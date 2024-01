Ezt nem teszik zsebre a magyar dolgozók: sokan felejthetik el a tisztes béremelést 2024-ben

A január most már igazán beindult: míg az első hetet sokan kivették szabadságnak, ezen a héten már a dolgozók jó része visszatért a munkahelyére, hogy újult erővel kezdhesse meg az új évet. A Pénzcentrum pedig ezen a héten is friss hírekkel és mélyre ható elemzésekkel igyekezett jönni - volt szó mindenről, ahogy már megszokhattátok.

Megnéztük, hová lehet most dolgozni menni akár milliós összegekért, de turkáltunk a magánorvosi ellátások árai között is, és megmutattuk, mi újság van a hitelezéssel jelenleg. Lássuk, melyek voltak a legjobb és legolvasottabb cikkeink 2024 második hetén!

Vérszemet kaptak a magyar dolgozók: veszedelmes fegyvert hagyott kezükben a munkahelyük 2024-ben

Az év kezdetén a vállalatoknál kiemelt jelentősége van az éves teljesítményértékelő beszélgetéseknek, amelyek hatással vannak a béremelésekre és a következő évi munkamorálra. A teljesítményértékelés már elterjedt gyakorlat a nagyobb vállalatoknál és multinacionális cégeknél. A rendszeres visszajelzések fontosak mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára, elősegítik a szakmai fejlődést és csökkentik a fluktuációt. Az idei év gazdasági kihívásai ellenére is fontos, hogy a cégek támogassák a munkavállalóikat. A béremelés mértéke változó, de a szakértők 8-12%-os emeléstől akár 30%-ig terjedő tartományt említenek. A reálbérek növelése érdekében továbbra is fontosak lesznek a kiegészítő juttatások, például teljesítménybónuszok és egyéb támogatások.

Gyökeres változás érik a magyar boltokban: így már nem lehet fizetni, készülhetnek a vásárlók

A fogyasztás lassan, de visszaállhat a mikroválság előtti szintre, így a kereskedelemnek jó év lehet 2024 - ezt mondta a Pénzcentrumnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Az azonban nem jó hír a vásárlóknak, hogy januártól ismét nem lehet élelmiszert venni a SZÉP-kártya terhére, de az infláció folyamatos mérséklődésével a magyarok így is barátságosabb árakkal találkozhatnak majd a boltokban - legalábbis erről beszéltek a lapunknak megszólaló szakértők.

2 milliós havi fizuért keresnek magyar dolgozókat az Európai Parlamentbe: semmilyen gyakorlat sem kell

Magyar nyelven anyanyelvi szinten beszélő munkavállalókat keresnek az Európai Parlamentbe, a fizetés havonta 2 millió forint, azonban a bekerülés nem a legegyszerűbb. Nincsenek konkrét szakmai elvárások, de a nyelvi kompetenciák nagyon szigorúak, a magyar mellett a C1-es angol vagy francia tudás is elvárt. A munka még péntekig pályázható, ha valaki jól mozog a nyelvek között, akkor jól kaszálhat vele, ha nem probléma, hogy külföldön kell élnie.

565 ezer magyarnak nem nagyon van más választása: fizetniük kell, ha fontos az egészségük?

2024 januárjában 231 fogorvosi praxis volt betöltetlen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) friss adatai szerint. Tavaly 229, tavalyelőtt 277 fogorvosi körzetben nem volt, aki ellássa a betegeket januárban. A betöltetlen körzetek száma tehát lényegében nem változott egy év alatt, bár tény, hogy viszonylag sok körzetet szüntettek, amely az adatsor szerint idén üresedett csak meg. Területileg azonban óriási különbségek adódnak az országon belül.

Az döntött jól, aki kivárt: milliókat bukott, aki így vett lakást itthon - most jött el a megfelelő pillanat?

Publikálta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződések novemberi forgalmi és árazási adatait. Az alábbiakban ezekből fogjuk ismertetni, hogy a hazai pénzintézetek mekkora mértékben nyújtottak új lakáshiteleket a háztartások számára, illetve azt is, hogy mindezt mekkora kamatok mellett tették. Az újonnan kihelyezett összeg szempontjából messze 2023 legerősebb hónapja volt a november, sőt, először fordult elő, hogy a 2023-as adatok meghaladták az egy évvel korábbiakat. További pozitívum, hogy újabb kamatvágást hozott az újév – 2024 januárjában a legdrágább jelzáloghitel-ajánlat is már csak kicsivel drágább mint a decemberi legolcsóbb konstrukció.

Íme Európa legfrissebb boldogságtérképe: ki nem találod, hol van igazi jólét az EU-ban

A korábbiaknál következetesebb módon határolnák le a vidéki területeket, amiben a személyes jólét, az egészség, a GDP és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés is fontos szerepet kaphat. Megjelent a Vidéki Európa (Rural Europe) című online Eurostat kiadvány, amely a hatékonyabb szakpolitikák kialakítását tűzte ki célul, amihez a szakemberek szerint a szükséges városi és vidéki területeken fennálló társadalmi-gazdasági feltételek jó ismerete. Ehhez azonban az emberekről, tevékenységeikről, közösségeikről, jólétükről és a környezettel való kölcsönhatásukról szóló szilárd tudásbázist kívánnak kialakítani. A Pénzcentrumhoz eljuttatott vidék-város kölcsönhatásokat vizsgáló Eurostat dokumentumok izgalmas adalékkal szolgálnak a hazai régiók jelenlegi helyzetének megértéséhez, illetve a jövőbeli lehetséges irányok felvázolásához.

Ilyen évek óta nem történt a pesti lakáspiacon: tömegek vártak erre, most érdemes vásárolni?

Megtört a trend a fővárosban, hosszú évek óta elsőzör csökkent az új építésű lakások piacán az átlagár. A legnagyobb ütést a budai oldal árszínvonala, azon belül Észak-Buda könyvelhette el 2023 utolsó negyedévében, méretkategória szerint pedig a 100 négyzetméternél nagyobb lakóingatlanok lettek jóval olcsóbbak. De vajon tartós lesz a trendforduló, most érdemes vásárolni? Friss piaci elemzésünkben ehhez próbálunk meg segítséget adni.

Sokat kaszálhat, aki most jól taktikázik a pénzével: ezek lehetnek 2024 legtutibb befektetései

Az idei év legjobb befektetéseit illetően a legfontosabb kérdés az, hogy kell-e egy újabb inflációs hullámmal számolnunk az Egyesült Államokban és Európában – többek között ez derült ki a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag legújabb, 2024 legjobb befektetéseiről szóló részből.

Ezt nem teszik zsebre a magyar dolgozók: sokan felejthetik el a tisztes béremelést 2024-ben

Magyarország gazdaságának gyengélkedése erős nyomot hagyott a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottsági adat ugyan szépen csillog, ám a munkanélküliség nő, a munkáltatók pedig egyre nehezebben találnak szakképzett munkavállalót. Ezzel párhuzamosan a dolgozók egyre óvatosabbak, inkább megalkuvást választják, hogy az addigi életszínvonalukat fenntarthassák. A helyzetük pedig sajnos 2024-ben sem lesz sokkal könnyebb a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint.

Itt a legfrissebb budapesti betöréstérkép: ezeket a lakásokat fosztják most ki legszívesebben a bűnözők

Érdekes képet mutat Budapest betörési hőtérképe. Kiderült, hogy mindössze 2 hónap alatt kirívó mennyiségű eset történt a fővárosban, azon belül is leginkább a belvárosban, azaz az V. kerületben történt a legtöbb lakásbetörés. A szakértő szerint a lakástulajok azzal mutatnak zöld utat a betörőknek, ha nem fordítanak kellő figyelmet a bejárati ajtó biztonságára: egy társasházban nagy a választék, olyan lakásba fognak betörni, ahová szemmel láthatóan könnyű bejutni.

Ebből nagy baj lesz: visszafordíthatatlan, és egyre súlyosabb a tanárhiány Magyarországon

Az anyagi megbecsültség az egyik oka annak, hogy a fiatalok egyre kisebb számban jelenetkeznek tanárképzésre - ezt mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Pénzcentrumnak. A friss adatok alapján alig 2 ezren végeztek tavaly nyáron pedagógusként, ami ugyan több a tavalyinál, de a tanárhiányon semmit nem segít. Mi kellene ahhoz, hogy évek múlva egyáltalán legyen még tanár?

Így kaphat bárki ingyen, vagy fillérekért zöldséget, gyümölcsöt, ruhát, bútort: kevesen tudnak erről

Nehéz másfél év van a magyar vásárlók mögött. A múlt nyáron kezdődő hirtelen drágulás, majd a tartósan magas infláció és más válsághatások miatt kétszer is meg kellett gondolni, mire mennyit költünk. Az új körülmények miatt sokan voltak kénytelenek lemondani addig alapvető költéseikről, vagy a spórolás új, még felfedezetlen ösvényeire lépni. Most a tavalyi év végén egyszámjegyűvé törpült infláció dacára az árak még mindig magasak, sok magyar anyagi helyzete tovább romlik és egyre szűkül a tér a spórolásra. Ezért most ahhoz adunk néhány tippet, mi az, amin 2024-ben még spórolni lehet.

Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2024-ben: nem titok, itt az árlista

A magánellátást sosem lehetett olcsónak nevezni Magyarországon, azonban 2024-ben az elmúlt években történt nagyléptékű drágulást követően már-már luxusnak számít. Mindeközben - hiába vált azóta sokkal kezelhetőbbé a koronavírus - a pandémia óta különösen megnyúltak a műtéti várólisták a magyar kórházakban. Így egyre többen lehetnek, akik fizetnének egy magánklinikán a műtétért, hogy ne kelljen hónapokat várniuk, azonban aki így dönt, annak több százezres, nem ritkán milliós kiadással kell számolnia. Érdemes alaposan körülnézni a magánkórházak árlistáin is, mert szolgáltatók között is óriási különbségek lehetnek.

Nesze neked 12 200 forint családi pótlék: ennyit kapnak a szülők Ausztriában, románoknál

Hazánkban a családi pótlék összege 2008 óta nem változott, egy gyerek után 12 200 forint, körbenéztünk, a környező országokban mi a helyzet, mennyi pénzt kapnak ezen a címen a szülők. Az látszik, hogy egyre több közép-európai országban jövedelemhez kötik, tehát inkább az alacsony keresetűeket támogatják, itthon azonban nagyon más a helyzet.