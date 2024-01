Így kaphat bárki ingyen, vagy fillérekért zöldséget, gyümölcsöt, ruhát, bútort: kevesen tudnak erről

Nehéz másfél év van a magyar vásárlók mögött. A múlt nyáron kezdődő hirtelen drágulás, majd a tartósan magas infláció és más válsághatások miatt kétszer is meg kellett gondolni, mire mennyit költünk. Az új körülmények miatt sokan voltak kénytelenek lemondani addig alapvető költéseikről, vagy a spórolás új, még felfedezetlen ösvényeire lépni. Most a tavalyi év végén egyszámjegyűvé törpült infláció dacára az árak még mindig magasak, sok magyar anyagi helyzete tovább romlik és egyre szűkül a tér a spórolásra. Ezért most ahhoz adunk néhány tippet, mi az, amin 2024-ben még spórolni lehet.

2022 és 2023 folyamán rengetegen azzal szembesültek, hogy kiadásaik hétről hétre, hónapról hónapra meredeken emelkednek, ami ellen még azzal sem tudnak küzdeni, ha csak a legszükségesebb dolgokra költenek. Az élelmiszer- és benzinárak emelkedésén túl a rezsiszámlák sem kímélték a magyarok pénztárcáját, és nem is kevés ideig tartott a drágulás időszaka. A KSH utolsó friss adatai szerint 7,9%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak 2023. november hónapban az előző év azonos hónapjához képest. Az élelmiszerek ára 7,1%-kal emelkedett, a háztartási energia 18,1%-kal olcsóbb lett. A járműüzemanyagok ára 25,4%-kal nőtt egy év alatt. Általános tapasztalata a magyar vásárlóknak, hogy bár az áremelkedés mérséklődött, az árak továbbra is őrülten magasak.

Az utóbbi másfél évben, és még a mai napig sokan érezhették azt, hogy anyagi helyzetük jelentősen romlott, ez a folyamat nem is állt meg, legfeljebb lelassult. Sok magyar fizetése nem emelkedett annyival, mint az éves infláció - ami közel 20 százalékos lehet -, így rosszabb helyzetben vannak, mások még nem is kaptak a drágulás kezdete óta fizetésemelést. Az életszínvonal csökkenésével nehéz szembenézni, azonban ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tenni tudjunk ellene. Amellett, hogy keressük a lehetőségeket a bevételeink növelésére - fizetésemelés kiharcolásával, munkahelyváltással, másodállás keresésével, stb -, egyidejűleg érdemes a kiadásokat minimalizálni.

De min lehet még spórolni 2024-ben, amit még nem próbáltunk? Onnantól, hogy az ember gondosan megtervezi a bevásárlásait, otthon főz, nem pazarol; lemondja a szükségtelen előfizetéseket, ha kell bankot vált, hogy minimalizálja a költségeit; nem költ olyasmira, ami nem létszükséglet, azt gondolhatjuk, hogy talán már nincs hová hátrálni. Ez azonban nincs így, mindig lehet új utakat találni a spórolásra. Természetesen a főszabály most is érvényes: aki pénzt akar megtakarítani, annak többnyire az idejével kell érte fizetnie.

Bútor, ruha, zöldség, gyümölcs, bármi... ingyen?

Az internetnek és a közösségi médiának köszönhetően könnyebb információkhoz jutni, mint valaha. El sem hinnénk, mennyi mindent megkaphatunk ingyen, ha nyitva tartjuk a szemünket. Egyrészt rengeteg csere-bere, adok-veszek csoport van, ahol gyakoriak az "ingyen elvihető" posztok, másrészt vannak kifejezetten segítő csoportok, ahol ilyen adományok találnak gazdára, illetve kérhető segítség. Aztán ott vannak az online piacterek, ahol szintén sok az ingyesen, vagy jelképes összegért feltett hirdetés.

Érdemes a lakóhelyünk közösségéhez is csatlakozni az online térben, mert sok helyen még él a szokás, hogy az emberek megosztják egymással, ami számukra felesleges. Amíg falun sokszor a kertben túl nagy mennyiségben megtermett zöldségeket, gyümölcsöket szokták ingyen kitenni a ház elé - sőt virághagymákat, szobanövényeket is akár - addig városban a társasházak lépcsőházaiban találkozhatunk kitett, "ingyen elvihető" dolgokkal. Hogyha aktívak vagyunk a saját közösségünkben, előbb láthatjuk, ha valaki ingyen kínál valamit a környékünkön. Ha pedig kifejezetten keresünk valamit, de a vásárlást szeretnénk elkerülni és "kölcsönbe" is elég lenne nekünk az a bizonyos dolog, akkor is számíthatunk a közösségre a közelünkben. Vannak kifejezetten kölcsönkérésre szakosodott csoportok.

Ezenkívül az online térben manapság gyakran találkozhatunk garázsvásárokkal is, melyet szervezhet egy közösség is, vagy tarthat valaki egyénileg háznál. Azoknak, akiknek hiányzik a vásárolgatás öröme, de szűkös az anyagi helyzetük, érdemes figyelni az ilyesn eseményeket, mert sokszor potom pénzért juthatnak hozzá olyasmihez, ami számura nagy kincs, másnak viszont kacat. Ugyanez igaz a bolhapiacokra, vásárokra.

Nem szabad megfeledkezni az éves lomtalanításról sem, amikor sokmindent lehet ingyen "beszerezni". A lomtalanítások idején sokan felkerednek a fővárosi kerületekben és végigjárják az utcákat, hátha valamilyen kincsre bukkannak. Sokan nem tudnak ugyanakkor az FKF Használt Tárgyak Boltjáról sem - több ilyen bolt is van -, melyekben a lomtalanítás során begyűjtött cuccokat árulják elég olcsón. Legnépszerűbbek a könyvek, kisebb használati cikkek és játékok. A honlap szerint ilyen árakkal találkozhatunk a lomis boltban:

100 Ft: pl. könyv, CD, DVD, apró konyhacikk, kisebb plüss játékok

300 Ft: pl. egyéb gyerekjáték, közepes táska, dekoráció, társasjáték, kisebb váza

500 Ft: pl. táska, kisebb sportszer

1000 Ft: pl. szék, kisbútor, éjjeliszekrény

3000 Ft: pl. asztal, szekrény, egyes kanapék, fotelek, ágyak

5000 Ft: pl. egyszemélyes ágy, kanapé

7000 Ft: pl. használati lakberendezés (egyes ágyak, szekrények)

10000 Ft: pl. komplett ülőgarnitúra, konyha bútorsor, nappali bútorsor, franciaágy

Ingyen étel, olcsó ebéd?

Még mindig sokan nem tudják, hogy rászorultsági vagy életkori alapon járhat bárkinek napi egyszeri melegétel ingyenesen - erről az önkormányzatnál érdemes érdeklődni! Ha már napi egy étkezés meg van oldva, az sokat segíthet az anyagi helyzeten! A gyermekek ingyenes étkeztetése szintén rászorultsági alapon kérhető.

A zöldségek, gyümölcsök egyáltalán nem olcsók - viszont hiába van valakinek udvara, kertje, gyakran eszébe sem jut megművelni egy részét. A kertet persze gondozni kell, locsolni, a magokat meg kell venni, így munka és némi költség is van vele, azonban ez könnyen megtérülhet, ha kiszámítjuk, mennyi zöldséget vettünk meg, amit meg is termelhettünk volna. Telepíthetünk gyümölcsfát, vagy -bokrot is, ez hosszútávon térülhet meg. Sőt, nem is kell feltétlenül kert hozzá, akár a balkonon is lehet ládákban termeszteni néhány tő paradicsom, salátát, szamócát, stb. Gondoljunk rá, hogyha jön a tavasz, hogy ha eddig nem tettük, hasznosítsuk a kertünket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Esetleg az olyan rokonokkal, barátokkal élelmiszert szintén cserélhetünk, akiknek van kertjük, vagy a nálunk megtermett terményeket cserélhetjük másokéra. Arról pedig ebben a cikkben írtunk korábban, hogy milyen olcsóbb alternatívákat, helyettesítőket vezethetünk be az étkezésünkbe, ezzel is pénzt megtakarítva.

Közlekedés olcsóbban

Bár sokan próbálkoznak a spórolással a közlekedésen, nagyon kevesen ülnek le a kockás füzettel és számítják ki, pontosan hogyan és mennyit is lehetne megtakarítani így. Ráadásul az üzemanyagárak is mindig változnak, most pedig a jegy- és bérletrendszer borulhat fel gyökeresen rengeteg ember életében Lázár János tegnapi bejelentése nyomán. Pedig biztosan azzal járunk a legjobban, ha leülünk, és kiszámoljuk, hogyan éri meg közlekednünk! Milyen bérletet vegyünk, kihasználjuk-e egyáltalán a bérletet - ez akár évszakonként változhat, ha nyáron többet biciklizunk, e-rollerezünk -, milyen sűrűn járunk kocsival és szükséges-e ez.

A pandémia abban is bizonytalan éveket hozott, mikor és mennyit fognak majd bejárni a dolgozók a munkahelyükre. Mostanra azonban mindenhol kialakult, hogyan folyik tovább a munkavégzés és mennyit közlekedünk. Gondoljunk alternatív lehetőségekre, amikre eddig nem gondoltunk! Eleve adja magát, hogy autó, tömegközlekedés helyett, ha tehetjük, közlekedjünk gyalog, biciklivel, rollerrel, vagy más emberi erő meghajtású járművel.

A carsharing, vagyis autómegosztás szintén egy olyan opció, amivel időt és pénzt lehet megtakarítani, ha utazásról van szó, ráadául a fenntarthatóság szempontjából sem utolsó választás. Nem is szólva arról a lehetőségről, hogyha valaki a saját autóját osztja meg, és munkába ezentúl úgy indul, hogy másokat is elvisz valamennyi ellentételezésért, akkor akár nullára is kijöhet. Ebben az esetben is érdemes erősíteni a baráti, rokoni, munkatársi kapcsolatokat: az egy helyre igyekvők ne utazzanak külön autóval, legyen szó rendszeres, vagy alkalmi közlekedésről, hanem osszák fel, mikor ki fuvarozza a többieket.

Ingyenes programok, kapcsolatok építése

Hatalmas közhely, de szerencsére még mindig igaz, hogy gyakran a legjobb, legértékesebb dolgok vannak ingyen. A spórolás rengeteg lemondással járhat szórakozás, hobbik terén, azonban a felszabadult időt tölthetjük más olyan dolgokkal, amelyek feltöltenek, szolgálják a testi vagy mentális egészségünket.

Olyan világban élünk jelenleg, amiben állandó a rohanás, folyamatos az időszűke és kiüresednek a kapcsolatok. Ha viszont a spórolás jegyében felhagyunk minden szórakozási lehetőséggel, ami pénzbe kerül, foglalkozhatunk azzal, amire eddig nem volt idő. Ez lehet akár önmagunk fejlesztése, meditáció, kirándulás, séták a természetben, városnézés helyben, ingyenes programok látogatása, de lehet ugyanúgy a kapcsolataink mélyítése is. Ha minden programot kihúzunk a naptárból, ami fizetős, máris jut majd idő találkozni olyan ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal, akikkel eltávolodtunk.

Érdemes a spórolásra általában úgy tekinteni, mint egy lehetőségre, vagy kihívásra. Fedezzünk fel új szempontokat, amikre eddig nem gondoltunk! Ha így állunk hozzá, akkor a spórolás terhét is könnyebb lehet elviselni - mert azt viszont nem lehet eltagadni, hogy nagy mentális teher is lehet, ha rossz anyagi helyzetbe kerül valaki. Erősítsük magunkban a meggyőződést, hogy képesek vagyunk talpra állni és újra jobb anyagi helyzetbe kerülni, mégha egy időre minket is padlóra küldött a válság.