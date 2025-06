KÜJ szám, KTJ szám igénylés 2025: adatlap, nyomtatvány, kérelem kitöltése

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A vállakozások életében sok hivatalos feladat van, amit el kell intézni. A különböző ügyekhez hozzátartozik a KÜJ szám igénylés vagy épp a KTJ szám igénylés is. Ehhez most összeszedtünk minden lényeges információt, amire szükség lehet az igénylések során. Mielőtt elkezdjük az ügyintézést, érdemes tisztában lenni a fogalmakkal is, így utána jártunk, hogy mi a KÜJ szám jelentése és mi a KTJ szám jelentése, valamint, mit is kell tudni pontosan a KÜJ igénylés és a KTJ igénylés kapcsán.

Mi az a KÜJ szám és KTJ szám? Ha környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos hivatali ügyintézés előtt állunk, érdemes először tisztázni az alapfogalmakat. Két kiemelten fontos azonosítóval találkozhatunk: ez a KÜJ szám és a KTJ szám. De mi is pontosan a KÜJ szám jelentése és a KTJ szám jelentése? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! KÜJ szám jelentése: A KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) egy egyedi azonosító szám, amelyet természetes személyek, cégek és más szervezetek kapnak a környezetvédelmi hatóságoktól. A KÜJ szám igénylése során a szervezet bekerül a környezetvédelmi alapnyilvántartásba, és a továbbiakban ezzel a számmal azonosítják az ügyfélként.

KTJ szám jelentése: A KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) pedig egy konkrét telephely vagy objektum egyedi azonosítója. A KTJ szám igénylése lehetővé teszi, hogy a hatóság pontosan nyomon követhesse a környezetvédelmi szempontból nyilvántartott helyszíneket. Miért fontos a KÜJ igénylés és a KTJ igénylés? A KÜJ igénylés és KTJ igénylés nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem számos előnyt is kínál: Egyedi azonosítás: Mind a KÜJ szám igénylése, mind a KTJ szám igénylése biztosítja, hogy a környezetvédelmi hatóságok egyértelműen be tudják azonosítani az ügyfelet és a helyszínt.

Nyilvántartási rendszerbe kerülés: A számok bekerülnek a Környezetvédelmi Alapnyilvántartásba (KAR), ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az ügyintézést.

Átláthatóság: A KÜJ szám igénylése és a KTJ szám igénylése hozzájárul a környezetvédelmi folyamatok átláthatóságához, hiszen pontos adatokat biztosítanak a hatóságok és az ügyfelek számára. KÜJ szám igénylése – lépésről lépésre A KÜJ igénylés az OKIRkapu rendszerén keresztül történik. Az alábbi lépések segítenek a folyamatban: Belépés után a bal felső sarokban kattints az „Új meghatalmazás/KÜJ” gombra.

Válaszd ki az „Új adatcsomag” opciót, állítsd be az érvényességi dátumot, majd kattints a mentésre.

Ezután válaszd a „Meghatalmazás/KÜJ igénylés” lehetőséget.

A megjelenő űrlapon töltsd ki az alábbi adatokat:

Címzett szervezet: Környezetvédelmi hatóság

Adatszolgáltatás típusa: 2-es

Megjegyzés: „új szervezet, korábban KÜJ számmal nem rendelkezett”

Címzett szervezet: Környezetvédelmi hatóság Adatszolgáltatás típusa: 2-es Megjegyzés: „új szervezet, korábban KÜJ számmal nem rendelkezett” Add meg az ügyfélkapus e-mail címet és ellenőrizd, hogy a cég nem rendelkezik már KÜJ számmal.

Add meg a cég KSH számát, értesítési címet és minden szükséges adatot a mezők alatti útmutatás alapján.

Mentsd el az adatokat, majd az Adminisztráció → Ellenőrzés/Beküldés menüpontban futtasd az ellenőrzést.

Ha nincs hiba, akkor a Beküldés gombra kattintva véglegesítheted a KÜJ szám igénylése folyamatát. Tipp: Ha a cég képviseletére jogosult személy végzi a KÜJ igénylést, akkor a szám akár azonnal megérkezhet. KTJ szám igénylése A KTJ igénylés folyamata szintén az OKIRkapu rendszerben történik, az alábbi lépések alapján: Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Jelentkezz be és kattints az „Új OKIRkapu bejelentkezés” gombra.

Válaszd ki a korábban igényelt KÜJ számot. Ha a lista üres, ellenőrizd, hogy a cég valóban rendelkezik-e KÜJ számmal, és hogy a felhasználó hozzá van-e rendelve képviselőként vagy meghatalmazottként.

Kattints a „Tovább” gombra, majd a „Típus” mezőben válaszd a „KAR: KTJ-IG…” lehetőséget.

Indíts új adatcsomagot (az XML-feltöltés kevésbé jellemző), és add meg az érvényességi időpontot.

Töltsd ki a szükséges adatokat:

Címzett szervezet: Környezetvédelmi hatóság

KTJ besorolása: Telephely (vagy objektum, ha releváns)

Cím, koordináták, adatszolgáltatásért felelős személy adatai

Címzett szervezet: Környezetvédelmi hatóság KTJ besorolása: Telephely (vagy objektum, ha releváns) Cím, koordináták, adatszolgáltatásért felelős személy adatai Geometriai adatok megadása nem kötelező, de a sarokponti koordináták elérhetők online térképszolgáltatásokon keresztül.

Az Adminisztráció → Ellenőrzés/Beküldés menüben végezd el az ellenőrzést, majd ha nem található hiba, történhet a KTJ szám igénylése. Mit kell tudni tehát a KÜJ szám igénylése és a KTJ szám igénylése kapcsán? A KÜJ szám jelentése egyértelmű: az ügyfél azonosítására szolgál, míg a KTJ szám jelentése a telephelyek és objektumok nyilvántartását segíti. A KÜJ szám igénylése és a KTJ szám igénylése nélkülözhetetlen lépések minden olyan szervezet számára, amely környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettség alá esik. Mindkét folyamat elektronikus úton elvégezhető, és ha megfelelően kitöltöd az adatokat, a hatósági válasz gyors és gördülékeny lehet. A KÜJ igénylés és a KTJ igénylés nemcsak adminisztratív kötelezettség, hanem egy fontos eszköz a környezetvédelmi átláthatóság és felelősségvállalás jegyében.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK