Ez a kőkemény valóság: lassan egyetlen fiatal sem lesz hajlandó dolgozni, ha ezt nem biztosítják nekik

Az International Workplace Group új kutatása szerint azok a vállalatok, amelyek nem kínálnak hibrid munkalehetőséget, lemaradhatnak a legjobb diplomás tehetségekről. A több mint 1000 diplomás körében végzett tanulmány szerint az álláskeresők fele nem jelentkezne olyan állásra, ahol naponta jelentős időt kell az ingázással töltenie, és további 18% komolyan megfontolná, hogy elvállalná-e a munkát - vagyis azok a vállalatok, amelyek nem kínálnak rugalmas munkamegosztást, a diplomás tehetségek több mint kétharmadát (68%) veszíthetik el. A Pénzcentrum Gen-Z Fest nevű novemberi konferenciáján többek között erről is szó lesz, természetesen a Z-generációt érintő legfontosabb kérdések mellett.

Miközben az Amazon 5 napos irodai jelenlétet ír elő, míg a nagyvállalatok, köztük a PwC és a Santander 5-ből 3 irodai napot követelnek meg Az International Workplace Group új kutatása szerint azok a vállalatok, amelyek nem kínálnak hibrid munkalehetőséget, lemaradhatnak a legjobb diplomás tehetségekről. A több mint 1000 diplomás körében végzett tanulmány szerint az álláskeresők fele nem jelentkezne olyan állásra, ahol naponta jelentős időt kell az ingázással töltenie, és további 18% komolyan megfontolná, hogy elvállalná-e a munkát - vagyis azok a vállalatok, amelyek nem kínálnak rugalmas munkamegosztást, a diplomás tehetségek több mint kétharmadát (68%) veszíthetik el.

A kutatás a következő fontos megállapításokat tette:

Az International Workplace Group kutatása szerint a diplomások fele (49%) nem jelentkezne olyan állásra, amely nem kínál hibrid munkavégzési lehetőséget, és további 18%-uk komolyan elgondolkodna, hogy elvállalna-e ilyen munkát

A diplomások szerint a hibrid munka 13%-os fizetésemeléssel egyenértékű

A válaszadók több mint fele (54%) szerint a hibrid munkavégzés legalább olyan fontos, mint a versenyképes fizetés

A diplomások 96%-a mondta, hogy a lakóhelyéhez közelebbi munkahely vonzó előny lenne a számára

A Gen-Z munkavállalók akár 388 ezer dollárt is megtakaríthatnak a munkavégzéssel töltött évek alatt, ha a hibrid modellben dolgoznak

Az International Workplace Group – a hibrid munkamegoldások piacának első számú szolgáltatója, amelyhez a Spaces és a Regus brandek is tartoznak – új kutatása, a vállalati diplomás programok megnyitásával egy időben készült, és rávilágít a hibrid munka fontosságára azon vállalatok számára, akik a legjobb feltörekvő tehetségek vonzására és megtartására törekednek.

A diplomások számára az ingázásra fordított idő és pénz volt a legnagyobb visszatartó erő (83%), hogy olyan munkahelyet válasszanak, amely hosszú, mindennapos utazást igényelt az irodába. Valójában a diplomások úgy érezték, hogy a hibrid munkavégzés 13%-os fizetésemeléssel egyenértékű.

Ezt támasztja alá az International Workplace Group és a Development Economics nemrégiben végzett gazdasági elemzése is, amely szerint egy 24 éves Z generációs munkavállaló, aki olyan népszerű ingázó városokban él, mint Red Bank (New Jersey) vagy Cambridge (Egyesült Királyság), akár 388 320 $/ 323 458 £ megtakarításra is számíthat, ha megosztja az idejét egy központi iroda és a helyi munkavégzés között.

Míg a legtöbb diplomás számára továbbra is a versenyképes fizetés (74%) az első számú prioritás, addig a válaszadók több mint a fele (54%) a hibrid munkavégzést és a fizetést azonos fontosságúnak tartja. A hibrid munkavégzés (62%) egy sor más kulcsfontosságú tényező előtt végzett, beleértve a vonzó irodai helyszínt (56%), a munkahelyi kultúrát (53%), az egészségbiztosításhoz való hozzáférést (25%) és a jó nyugdíjrendszert (21%).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Míg a fiatalabb munkavállalók egyértelműen a hibrid munkavégzést részesítik előnyben, az irodában töltött közös munkaidőt a modell részének tekintik. 63%-uk úgy véli, hogy az irodában töltött idő szükséges az együttműködéshez és a rangidős kollégáktól való tanuláshoz. Majdnem mindenki (96%) azt mondta, hogy a központi irodában töltött idő és a lakóhelyéhez közelebbi helyi munkahelyek közötti egyensúly megteremtése vonzó előny lenne a jövőbeli álláslehetőségek szempontjából, és segítené őket a munka és a magánélet megfelelő egyensúlyának elérésében.

Mark Dixon, az IWG vezérigazgatója és alapítója: „Azok a vállalkozások, amelyek nem kínálnak hibrid munkavégzést, azt kockáztatják, hogy lemaradnak a legjobb fiatal tehetségekről. Sokak számára a rugalmasság nem előnyt, hanem szükségszerűséget jelent, és nem fognak olyan munkahelyet választani, amely a hét öt napján hosszú ingázást igényel.

A rugalmas munkavégzés a munkavállalók megtartásán túl további előnyöket is kínál a vállalkozások számára. A hibrid modell bizonyítottan növeli a munkaerő termelékenységét és a munkával való elégedettséget, miközben jelentősen csökkenti a költségeket. Nem meglepő tehát, hogy egyre több vállalkozás hosszú távon is a hibrid munkavégzést választja”.

A kutatást a Censuswide cég végezte, 1002 olyan brit részvételéval, akik jövőre végeznek az egyetemen, vagy tavaly végeztek, és diplomás állást keresnek. Az adatokat 2024.09.04-10.09.2024 között gyűjtötték. A Censuswide betartja az MRS magatartási kódexét és az ESOMAR elveit. A Censuswide tagja a British Polling Councilnak is.