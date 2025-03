Kiderült, ekkora béremelésre számíthat a legtöbb magyar dolgozó 2025-ben: vajon elég lesz?

Több mint 1400 cég válaszolt az egyik hazai gazdaságkutatónak idei béremelési terveiről. Vajon hol számíthatnak az előzetes adatok alapján a legnagyobb fizetésemelésre a magyar dolgozók?

A GKI Gazdaságkutató Zrt. legújabb, februári felmérésében 5 fő feletti vállalatokat kérdezett meg, többek közt 2025-ös béremelési szándékaikról. A kérdőívet 1408 cég töltötte ki, ebből 1321 adott választ a bérekre vonatkozó kérdésünkre. A megkérdezett vállalatok átlagosan 6,6%-kal (létszámmal súlyozva 6,3%-kal) tervezik emelni a béreket idén, ami 4,5% körüli várható infláció mellett 2%-os átlagos reálbérnövekedést jelent ebben a körben.

A tervezett béremelés mértéke szektoronként és a cégméret függvényében is változik. Legszerényebb béremeléssel az építőiparban dolgozók kalkulálhatnak: itt 6,1%-os növekedésre lehet számítani. A feszes munkaerőpiac a gyengélkedő ipari cégekből is kikényszeríti az infláció feletti béremeléseket, de az erre a szektorra jellemző 6,2% is az átlag alatt van.

Bár a kereskedelmi cégek teljesítményét 2025-ben jelentősen meghatározza a keresleti bizonytalanság, a dolgozók várhatóan így is 7%-os béremelésre számíthatnak. A legoptimistábbak a munkaadók a szolgáltató szektorban: itt 7,2%-os növekményt prognosztizáltak válaszadóink. Ezzel együtt minden szektorban reálbér-növekedésre lehet számítani.

Vállalatméret szerint szintén tapasztalhatók enyhe eltérések. Legkisebb mértékben az 5-10 fő közti cégek terveznek emelni, náluk 6,4%-os emeléssel számolnak a munkaadók. A 10-20 fős, illetve 21-49 fős cégek ennél nagyobb, 7,1%-os bérnövelést terveznek. Kisebb tér van a béremelésre az 50 és 249 fő közti középvállalatoknál, itt 6,5%-kal kalkulálhatnak a dolgozók. A 250 fő feletti vállalatok 6,9%-kal, tehát átlagot meghaladóan terveznek emelni.1

Bár a 6-7%-os bérnövekedés összességében elég impozánsnak tűnik, nem minden munkáltató hajlandó fenntartani a fizetések reálértékét. Az 5-9 fő közti cégek negyede egyáltalán nem tervez bért emelni idén, míg az ennél nagyobb vállalatoknak 10-13%-a is változatlanul hagyná a béreket.

5% alatti bérfejlesztést a legkisebb vállalatok 23%-a tervez, a két középső méretkategóriánál ez a szám 29-30%, míg az 51-250 fő közti cégek 34%-a emelne ennyivel. 6%-ot meghaladó bérnövekedést (tehát érezhető reálbéremelést) 53-61% tervez. E tekintetben a 10-20 fő közti és a 21-50 fő közti vállalatok bőkezűbbek társaiknál. Ezen kategórián belül is vannak kiemelten nagyvonalú vállalatok: 10% fölött emelne a 10-20 fős vállalatok 11%-a, és a 21-50 fős vállalatok 9%-a. Kisebb a tér a kiemelt béremelésre a legkisebb és a legnagyobb vállalatoknál: ezeknek a cégeknek mindössze 7%-a tervez 10% fölött emelni.