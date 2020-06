Csökkentették Orbán Viktor fizetését: ennyit keres most a miniszterelnök

Kevesebb pénzt visz haza Orbán Viktor március óta. Kiderült, hogy egy jogszabály-módosítás áll a háttérben.

Lecsökkent Orbán Viktor fizetése, az erről szóló kormányzati dokumentumot a Blikk szúrta ki. Ebben az áll, hogy márciustól 50 forinttal kevesebb fizetést kap a miniszterelnök: míg korábban bruttó 1 millió 507 ezer 400 forintot keresett Orbán Viktor, immár csak 1 millió 507 ezer 350 forintot utalnak neki.

A fizetéscsökkenést megerősítette a lapnak a kormányfő sajtófőnöke, Havasi Bertalan is: mint mondta, a miniszterelnök fizetése lényegében nem változott, technikai jogszabály-módosítás történt a kerekítés számításában. A kormánytagok jogállásáról szóló törvény tíz éve változatlanul a köztisztviselői illetményalap 39-szeresében állapítja meg a miniszterelnöki illetményt, a köztisztviselői illetményalap pedig 2008 óta 38 650 forint, ami egész pontosan 1 millió 507 ezer 350 forint, vagyis az új illetmény lett a pontos.

A lap kiemeli, hogy eddig is Orbán Viktor volt a legrosszabbul kereső kormánytag, két éve már a miniszteri fizetések is meghaladják az övét, az év elején pedig az államtitkárok fizetése is 1 millió 750 ezerre emelkedett.

Fotó: Orbán Viktor Facebook

Címlapkép: Getty Images