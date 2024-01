Gyökeres változás érik a magyar boltokban: így már nem lehet fizetni, készülhetnek a vásárlók

A fogyasztás lassan, de visszaállhat a mikroválság előtti szintre, így a kereskedelemnek jó év lehet 2024 - ezt mondta a Pénzcentrumnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Az azonban nem jó hír a vásárlóknak, hogy januártól ismét nem lehet élelmiszert venni a SZÉP-kártya terhére, de az infláció folyamatos mérséklődésével a magyarok így is barátságosabb árakkal találkozhatnak majd a boltokban - legalábbis erről beszéltek a lapunknak megszólaló szakértők.

A 2023-as év gazdasági kihívásokkal terhes időszak volt, amely számos ember életét érintette - nem csak Magyarországon, hanem globálisan is. Az embereknek a nehéz gazdasági helyzet miatt szembesülniük kellett azzal, hogyan változtassák meg mindennapi fogyasztási szokásaikat. Ezt pedig, ha ránézünk csak a magyar fogyasztási adatokra, jól láthatjuk, hogy meg is tették. A magas infláció, az áremelkedések és a munkahelyek elvesztése erőteljes hatással volt a lakosság pénzügyi stabilitására.

Ennek eredményeként sokan kénytelenek voltak visszafogni a kiadásaikat, és óvatosabban közelíteni a vásárlásokhoz. A fogyasztói viselkedési mintákban bekövetkező változások nem csupán egyéni döntéseken alapultak, hanem a globális gazdasági környezet alakulásának eredménye is volt. A kevesebb fogyasztásnak komoly társadalmi és gazdasági következményei voltak, és ez az év kihívás elé állította az embereket abban, hogy kreatív és fenntartható módon alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. Vajon mit hoz 2024 a kereskedelemben, magára találhat-e a lakossági fogyasztás?

Mi van a kereskedelemmel?

2023-ban folytatódott az a gazdasági trend, mely során az emberek egész egyszerűen kevesebbet fogyasztottak, ugyanis a reálbérük folyamatos csökkenése nem engedte meg, hogy fenntartsák azt az életszínvonalat, amit sokan már évek óta természetesnek vettek. Ez megmutatkozott a tartós fogasztási cikkek eladásának visszaesésében, de magyarázat rá az is, hogy csak az év utolsó negyedében sikerült a korábban megígért 10% alatti inflációt elérni az év/év összevetésben.

A fenti ábrán jól látszik a trend, mely 2023-ban is alaposan megmutatkozott: az egy évvel korábbi mutatóhzo képest mind a kiskereskedelmi, mind pedig a nem kiskereskedelmi üzletek forgalma is csökkent. Az előbbi 1, az utóbbi majdnem két százalékos visszaesést produkált, és okkal feltételezhető, hogy amikor majd kijönnek a november-decemberi adatok, azok ennél is nagyobb visszaesést mutatnak majd.

Összességében nézve is visszaesett persze a kiskereskedelmi forgalom. A volumen immár csaknem két éve, 2022 márciusa folyamatosan csökken, vagyis leginkább az orosz-ukrán háború kitörése és az ezzel párhuzamosan beköszöntő infláció a felelős ezért.

Jobb év lesz 2024

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak azt mondta: bár a SZÉP-kártyával megszűnt az élelmiszervásárlás lehetősége, ő kimondottan optimista a kereskedelem 2024-es liátásait illetően.

Nyugdíjemelés volt, egyre nőnek a reálbérek, és a különböző családsegítő kedvezmények, intézkedések mind-mind segítenek abban, hogy 2024-re optimista szemlélettel forduljon rá a kereskedelmi szektor. De nem csak a bevtelek növekedése, hanem az elemzők és a kormány által is várt GDP-növekedés és az infláció folyamatos csökkenése is enged következtetni arra, hogy ebben az évben a fogyasztás sokkal nagyobb lesz, mint tavaly, ami persze egy spórolós év volt. Decemberben biztos, hogy a tartós figyasztási cikkek és az élelmiszerek eladásában is egy fellendülést látunk majd az adatokban, és én azt hiszem, hogy a fogyasztás visszaáll a korábbi évek szintjére

- fogalmazott Vámos György. Azt is hozzátette, hogy nem csak a nyugdíjemelés vagy a reálbérek lassú helyreállása, hanem még a hitelkamatok csökkenése is segíteni fog a fogyasztás mutatóinak magára találásában.

Mindig, amikor a lakáspiac magára talál - és ez most a hitelkamatok csökkenése miatt eleve várható - megfigyelhető az a trend, hogy a kereskedelem volumene is javul. Idén mi pontosan erre számítunk, hiszen azzal, hogy csökkennek a hiteltörlesztők, a háztartásoknak is több pénzük lesz, így azt a kereskedelemben költhetik el, és várhatóan ott is fogják

- mondta erről az OKSZ főtitkára.

Nem ment a non-foodnak

Korábban, még a két ünnep közötti lárazások előtt írtunk arról, hogy a boltoknak milyen akciókat kellett bevezetniük, hogy a szokásos komoly tömeg a két ünnep között meglegyen a boltokban. Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára akkor azt mondta: a non-food üzletágban rossz volt az ősz vége, viszont ez helyreállni látszik.

Az október-november a nem élelmiszerek kategóriájában a várakozásokat nem érte el, de a december bepótolta az elmaradásokat. Sokkal intenzívebb akciók kellettek, sokkal jobban oda kellett figyelni a napi marketingtevékenységre. Napi szinten kellett figyelni a készletet, a vásárlói reakciókat. Mihez nyúlnak jobban? Az a kereskedő, aki képes volt gyorsan reagálni a vásárlói igényekre, változó attitűdökre, odafigyelt a részletekre, annak jobban is ment, ez most így jött ki

- mondta Neubauer Katalin.

A visszaesés azonban nem csak a non-food üzletágban mutatkozott meg: novemberben még durva visszaesést mutatott a kiskereskedelem, erről ma a Pénzcentrum is beszámolt. A KSH friss adatai szerint novemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 5,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 0,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 21,4%-kal kisebb lett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

Vége a SZÉP-kártyázásnak

2024 január 1-jétől ráadásul még egy dologgal szembe kell nézni: nevezetesen azzal, hogy ismét nem lehet SZÉP-kártyával élelmiszert venni. Erről megkérdeztük a boltokat, hogy megdobta-e a forgalmat, és mennyire használták ki a vásárlók. Választ cikkünk megjelenéséig csak a Tescotól kaptunk.

Vásárlóink kedvelték a SZÉP-kártyás fizetést, rendszeresen használták azt. Ugyanakkor ez nem feltétlenül jelentette a forgalom változását, csak azt, hogy más fizetési eszközt alkalmaztak

- tudtuk meg a Tesco sajtóosztályától.

Az Auchan azt írta: náluk is népszerű volt a SZÉP-kártyás fizetés. Emellett sokkal jobb évre számítanak - összhangban az OKSZ főtitkárának véleményével.

A SZÉP-kártyával történő fizetés nem extra forgalomnak bizonyult, hanem a fizetés módja változott. A decemberi hónapban a SZÉP-kártyával történő fizetések száma jelentősen megnőtt. 2024-ben jobb évre számítunk: lényegesen alacsonyabb áremelkedéssel és minimális volumen-növekedéssel tervezünk, elsősorban az élelmiszer-területeken

- írta az üzletlánc megkeresésünkre.