűleg nyugodt szívvel jelenthetjük ki, hogy tudásban a hazai fejlesztők az élvonalba tartoznak nemzetközi összehasonlításban is.

Az elmúlt években több tanulmány látott napvilágot a fizetések vonatkozásában, magunk is utánajártunk a témának, és összességében azt mondhatjuk, hogy ha az életszínvonalat vesszük alapul, akkor itthon sincs miért szégyenkezni: természetesen vannak olyan országok, ahol a fizetésekből több minden kerülhet a fogyasztói kosárba, de általánosságban véve a máshol magasnak tűnő fizetések mellett sokszor többszörösen drágábbak a szolgáltatások, fogyasztási cikkek is. És ha valaki messze kiemelkedik az átlag közül, az kiemelkedő bérre számíthat, mindegy, hol él.

Széleskörű vs. elmélyült tudás

Gyakran felmerül a kérdés szakmán belül, hogy vajon mi fontosabb ma, mi ér többet a piacon: ha egyetlen programnyelv/irány minél mélyebb tudással rendelkező szakértője az ember, vagy ha az illető inkább szélesebb palettán mozog? A szakember szerint egyre inkább afelé haladunk, hogy a széleskörűbb ismereteknek magasabb hozzáadott értékük lesz. Azonban az informatikán belül vannak olyan speciális területek, amelyekhez igen kevesen értenek, éppen ezért az ilyen jellegű tudás még mindig hatványozottan többet ér.

Annyira gyorsan változnak a technológiák, régiek tűnnek el, újak emelkednek fel akár pillanatok alatt, hogy aki nem nyitottan és rugalmasan áll a kérdéshez, előbb-utóbb lemarad, vagy benne ragad egy olyan technológiában, amely végül teljesen kikophat.

Ha valaki úgy érzi, szívesen dolgozna fejlesztőként, de nem ismeri a képzési lehetőségeket, annak is érdemes alaposan körülnézni a piacon, hiszen ma már rengeteg lehetőség közül válogathat.

Mi mind informatikusok leszünk egy szép napon?

Elterjedt vélekedés, hogy 10-20 év múlva kis túlzással tényleg mindenki programozó lesz - azaz némi programozói tudás nélkül, nem fogunk már boldogulni a munkaerőpiacon?A fejlesztői ismeretek egyre több életterületen megjelennek, előbb-utóbb - bizonyos szinten természetesen - egyre kevesebbek számára lesz kikerülhető.

Ahogy 30-35 éve gyerekként még csak elképzelni sem tudtuk, hogy milyen világban fogunk élni felnőttként, nehéz előrelátni azt, hogy idős korunkra mindez hova juthat, egy valami azonban biztos: gyermekeink jövőjét meghatározhatja az, hogy tudnak-e majd programozni vagy sem.

