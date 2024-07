Forronganak a magyar vasutasok: ezért vannak teljesen kiakadva, ennek rossz vége lesz

A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) szerint a MÁV-nál bevezetett távmunkatiltás nem felel meg a munka törvénykönyve előírásainak, különösen a 8 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók esetében. A szakszervezet az Építési és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM) kérte, hogy fontolják meg a távmunkára vonatkozó szabályok enyhítését- írta meg a Telex.

Június végén derült ki, hogy júliustól az ÉKM betiltja az otthoni munkavégzést a MÁV-nál. Lázár János minisztériuma azt reméli, hogy ezzel javulni fog az elvégzett munka minősége. A szakszervezet azonban úgy véli, hogy az intézkedés váratlan volta miatt sok munkavállalót nehéz helyzetbe sodor, ráadásul nem is fér el mindenki az új irodaházban.

Egy olvasónk arról számolt be, hogy különösen a 8 éven aluli gyermeket nevelő MÁV-alkalmazottak vannak nehéz helyzetben. Sokan ugyanis arra számítottak, hogy nyáron is home office-ban dolgozhatnak, ezért nem kértek bölcsődei vagy óvodai ügyeletet. Most viszont nem tudják megoldani a gyermekfelügyeletet.

Horváth Csaba, a Vasutasok Szakszervezetének szervezetpolitikai alelnöke szerint a 2023. január 1-jétől hatályos munka törvénykönyve (Mt.) kimondja, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig kérheti például a távmunkában foglalkoztatást is. Ha ezt kéri, akkor a munkáltatónak 15 napon belül írásban kell nyilatkoznia. Az elutasításnak pedig szigorú követelményeknek kell megfelelnie: valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie.

A MÁV egységesen arra hivatkozik:

Az ÉKM megtiltotta az otthoni munkát.

A benti munkavégzés növeli a hatékonyságot.

A papíralapú dokumentálási elvárások lassúak.

A kisgyermekek felügyelete megosztja a figyelmet.

A szakszervezet szerint ezek az érvek nem állják meg a helyüket:

"Nincs tanulmány vagy felmérés arról, hogy az irodai jelenlét valóban növeli-e a hatékonyságot" - tette hozzá Horváth Csaba, majd hangsúlyozta, hogy

Az IT-szakemberek például végképp nem végeznek papír alapú munkát. A gyermekfelügyelettel kapcsolatos indokolás ellentmondásos, hiszen pont azért került bele ez a lehetőség az Mt.-be

- magyarázta. Folyosói pletykák szerint szeptember 1-jétől megszüntetnék a rugalmas munkaidőt is. Ez azt jelentené, hogy mindenkinek reggel 8-tól délután fél ötig bent kellene lennie. Ezt azonban sem az ÉKM, sem a MÁV nem erősítette meg hivatalosan.

A héten egyeztetések zajlottak: Nagy Bálint államtitkárral és Bartol Tamás helyettes államtitkárral tárgyaltak többek között arról is, hogy függesszék fel szeptember közepéig az otthoni munkavégzés tilalmát és vizsgálják meg annak hatásait. Bár egyelőre nincs tömeges felmondásról szó, Horváth Csaba szerint sok vasutas nézelődik már más munkahelyek után. Az Építési és Közlekedési Minisztérium egyelőre nem reagált kérdéseinkre. A MÁV annyit közölt: mindenkinek van helye az új irodában.