Váratlan ajándékot kaphat karácsonykor sok magyar dolgozó: nem mindenki fog ennek örülni

Fontos motiváló erő lehet a dolgozók számára a karácsonyi bónusz, sajnos azonban sok dolgozót nem olyan formában jutalmaznak, aminek a leginkább örülne. A Pénzcentrum felméréséből az derült ki, hogy valójában nagyon kevesen örülnek a bónusznak utalvány, ajándéktárgy vagy puccos karácsonyi buli formájában. A dolgozók jelentős része viszont bárminek örülne, mert ők nem is számíthatnak semmiféle jutalomra, bónuszra év végén.

December második fele a legtöbb cég életében az idei év lezárásáról, a jövő év tervezéséről szól. Ilyenkor esedékesek a teljesítményértékelő beszélgetések, gyakran a bértárgyalások is, valamint hamarosan kiosztásra kerülnek az év végi bónuszok, jutalmak. Nem minden cég alkalmaz átlátható jutalomrendszert, egyik évben adnak, másikban nem, vagy nem egységesen kapnak a dolgozók és részlegek jutalmat. A dolgozók számára így nem marad más, mint várni a bejelentést: lesz-e idén bónusz, és ha igen, milyen formában.

Az év végi bónusz fontos visszajelzés lehet a dolgozók számára, motiváló és akár megtartó tényező is lehet. Egy hazai tréningcég, a Comline Budapest összefoglalója szerint szektoronként meglehetősen eltérő lehet a jutalmazás, a dicsérő szavaktól a fizetett szabadságon át egészen több havi fizetésnek megfelelő összegig terjedhet. A globális trendek azt mutatják, hogy az eredményorientált, teljesítményalapú jutalmazások a legnépszerűbbek és a pénzbeli juttatások mellett egyre gyakrabban alkalmaznak más formákat is, például extra szabadnapokat, ajándékutalványokat vagy rendezvényekre szóló belépőket is​.

A cégek számára kulcsfontosságú lehet, hogy megismerjék dolgozóik preferenciáit. Az látható, hogy egyre több vállalatvezető kérdezi meg alkalmazottait, hogy milyen juttatásokat értékelnének a legjobban, legyen az pénzbeli prémium, extra szabadnapok, vagy akár céges rendezvényeken való részvétel. A Pénzcentrum ugyancsak felmérte olvasói körében, milyen bónusznak, év végi jutalomnak örülnének.

A legtöbben nem is álmodhatnak bónuszról

A Pénzcentrum olvasói körében végzett szavazáson - Te milyen formában örülnél leginkább az év végi jutalomnak, bónusznak? - 65,5 százalék a pénzt választotta. Ez az eredmény egyéltalán nem meglepő, inkább az az elgondolkodtató, miért nem választották többen a pénzt. Ennek pedig az az egyszerű magyarázata, hogy a szavazatok 27,6 százaléka alapján rengeteg dolgozó bármilyen formában örülne a jutalomnak, hiszen számukra csak álom az év végi bónusz:

Az alternatívák közül az extra szabadnap mozgatta meg a leinkább a dolgozók fantáziáját, de így is csak 3,6 százalék szavazott erre az opcióra. A legnépszerűtlenek jutalmazási forma pedig az év végi céges nagyrendezvény lett. Ezek szerint a dolgozók nem örülnek a puccos karácsonyi bulinak, helyette inkább kapnának pénzbeli bónuszt. A nagyértékű ajándéktárgy, valamint az utalvány, élményajándék sem vonzó az olvasók szerint.

Sok cég csinálja pedig a mai napig, hogy használhatatlan ajándékkosarakkal "jutalmazza" a dolgozóit év végén, vagy ahelyett, hogy pénzt adna, bosszantó utalványokat ad. Viszont a szavazás eredménye szerint a dolgozók nem igazán lelkesednek ezekért a megoldásokért.

2024-ben népszerűbb lehet az utalvány, pedig nem repesnek érte a dolgozók

Nemrég készült el a Rewin kutatása, mely szerint látványosan nő a csekély értékű ajándék - ez legtöbbször utalvány -, mint kiegészítő dolgozói juttatás népszerűsége a hazai vállalatok körében: az adatok szerint az év első kilenc hónapjában 22 százalékkal több vállalkozás használta ki ezt a lehetőséget utalványban, 2023. azonos időszakához képest, miközben 57 százalékkal nőtt az utalványok volumene, és hogy év végére szinte megkétszereződik azoknak a cégeknek a száma, akik így adják ki az év végi jutalmakat. Mi lehet ennek az oka?

Az egyik nyomós érv a kedvezményes, 33,04 százalékos adózás. Fontos tényező lehet továbbá, hogy 2024-től változtak a feltételek. A csekély értékű ajándékra leginkább az irányította rá a vállalkozások figyelmét, hogy 2024-től újra évi háromszor nyújtható, tetszőlegesen kiválasztott időpontokban. Mivel a juttatás mértéke az adott év januárjában érvényes minimálbérnek legfeljebb a 10 százaléka lehet, így akár évi 80 ezer forint is adható ezen a jogcímen. A növekvő kereslethez az is hozzájárulhat, hogy a vállalatok is egyre aktívabban keresik a dolgozók megtartását, motiválását elősegítő megoldásokat. A karácsony előtti hetek csúcsszezonnak tekinthetők az utalványok szempontjából is.

A cég felmérése szerint az utalványt alkalmazó munkaadók száma 2024. végére akár 90 százalékkal is nőhet az egy évvel korábbihoz képest, miközben a volumenben ennél nagyobb mértékű emelkedés is elképzelhető. „A csekély értékű ajándék, mint juttatási forma jelentősége tovább nőhet 2025-ben is, részben azért, mert az ezt már használó vállalkozások még jobban kihasználják a rendelkezésükre álló kereteket, illetve azért is, mert újabb cégek is csatlakoznak majd az érintett körhöz” – hangsúlyozta Ruga Róbert, a Rewin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.