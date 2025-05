Fontos forgalmazó vonul ki Magyarországról: havonta több ezer beteg maradhat ellátás nélkül

A Mediq Direkt Kft. kivonul a magyar piacról, ami súlyos ellátási problémákat okozhat a lábszárfekélyes és sztómával élő betegek számára. A holland-magyar vegyesvállalat döntése mögött vélhetően a támogatott gyógyászati segédeszközök áremeléseinek korlátozása és a kimerült pénzügyi tartalékok állnak - jelentette a Népszava.

A súlyos lábszárfekélyes és sztómával élő betegek többségét (60 százalékát) ellátó Mediq Direkt Kft. elhagyja a magyar piacot. A holland-magyar vegyesvállalat nem kommentálta döntését, de információink szerint április végétől már nem működteti sebkezelő centrumait.

A vállalat nem csak kötszereket forgalmazott, hanem aktívan részt vett a nehezen gyógyuló sebek ellátásában is. Az ország 27 pontján működő szakrendelőikben havonta 3,5-4 ezer pácienst kezeltek. Értesüléseink szerint az ott dolgozó munkatársaknak már felmondtak.

"Azt a szolgáltatást, amelyben akár ki is ment az orvos a beteghez, megnézte a lábát, fölírta a kötszert, majd az ágyban fekvőkhöz 'kötözőasszonyt' is küldött, a jelen helyzetben, senki sem tudja majd pótolni" – nyilatkozta a Népszavának Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára. Hozzátette: fennáll a veszély, hogy a kötszerpiac nem tudja maradéktalanul pótolni a kivonuló céget.

A szakember emlékeztetett arra, hogy szervezete évek óta figyelmeztet a problémára, mivel 2023 óta folyamatosan szigorítják a támogatott kötszerekhez való hozzáférést. Ennek részben költségvetési okai vannak, másrészt a hatóságok a visszaélésekre és az indokolatlan közpénzköltésre hivatkoznak.

A 2023 tavaszától bevezetett szigorítások között szerepel, hogy több gyógyászati segédeszköz, köztük modern kötszerek rendelésének feltételévé tették fotó készítését a sebről, ám ennek pontos szabályait máig nem határozták meg. Az orvosok sem eszközt, sem forrást nem kaptak a képek elkészítéséhez vagy kinyomtatásához.

A bizonytalanságok miatt sok orvos már nem írja fel például a cukorbetegek súlyos lábszárfekélyeire a korszerű kétrétegű habszivacs kötszert. Helyette a korábban fotózás nélkül rendelhető habszivacsokat használják, amelyek azonban 2024 januárjától szintén a nehezebben felírható kategóriába kerültek. Ugyanettől az időponttól a felírható havi mennyiséget is csökkentették.

További korlátozás, hogy a kezelés során alkalmazott kötszert kéthavonta cserélni kell, és ha a kezelés időtartama eléri a 4 hónapot, a kezelőorvos csak az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a terápiát.

A szigorítások jelentős megtakarítást eredményeztek a közkasszának. Míg 2022 első negyedévében 2,5 millió kötszert használtak el a betegek, addig 2024 azonos időszakában már csak 1,9 milliót, ami mintegy 25 százalékos csökkenés. A súlyos fekélyek kezelésére használt kétrétegű habszivacs-kötszerek felhasználása még drasztikusabban, 59 százalékkal esett vissza ugyanezen időszak alatt.

Rásky László szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) évek óta szigorú kontroll alatt tartja a területet, így nincs alapja arra hivatkozni, hogy visszaélések miatt nem lehet engedélyezni az áremelést vagy modernizálni az ellátást. A szakember szerint ezekkel az intézkedésekkel elkerülhető lett volna a piacvezető cég kivonulása.

Az Orvostechnikai Szövetség a támogatási kulcsok emelését is kezdeményezte. Jelenleg a NEAK az adott termékcsoport legolcsóbb termékének árához ad 80 százalékos támogatást, és az ennél drágább termékekhez is csak ugyanekkora összeget biztosít. Ennek következtében "egy komoly seb kezelésekor a betegnek havonta 10-12 ezer forintot is hozzá kell tennie", ami különösen nagy teher az érintettek – főként idősek és elesettek – számára. A főtitkár szerint az egészségügyi kormányzat eddig nem reagált érdemben ezekre a felvetésekre.