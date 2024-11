Álom marad a tisztes béremelés 2025-re? Könnyen pofára eshetnek a magyar dolgozók

Hogyan állnak a cégek a home office intézményéhez a COVID-járvány után? Kell-e számolni azzal, hogy még több külföldi vendégmunkás jön az országba? Ezek a kérdések mind felmerültek a Pénzcentrum és a Pro Human közös szervezésű HR Revolution 2024 eseményén, ahol a CashTag stábja is kérdezhette az előadókat. Dr. Tóth Ágnes, a Pro Human vezérigazgatója és Madár István, a Portfolio vezető elemzője válaszoltak a Pénzcentrumnak a hetente jelentkező videóblogunk legújabb részében.

Ahogy közeledünk az év vége felé, egyre türelmetlenebbül várják a dolgozók, hogy lesz-e jelentős béremelés a következő évben. A bértárgyalások jelenleg is folynak, és még kérdéses, végül milyen megállapodás születik. Emellett egyre jobban változnak a munkavállalók igényei is a munkaerőpiacon, amely új kihívásokat állít a munkáltatók elé. A Pénzcentrum heti videóblogjában, a CashTag-ben ezekről a témákról beszéltünk szakértők segítségével.

Béremelési kilátások 2025-re: mire számíhatunk?

A béremelések mértéke és jellege továbbra is az egyik legnagyobb kérdés a hazai munkaerőpiacon.

2024-ben 7,9%-os reálbér-növekedést tapasztaltunk, ám az előrejelzések szerint 2025-ben ez 1, legfeljebb 2% lehet. A cégek többsége 5-10%-os inflációkövető emelésre készül, de a munkavállalói oldalról nagyobb elvárások fogalmazódhatnak meg.

– mondta el Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója.

Hozzátette továbbá, hogy az infláció alakulása továbbra is kulcsszerepet fog játszani a bérek alakulásában, ám a makrogazdasági környezet bizonytalansága miatt a vállalatok lassabban hozhatnak döntést a béremelésekről. "Emiatt nagyon kiszámíthatatlan még, hogy mi lesz az elkövetkezendő évben" – mondta el a szakértő.

A minimálbér emelésének realitása

A kormányzat hároméves bérmegállapodást tervez, amely 12%-os minimálbéremelést irányoz elő. Ez azonban komoly kérdéseket vet fel, hiszen a gazdasági növekedés nem tart lépést a bérnövekedési elvárásokkal

– mondta el Madár István.

A szakértő szerint vállalkozások jelenleg óvatosak, mivel a recessziós környezetben nehezen tudják garantálni a bérek fedezetét. XY szerint nem látszik, hogy a gazdaság jelenlegi teljesítménye alapján hogyan lehetne ilyen mértékű emelést végrehajtani.

A tárgyalások végkimenetele még bizonytalan, de várhatóan a következő hónapokban dől el a megállapodás sorsa.

A munkaerőpiac kihívásai: lassulás és új trendek

Nyilván az ország gazdasági teljesítményétől függ az, hogy hosszú távon milyen béreket tudunk kifizetni, illetve az ország gazdaságának stabilitásától függ az, hogy mekkora a foglalkoztatottság, ingadozik-e a foglalkoztatottság, stabilan magas-e a foglalkoztatottság egy országban.

– mutatott rá az összefüggésekre Madár István, a Portfolio elemzője.

A szakértő szerint úgy tűnik, mintha az elmúlt évek munkaerőpiaci szűkössége enyhülni kezdene. Bár a foglalkoztatottság továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta óvatos emelkedést mutat, elérve az 5%-ot. Az erős munkaerőhiány enyhülése mögött gazdasági recesszió és lassuló növekedés állhat. Eközben a cégek egyre kevésbé támaszkodnak munkaerő-kölcsönzésre, és a külföldi munkavállalók száma stagnál.

"A gazdasági növekedés hiánya miatt nem látszik, hogy hogyan lehetne fenntartható bérnövekedést elérni" – jegyezte meg a szakértő.

Home office: trend vagy múló jelenség?

Még most is kérdés, hogy milyen irányba tolódnak el a trendek a home office kérdésében. A munkáltatók a home office-ra vagy az "office"-ra tegyék a hangsúlyt. Az biztos, hogy rengeteg munkavállaló van már manapság, akik 3-nál is több napot szeretnének otthonról dolgozni

– mondta el Dr. Tóth Ágnes.

A szakértő szerint a pandémia után, bár egyes cégek visszatértek az irodai munkavégzésre, sok helyen megmaradt a hibrid modell. A vezetők szerint a személyes jelenlét elősegíti a közösségépítést és növeli a termelékenységet, de a munkavállalók egy része továbbra is háromnál több napot szeretne otthonról dolgozni.

A home office szükségességét a pandémia hozta el, a munkáltatók nem feltétlenül támogatták volna ezt a változást önszántukból

– tette hozzá a szakértő.

AI és a munkaerőpiac: mire számíthatunk 2025-ben?

A mesterséges intelligencia alkalmazása egyre inkább teret nyer a munkaerőpiacon. Számos munkakörben már most is segíti a hatékonyságot, a minőséget és az innovációt, ám 2025-től várhatóan még több vállalat építi be rendszerszinten. Az AI leginkább a monoton, ismétlődő feladatok elvégzésében hozhat áttörést, de a szakértők szerint fontos, hogy az új technológia használata mellett megmaradjon az emberi tényező.

Az AI bevezetése a munkahelyeken komoly átalakulást eredményezhet, különösen az adminisztratív és kreatív területeken

– hangsúlyozta Dr. Tóth Ágnes.

Ebben a cikkünkben azoknak a dolgozóknak a jövőbeli helyzetét tárgyaltuk részletesebben, akik a legjobban ki vannak téve annak, hogy a mesterséges intelligencia felváltsa a munkaerejüket. Ebben a cikkben pedig egy jövőkutatóval elemeztük, hogy milyen hatással lesz az AI a következő évtizedekre, beleértve a munkaerőpiacot is.