Ezek az orvosok szedik a legtöbb hálapénzt: velük mégis kivételt tennének

Nem hagyja annyiban a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetése abba, hogy a szigorú összeférhetetlenségi szabályoknál - mint az állami és magánellátás közötti átjárás - a kormány kivételezne a szülész-nőgyógyászokkal. A kamara szerint ez fenntartja a hálapénz intézményét, viszont a hirtelen változás pedig rengeteg várandós ellátását befolyásolná. Átláthatóbb viszonyokat teremtenének.

A MOK kidolgozott egy olyan átmeneti javaslatot, amely tiszta helyzetet teremtve szerződéshez kötné a szabad orvosválasztást. Lénárd Rita alelnök a szülésért adott hálapénzről szóló kerekasztal-beszélgetésen elmondta: a szakma által is támogatott javaslat értelmében a kismamának szerződést kellene kötnie az állami kórházzal, ahol majd szülni fog, megjelölve a közreműködő orvost. Most vakszerencse kérdése, hogy a hálapénzzel megfizetett vagy kecsegtetett orvos mennyire váltja be a hozzá fűzött reményeket - írja a hvg.hu.

Jelenleg nincs tisztázva, mit vállal a pénzért az orvos, keveredik a magán- és az állami ellátás.

A MOK vezetésének javaslata értelmében külön megállapodás esetén lehetne térítést kérni a szülésért, a szerződésben pedig tisztázhatók volnának az extra szolgáltatások is. A szerződés önmagában semmilyen előnnyel nem járhat, csak a személyes közreműködésért és az eltérő körülményekért fizet a kismama - hangsúlyozta Lénárd. Hozzátette: az is nagyon fontos, hogyha bármilyen komplikáció fellép, el kell térni a szerződéstől, és a kismamát a megfelelő helyre kell irányítani.

A K-Monitor és az EMMA szülési jogokért küzdő egyesület "szülésélménytérképéből" az is kiderült: idén októberig a válaszadó 11 ezer nő 68 százaléka fizetett hálapénzt a szülésért, többségük azért, hogy választott orvosnál szülhessen, illetve valóban hálás volt. A hálapénz átlagos összege 111 ezer forint volt, ám a koronavírus-járvány alatt többen fizettek ennél magasabb összeget. A K-Monitor számításai szerint 7 milliárd forint lehet a hazai állami szülészetben fizetett hálapénz összege egy évben.

