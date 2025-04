Óriási toborzási hullám indul a Lidl-nél: 630 ezres fizetéssel vadásszák a melósokat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Lidl már most készül a Balaton és a Velencei-tó környékének megnövekedett nyári forgalmára. A diszkontlánc mintegy 150 új munkahelyet hoz létre, hogy a vásárlókat ebben a kiemelt időszakban is magas szinten tudja kiszolgálni. A vállalat a nyári szezon alatt dolgozó bolti munkatársak számára nemcsak kiemelt bérezést nyújt, de a munkába járás költségét és a Lidl nagyértékű egészségügyi programját is biztosítja, sőt, akár még a szállást is.

Címlapkép: Getty Images

