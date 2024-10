Egyre több magyar munkavállaló kapja már ezeket a plusz juttatásokat: rengeteg magyar vásárol így

Egyre több hazai vállalkozás ismeri fel a csekély értékű ajándéknak, mint kiegészítő juttatási formának az előnyeit. A cégek által vásárolt utalványok értéke 57 százalékkal emelkedett éves összevetésben. A társaság várakozásai szerint a karácsony előtti időszakban tovább erősödik az érdeklődés a vállalatok részéről, és decemberre akár 90 százalékkal is emelkedhet az ezt a juttatási formát használó vállalkozások száma a múlt év végéhez képest - derül ki a Rewin Magyarország Kft. közleményéből.

Látványosan nő a csekély értékű ajándék, mint kiegészítő dolgozói juttatás népszerűsége a hazai vállalatok körében: az adatok szerint az év első kilenc hónapjában 22 százalékkal több vállalkozás használta ki ezt a lehetőséget utalványban, 2023. azonos időszakához képest, miközben 57 százalékkal nőtt az utalványok volumene. E juttatási forma mellett szóló, nyomós érv a kedvezményes, 33,04 százalékos adózás is, amely révén költséghatékony módon jutalmazhatják dolgozóikat a cégek. Emellett az érintettek körébe a munkavállalók közeli hozzátartozói is bevonhatók, ami szintén nagy előny.

„A már több évtizede létező – jellegéből adódóan kiegészítő juttatásként alkalmazott – csekély értékű ajándékra leginkább az irányította rá a vállalkozások figyelmét, hogy 2024-től újra évi háromszor nyújtható, tetszőlegesen kiválasztott időpontokban: ez azt jelenti, hogy – miután a juttatás mértéke az adott év januárjában érvényes minimálbérnek legfeljebb a 10 százaléka lehet – összesen akár évi 80 ezer forint is adható ezen a jogcímen, ami már egyáltalán nem elhanyagolható tétel” – összegzi a piaci folyamatok lényegét Ruga Róbert, a Rewin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A növekvő kereslethez az is hozzájárul, hogy a vállalatok is egyre aktívabban keresik a dolgozók megtartását, motiválását elősegítő megoldásokat, hiszen az elmúlt években a korábbinál magasabb szintre ugró infláció nyomán – érthetően – a munkavállalói igények is megnövekedtek. Emellett Magyarországon az is jellemző, hogy a munkavállalók szeretik az utalványban kapott juttatásokat, hiszen kézzel fogható, mindennapi vásárlásra használható eszközről van szó, amely széles körben, számos termékcsoport vásárlására is felhasználható.

Ruga Róbert szerint az a lehetőség, hogy akár évi három alkalommal is adható, a szezonális hatásokat is felerősíti az utalványoknál. Így az átlagosnál jóval élénkebb érdeklődést hozott a húsvéti, az iskolakezdést megelőző, illetve előreláthatólag a karácsony előtti időszak is. A karácsony előtti hetek persze érthetően csúcsszezonnak tekinthetők az utalványok szempontjából is.

Az ügyfelek körében végzett előzetes igényfelmérések alapján az idei karácsonyi szezon különösen erős érdeklődést hoz majd, és az utalványt alkalmazó cégek száma 2024. végére akár 90 százalékkal is nőhet az egy évvel korábbihoz képest, miközben a volumenben ennél nagyobb mértékű emelkedés is elképzelhető.

„A csekély értékű ajándék, mint juttatási forma jelentősége tovább nőhet 2025-ben is, részben azért, mert az ezt már használó vállalkozások még jobban kihasználják a rendelkezésükre álló kereteket, illetve azért is, mert újabb cégek is csatlakoznak majd az érintett körhöz” – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.