Nesze neked 12 200 forint családi pótlék: ennyit kapnak a szülők Ausztriában, románoknál

Hazánkban a családi pótlék összege 2008 óta nem változott, egy gyerek után 12 200 forint, körbenéztünk, a környező országokban mi a helyzet, mennyi pénzt kapnak ezen a címen a szülők. Az látszik, hogy egyre több közép-európai országban jövedelemhez kötik, tehát inkább az alacsony keresetűeket támogatják, itthon azonban nagyon más a helyzet.

Magyarországon az állam hozzájárul havi rendszerességgel a gyermekeket nevelő szülők költségeihez családi pótlék formájában. Erre az ellátásra tulajdonképpen mindenki jogosult, aki gyermeket nevel, semmiféle előzetes feltételnek nem kell megfelelnie azon kívül, hogy ez a saját háztartásában történjen ez. Az összeg azonban nem sok, mára inkább már csak jelképes, egy gyermek után 12 200, illetve 13 700 forint – attól függően, ha a szülő egyedülálló, akkor magasabb 1500 forinttal. Két gyermek esetén 13 300 forint vagy 14 800 forint gyermekenként, a három gyermekes családokban 16 ezer, illetve 17 ezer forint gyermekenként.

2008-ig évente jelentősen emelkedett ez az összeg, ott azonban befagyasztották. Az Orbán-kormányok okkal nem emelik a családi pótlék összegét. A jobboldali-konzervatív családpolitika ugyanis egészen mást gondol az alanyi jogon járó támogatásokról: munkaalapú társadalomban hisznek - ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök többször is kifejtette, tehát szívesen támogatják a gyermeket (főleg gyermekeket) nevelőket, ám jelentősen mértékben csak abban az esetben, ha a szülők dolgoznak.

CSP helyett Mint gyakran hangsúlyozzák a döntéshozók, a családi pótlék csupán csak egy eleme a kormány által nyújtott családtámogató intézkedéseknek, és véleményük szerint nem célszerű külön tárgyalni azt, hiszen még számos eleme van: a rászorulók számára ingyenes étkezés, és egyéb kedvezmények, az ingyenes tankönyv, a GYES, a GYED, a CSED, a nagyszülői GYED, és persze a babaváró hitel és a CSOK plusz is.

Ez persze csak a társadalom egy bizonyos részének jelent valódi segítséget: az jár jól, akinek egészsége engedi, és van is lehetősége elhelyezkedni, illetve volt bejelentett munkája a gyermekek születése előtt.

A családi adókedvezményt nem tudja minden család kihasználni, például már akkor sem, ha mindkét szülő dolgozik, de minimálbérre vannak bejelentve. És azt is látni kell, hogy a legszegényebbek állampolgárok nevelik a magyar gyerekek több mint felét - ahogy erről már korábban írtunk is.

És a szomszéd fűje?

Körbenéztünk, a környező országokban mi a helyzet - és itt most csak és kifejezetten ezt az egy támogatási formának az összegét vizsgáltuk, a többi ellátási formát, iskolakezdési támogatást, kisgyermekével otthon lévő anyák, apák juttatásait, adókedvezményeket nem.

Az látszik, hogy sok országban jövedelemhez kötik a támogatás összegét, azaz minél kevesebb az egy főre jutó kereset egy családban, annál több pénzt kapnak alanyi jogon a gyermek, gyermekek után. Magyarországon ilyen különbséget már régóta nem tesznek a családok között.

Ausztria

Az tudjuk, hogy a szomszédos Ausztria nem csak egy élhető, biztonságos ország, de a szociális rendszere is rendkívül fejlett. Az osztrák családi pótlék összege az adott háztartásban élő gyermeke számától és életkorától függően változik

A gyermek után járó pótlékot havonta folyósítják, összege a gyermekek életkorától függ. Az összeg 200 és 260 euró között változik, attól függően, hány éves a gyermek, ez forintosítva 76 ezer és 98 ezer forint között van. A pótlék összege a gyermeklétszám függvényében ún. "testvérpótlék" alapján növekszik, amely havonta hozzáadódik az alaptámogatáshoz, 8,2 és 60,3 euró közötti összeg gyermekenként.

Szlovákia

Északi szomszédunkban a családsegítő támogatások összege a mindenkori létminimum összegével függ össze: ha a létminimum változik, automatikusan emelkedik néhány juttatás is.

Létminimum A létminimum-számítás megmutatja, mennyi bevételre van szüksége egy embernek a minimális életszínvonal fenntartásához. Magyarországon a KSH 2015 óta nem teszi közzé ezeket az adatokat.

A családi pótlék összege rendszerint januártól szokott változni, és akkor csak nagyon kis mértékben. Egy törvénymódosításnak köszönhetően azonban a juttatás 2023 januárjától megduplázódott, azaz 60 euróra (22 800 forint) ugrott, és törvénybe iktatták azt is, hogy ezentúl a támogatás összegére a létminimum nem lesz hatással, hanem szükség szerint azonnal módosítható kormányrendelettel. A szülő a gyermek 25 éves koráig jogosult a juttatásra, és a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenkinek egyformán folyósítják. Azok, akik nem érvényesíthetik az adóbónuszt, vagy az adóhivatal nem hagyta jóvá, kaphatnak kiegészítő támogatást a családi pótlékhoz, ami 30 euró (11 400 forint). Továbbá, 2024-ben is lehet számítani az iskolakezdés alkalmából, taneszközök vásárlására fizetendő támogatásra is, vagyis akinek a gyermeke az idén lesz tanköteles, szeptemberben mintegy 110 eurónyi egyszeri családi pótlék-kiegészítést kap – írja az Újszó.

Románia

Romániában komoly változások élesedtek éppen a napokban: csak az év végéig folyósította az állam a szociális segélyt és a családi pótlékot, 2024 januárjától a korábbi formájában mindkét juttatás megszűnt. A rászorulók azonban nem maradnak segély nélkül.

Január elsejétől jött létre a minimális felzárkóztatási jövedelem, ami magában foglalja a korábbi szociális segélyt és a családi pótlékot. Más lett ezeknek a megnevezése, a kis jövedelmű családok és a 65 év fölöttiek az úgynevezett felzárkóztatási jövedelmet fogják kapják, a családi pótlék helyet pedig a gyermekes családoknak nyújtott támogatást vezették be. Ám az új támogatások nem járnak automatikusan, igényelni kellett a polgármesteri hivatalokban 2023 novemberében és decemberében.

Fontos, hogy a jogosultsági feltételek nem változtak, és az új segélyek értéke nagyobb korábbiaknál

Szociális segély, illetve januártól a minimális felzárkóztatási jövedelem azoknak jár, akiknek a családjában 275 lej, 20 900 forint alatti az egy főre jutó jövedelem. A 65 évnél idősebbek esetében ez az értékhatár 400 lej, 30 400 forint. A családi pótlék, illetve az azt felváltó, gyermekes családoknak nyújtott támogatás esetében a jövedelmi küszöb felső értéke a gyerekek számától függően 275-től 700 lejig terjed ( 20 900 forint és 53 200 forint).

A kétszülős családok, amelyeknek az egy főre eső havi nettó jövedelme 239,2 lej, azaz 18 ezer forint alatt van, azok egy gyerek után 99 lejt, azaz 7500 forintot kapnak, két gyerek esetén 197 lejt, azaz 15 ezer forintot, három gyerek után 295 lejt, 22 420 forintot. Amennyiben az egy főre jutó jövedelem magasabb, valamivel kevesebb a járandóság összege, de nem sokkal.

Csehország

A Cseh Köztársaságban egyes ellátások jövedelemtől függetlenül minden szülő számára azonosak, míg mások a család egyéni gazdasági és szociális helyzetét veszik figyelembe.

A szülői támogatás a kisgyermekes családok elsődleges támogatási formája, a család legkisebb gyermekét (négyéves korig) gondozó szülőknek jár.

A szülő a gyermek négyéves koráig legfeljebb 300 000 CZK összegű (4,5 millió forint – havonta igényelve ez 93 ezer forintot jelent) ellátásra jogosult. Ikrek vagy többes szülés esetén a teljes összeg 450 000 CZK-ra emelkedik (6,75 millió forint, havonta 140 ezer forint).

A gyermeknevelési támogatás kifejezetten az alacsony és közepes jövedelmű családok számára nyújtott hosszú távú alapellátás. Segít fedezni az eltartott gyermekek nevelésével és eltartásával kapcsolatos költségeket. Az erre a juttatásra való jogosultság a család teljes jövedelmén alapul.

A támogatást három szinten, a gyermek életkorától függően, valamint kétféle jövedelem szerinti összegben nyújtják. A megemelt összegre való jogosultságot a munkaviszonyból vagy bizonyos szociális juttatásokból származó jövedelem határozza meg. 6 éves korig az alapösszeg 830 cseh korona gyermekenként, 12 450 forint, az emelt összeg 1330 korona, ami közel 20 ezer forint. 6 és 15 éves kora között magasabb összeg jár, 970 korona, azaz 14 500 forint, az emelt összeg pedig 1470 korona, azaz 22 ezer forint nagyjából. 15 és 26 éves kora körül kapnak a legtöbbet, feltéve ha nincs önálló keresetük, tanulnak, ekkor 1080 koronát, 16 200 forintnak megfelelő összeget, vagy a rászorulók 1580 koronát, ami 23 700 forintnak felel meg.

Lengyelország

A lengyel kormány 2024 elejétől a gyermek után járó havi gyermektámogatást 500 zlotyról (800 zlotyra (70 ezer forintra) emeli gyermekenként – írta a Reuter s még 2023 májusában.

A családtámogatás növelése a korábbi kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) tavaly őszi parlamenti választásokra szóló programjának része. Közben azonban új kormány alakult, sok változás élesedett már, de lengyel lapinformációk szerint nem úgy tűnik, hogy erre a juttatásra is vonatkozni fognak.

Az anyagi támogatásra szoruló szülők 2024-ben is igénybe vehetik a családi pótlékot, melynek összege a jövedelmüktől függ. A jelenleg érvényes családi ellátások a következők:

Születéstől 5 éves korig járó gyermek ellátása 95 PLN havonta (8200 forint)

5 év feletti gyermek után 18 éves korig 124 PLN havonta (10 800 forint)

Ellátás egy 18 év feletti gyermeknek 24 éves korig 135 PLN (12 ezer forint)

A Család- és Szociálpolitikai Minisztérium szerint családi pótlék akkor jár, ha a családon belüli egy főre jutó átlagos havi jövedelem vagy egy diák jövedelme nem haladja meg a 674 PLN-t (58 600 forint)

A szülő/törvényes gyám kérheti az ún. családi pótlék kiegészítések, mint szülési támogatás – 1000 PLN (81 ezer forint), ami egyszer fizetendő, vagy az egyedülálló szülőknek járó 193 PLN (16 800 forint) kiegészítést.

Horvátország

A horvát parlament a közelmúltban fogadta el a gyermektámogatási törvény módosításáról szóló rendelkezést, amely 2024. március 1-jén lép hatályba, és számos változást és újítást hoz ebbe a rendszerbe.

A gyermektámogatási törvény módosításának célja a családi pótlékban részesülők körének bővítése és az anyagi támogatás igazságosabb elosztása, valamint a gyermek után járó pótlék összegének emelése. A fentieket úgy érik el, hogy a jövedelemadót a költségvetési alap 70 százalékáról (309,01 euró) a költségvetési alap 140 százalékára (618,02 euróra) emelik. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy 618 euró lesz az egy főre jutó jövedelem felső határa a gyermek után pótlásban részesülni kívánó családban. A megemelt költségvetési bázis mellett a korábbi három helyett öt jövedelmi osztályt vezettek be.

A legalsó jövedelmi kategóriában élő családok gyermekenként 61,80 eurós támogatást kapnak (23 500 forint), ami egyben ennek a támogatásnak a legnagyobb összege is, míg az utolsó osztályban - ahol az egy tagra jutó jövedelem maximum 618,02 euró, ők 30 eurót kapnak havonta (11 400 forint)