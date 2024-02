10 év múlva rengeteg magyar munkahelye csődbe mehet? Nem áll jól ezeknek a dolgozóknak a szénája

A Magyar Nemzeti Bank a mai napon tartotta a PwC Magyarországgal üzleti eseményét „A munkaerőpiac jövője a pénzügyi szektorban” címmel. Ahol pézügyi szakértők beszéltek arról, hogy milyen munkaerőpiaci trendeket látnak, milyen kihívásokkal szembesülnek, és hogyan készülnek fel arra, hogy munkáltatóként a jövőben is sikeresek legyenek. Az eseményen a Pénzcentrum is részt vett.

"A folyamatos változás egy állandó alkalmazkodást igényel a munkáltató oldaláról is, de ez egy dinamikusan változó folyamat" - nyitotta meg az eseményt Kandrács Csaba, az MNB alelnöke. Beszédében hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia nagyban változtatja át a munkahelyeket. A munkavállalók részéről maga a munkahely biztonsága (stabilitás), a juttatási rendszer, az egyéni élethelyzetekből adódó problémák megoldása, valamint munka-magánélet egyensúly a legkardinálisabb. Az új atipikus munkaforma a home office is nagyban változtatta a munkahelyek dinamikáját. Ezek mellett az oktatás fontosságát is hangsúlyozta az alelnök.

HR szektor kihívásai

Reguly Márta, a PwC Magyarország vezető HR szakértője tartott előadást "Kulcsmunkaerő bevonzása és megtartása a pénzügyi szektorban" címmel. Felmérést végeztek a vezérigazgatók és a munkavállalók igényei kapcsán, és ezek eredményeiről külön-külön számolt be az előadó. Elöljáróban kitért arra, hogy akkora a munkaerőhiány, hogy az elmúlt években jellemző trend lett a magason képzett munkakeresők esetén, hogy az állásinterjún, már nem a munkáltató interjúzza a munkavállalót, hanem fordítva. Ugyanis számos más lehetőség adott a magason kvalifikált munkavállalóknak.

A vezérigazgatók oldaláról azt látni, hogy a magyar igazgatók 60%-a alapvetően a magyar gazdaság gyorsulására számítanak 2024-ben. Közel fele a felmérésben résztvevőknek gondolja azt, hogy ha nem lenne a cégénél transzformáció, akkor 10 éven belül csődbe menne a cég, tehát ebből az következik, hogy a folyamatos fejlődésre és változásra szükség van.

Ilyen típusú transzformációk közzé tartozik a digitalizáció és változó munkaigények, tehát a munkavállalókat rugalmassá kell tenni.

A félelmek területén egyértelműen az infláció áll, viszont meglepő módon az előkelő második helyen a szakképzett munkaerőhiány áll.

Ezután rátért a munkavállalók szempontjaira, ezen belül is külön kitért az egyetemisták és a már tapasztalt munkavállalói igényekre, valamint külön a pénzügyi szektorban dolgozókra. A tapasztalt munkavállalók esetén elmondható, hogy tavaly egyértelműen a biztonság dominált, idénre azonban ebben csillapodást látni. A magánélet tiszteletben tartása viszont előkelő helyen foglal helyet, valamint közösségi élmény is.

Az egyetemisták esetén pedig sokkal inkább a karrier és támogató közeg dominált az alapnak számító alapbér és túlórakifizetések mögött. Ami érdekesség, hogy nem annyira számottevően fontos számukra a távmunka lehetősége, sokkal inkább tematizálták a jó munkakörnyezet és jó munkatársi viszonyt. De a szakértő azt is elmondta, hogy egyre gyakoribb, hogy a az egyetemisták is már több éves munka tapasztalattal érkeznek meg a munkaerőpiacra, mert már a hallgatói éveik alatt elhelyezkednek.

Pénzügyi szektorban dolgozók esetén a támogató közeg, a csapatépítés igen előkelő helyen foglal helyet. A szektor iránt érdeklődőknek pedig a tanulási lehetőség és karrierlehetőségek a legfontosabbak a alapbér után.

Kerekasztal beszélgetés

Reguly Márta, a PWC Magyarország HR szakértője moderálta Sándor Márk István, az MNB HR igazgatójának, Bertalan Imre, az OTP Bank Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóságának ügyvezető igazgatójának és Kocziszky György a Budapesti Metropolitan Egyetem rektorának beszélgetését.

A beszélgetés fő vonalát az oktatás hangsúlyozása kapta, kitértek arra, hogy miben mások a mai z generáció tagjai a munkaerőpiacon, különös tekintettel a pénzügyi szelektorban. A fiatalok sokkal nyitottabb és rugalmasabb hozzáállást is tematizálták, de azt is, hogy a teljesen máshogy kerülnek be a munkaerőpiacra, mint a korábbi generációk tagjai.