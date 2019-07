Döbbenet: ennyit keresnek a diákok ezen a nyáron a Tescóban, Lidlben, SPAR-ban

Diákként idén nyáron csak az nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon, aki nem akar. Óriási szükség van a nyugdíjasokra és a legfiatalabb generációra is. A Pénzcentrum kiderítette, mennyit kereshetnek a diákok óránként, ha például egy élelmiszer áruházba mennek el dolgozni a nyáron.

Az országos statisztikák szerint tavaly körülbelül 300 ezer 15 és 24 év között fiatal dolgozott nyáron, idén pedig további 20 százalékos növekedést várható. A nemzetgazdaság számára kifejezetten hasznos a diákmunka, bizonyos területeken tartalékot is jelentenek az általános hazai munkaerőhiány orvoslására, illetve a nyári szabadságolás ideje alatt sok esetben szezonálisan helyettesítik az állandó állományt.

Nagy kérdés, hogy mennyit lehet keresni

A turizmusban, a Balaton körül nyilván kiemelkedően jól lehet keresni, ahogy arról a Pénzcentrum korábban is beszámolt: egy vendéglői konyha diákmunkásként alkalmazott kisegítője vagy egy "placcos" felszolgáló bruttó 400 ezer forintot kereshet havonta, egy szobalány vagy strandbüfés pedig ezerforintos órabérért dolgozhat az idén a Balatonnál.

Azonban nem mindenkinek van lehetősége a tó mellé utazni, sokan szívesebben maradnak a lakóhelyük közelében, nekik maradnak a helyi lehetőségek, például a nagy áruházláncok, ahol szinte mindig van felvétel.

A Tesco szívesen alkalmaz diák munkaerőt

A Tesco a nyári szezonban több ezer diáknak biztosít nyári munkát, ezáltal kereseti lehetőséget. A szezonális és egyéb, kereskedelmi forgalmat érintő hatások miatt, folyamatosan hónapról hónapra változik a tanulói létszám az áruházakban. A nyári hónapokban a diákok létszáma - a korábbi tapasztalatok alapján - a normál hónapok így háromszorosára nő - tudtuk meg az áruház sajtóosztályától.

A diákok jellemzően árufeltöltői és pénztárosi munkát végeznek. Nagy újdonság ebben az évben, hogy már a 17. életévet betöltött diákok is végezhetnek pénztárosi feladatot. A diákok betanítása az áruházakban a munka megkezdése előtt megtörténik. Ekkor tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatáson is részt vesznek, illetve kapnak a munkakörre vonatkozó tréninget.

A bérek munkakörök és beosztott műszakok függvényében eltérnek, nagyságrendileg 1300 és 2100 forint között mozognak óránként.

Lidl - minden részlegre várják a diákokat

A Lidl Magyarország folyamatosan együttműködik különböző diákszövetkezetekkel, akik szükség esetén segítenek a megnövekedett forgalom zökkenőmentes lebonyolításában az év folyamán, így a nyári időszakban is. A nyári oktatási szünet idején az áruházlánc adminisztratív és nem adminisztratív munkakörökben alkalmaz diákokat, mellyel a vállalat számukra is jó lehetőséget biztosít az iskolamentes időszakban is, valamint a szezon okán az igény is megnő a diákmunkára, így a létszám ez idő alatt jelentősen, egyes régiókban akár 25-30 százalékkal is megnő - mondta el Pénzcentrumnak Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs cégvezetője. Az Atlasz iskolaszövetkezet felmérése szerint vidéken a Lidl üzleteiben pénztárosként bruttó 1243 és 2260 forintot lehet keresni óránként, árufeltöltőként pedig bruttó 1017 és 1842 forint között.

SPAR- 1500 diák

A SPAR áruházaiban országszerte nagyjából 1500 diák dolgozott júniusban, bruttó 1200-1300 forintot kerestek óránként, amihez még pluszban hozzáadódnak a különböző mértékű műszakpótlékok - tudtuk meg Maczelka Márktól, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetőjétől.

Aldi - elenyésző a diákok aránya

Az ALDI Magyarország humánerőforrás stratégiája főállású munkavállalókra fókuszál, akik jellemzően részmunkaidőben végzik munkájukat az áruházláncnál. Éppen ezért nagyon kevés diákot foglalkoztatunk, számuk nem éri el a 30 főt, ami a teljes létszám kevesebb mint 1 százaléka. A diákokat szövetkezeten keresztül foglalkoztatjuk, kétharmaduk pedig a logisztikán, a többiek a könyvelésen, értékesítésen, illetve a munkaügy-osztályon belül kapnak feladatokat - derült ki az Aldi Magyarország válaszaiból.

Jellemzően adminisztratív jellegű munkát végeznek, az igazgatáson ezek a postázás, a postabontás, a lefűzés, az adatrögzítés, míg a raktárban áru-összekészítéssel, takarítással, sorelőkészítéssel, eseti jelleggel pedig göngyöleg válogatásával és címkézéssel foglalkoznak.

Auchan

Az Auchantól annyit tudtunk meg, hogy jelenleg közel 70 olyan 18 év alatti kollégájuk van, akik határozott idővel állnak velük szerződésben, vagyis nyári munkára mentek, és hozzávetőlegesen 50 fő, akik diákszövetkezeten keresztül dogoznak velük.