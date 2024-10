Mi történt: 32 ezerrel kevesebb magyar dolgozik, mint egy évvel korábban

A szeptemberi munkaerőpiaci adatok a várt 4,2%-ot meghaladó munkanélküliségi rátát mutatnak, miközben a foglalkoztatottak száma 32 ezerrel csökkent egy év alatt. Az előző hónaphoz képest romló tendencia figyelhető meg, amelyben a munkanélküliek száma éves szinten 17 ezerrel emelkedett. A gazdaságilag aktívak száma szintén csökkent, ami a munkaerőpiac feszességének enyhülésére utal, és visszatükrözi a gazdasági problémák mélyülő hatását a foglalkoztatottságban, miközben az inflációra enyhítő hatást gyakorol.

Az adat érdemben meghaladja az általunk és a piac által is várt 4,2%-os értéket. A 15-74 év közötti munkanépes korú népesség körében a foglalkoztatottak száma 4 millió 699 ezer fő volt szeptemberben, ami éves összehasonlításban 32 ezer fős csökkenés, miközben augusztusban még közel 13 ezer fős volt az emelkedés. A munkanélküliek száma egy év alatt több, mint 17 ezerrel emelkedett, miközben augusztusban még 15 ezer fő alatti volt az egy évre visszatekintő növekedés a munkanélküliek körében. A gazdaságilag aktívak száma is visszaesett, 15 ezer fővel, 4 millió 918 ezerre, egy év leforgása alatt. Ugyanakkor a népesség fogyása miatt az aktivitási ráta 68,1 %-on maradt.

A háromhavi adatokban valamivel kevésbé markánsan, de ugyancsak látható a trend romlása. A 2024. július–szeptemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében ugyan lényegében nem változott, 4 millió 709 ezer fő volt, azonban a munkanélküliek száma több, mint 26 ezer fővel nőtt egy év alatt (megközelítve a 225 ezer főt) és egyetlen hónap alatt több, mint 13 ezer fővel ugrott meg. Az aktivitási ráta azonban egy év alatt a háromhavi mozgóátlagot tekintve még emelkedni tudott, 67,7%-ról 68,3%-ra.

A fenti adatok egyértelműen a munkaerőpiac feszességének oldódásáról árulkodnak. Ez a gazdasági problémáknak a munkaerőpiacon való, egyre markánsabb megjelenését tükrözik, ugyanakkor az inflációs nyomást gyengítik.