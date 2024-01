565 ezer magyarnak nem nagyon van más választása: fizetniük kell, ha fontos az egészségük?

2024 januárjában 231 229 fogorvosi praxis volt betöltetlen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) friss adatai szerint. Tavaly 229, tavalyelőtt 277 fogorvosi körzetben nem volt, aki ellássa a betegeket januárban. A betöltetlen körzetek száma tehát lényegében nem változott egy év alatt, bár tény, hogy viszonylag sok körzetet szüntettek, amely az adatsor szerint idén üresedett csak meg. Területileg azonban óriási különbségek adódnak az országon belül.

2024. januárban 565 497 fő tartozott a NEAK adatai alapján tartósan betöltetlen, vagyis legalább 6 hónapja betöltetlen fogorvosi praxishoz. A 229 betöltetlen körzetből 204 volt tartósan betöltetlen, ebből 22-22 gyermek és felnőtt, valamint 160 vegyes ellátású körzet volt. Az üresen álló körzetekhez tartozó lakosok számában jelentős javulás történt (13,5%), mert tavaly januárban még 653 932 páciens tartozott hozzájuk.

Ha csak a tartósan betöltetlen körzetek számát vizsgáljuk - a legkisebb üres körzethez tartozó lakosok száma 724, a legnagyobb 10 012 fő - akkor nagyrészt stagnálást, vagy javulást látunk 0-3 praxis eltéréssel. Öt vármegyében történt emelkedés a betöltetlen praxisok számában: Győr-Moson-Sopron, Tolna, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér megyékben 2023 év elejéhez képest. Viszont több év távlatában egyértelmű javulást láthatunk.

Lehetséges, hogy ehhez az is hozzátesz, hogy az utóbbi két évben sok praxis szűnt meg a korábbi évekhez képest. A NEAK nyilvántartása szerint a 37 megszűnt körzetből 29 tavaly, vagy idén üresedett meg. Bár még csak most kezdődött az év, kilenc körzet is 2024. január 1-jével üresedett meg az adatok alapján. A korábbi évekből 2006-ig bezárólag mindössze 8 megszűnést vezettek fel.

Nyilvánvalóan nem ugyanazt jelenti a 36 tartósan betöltetlen körzet egy Budapest méretű helyen, mint a 23 üres praxis Nógrádban, ráadásul ahogy hangsúlyoztuk, az egyes körzetekhez ezres nagyságrendben eltérő lakos tartozhat. Ezért fontos, hogy azt is lássuk, hogy a lakosságszámhoz viszonyítva hány olyan potenciális páciens van területenként, aki üres körzethez tartozik.

Az alábbi térkép azt mutatja meg, hogy a 2023. januári lakosságszám tükrében mennyi lakos tartozik egy-egy üres körzethez. Ebből látható, hogy amíg Nógrádban a lakosok 34%-a tartozik tartósan betöltetlen körzethez, Zalában a lakosok 14,7 százaléka, Békésben 10,1 százalék, Tolnában 9,4 százalék. Legjobb a helyzet Hajdú-Bihar, Vas és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben:

Az országban összesen pedig a lakosság 6 százaléka olyan fogorvosi körzethez tartozik, mely legalább hat hónapja üresen áll.

Egyre többen járnak magánba

Ahogy azzal múlt évben lapunk is sokat foglalkozott, egyre több magyar választja a magánegészségügyi szolgáltatásokat az állami egészségüggyel szemben. Különösen sokan mennek magánban nőgyógyászhoz, illetve fogorvoshoz. Ezt az egészségpénztári szolgáltatók is megerősítették: a 35 év alattiak körében különösen jellemző, hogy egészségpénztárból költenek fogaik egészségére.

