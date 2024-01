Az döntött jól, aki kivárt: milliókat bukott, aki így vett lakást itthon - most jött el a megfelelő pillanat?

Publikálta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a háztartásokkal és nem-pénzügyi vállalatokkal kötött hitel- és betétszerződések novemberi forgalmi és árazási adatait. Az alábbiakban ezekből fogjuk ismertetni, hogy a hazai pénzintézetek mekkora mértékben nyújtottak új lakáshiteleket a háztartások számára, illetve azt is, hogy mindezt mekkora kamatok mellett tették. Az újonnan kihelyezett összeg szempontjából messze 2023 legerősebb hónapja volt a november, sőt, először fordult elő, hogy a 2023-as adatok meghaladták az egy évvel korábbiakat. További pozitívum, hogy újabb kamatvágást hozott az újév – 2024 januárjában a legdrágább jelzáloghitel-ajánlat is már csak kicsivel drágább mint a decemberi legolcsóbb konstrukció.

2023. novemberében 66,9 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a pénzintézetek a magyar háztartásokkal. Ez jelentős mértékben, 15,4 milliárd forinttal haladta meg az októberben kihelyezett összeget (+29,9%). Ez eddig a tavalyi év messze legjobb eredménye – a második legerősebb augusztusban is mindössze 54,4 milliárd forint volt az újonnan kihelyezett jelzáloghitelek összege.

A novemberi eredmény nem csak azért különleges, mert meghaladta az összes korábbi hónap eredményeit, hanem azért is, mert most először fordult elő, hogy a 2023-as új szerződéskötések összege meghaladta a 2022 azonos időszakában újonnan kihelyezett lakáshitelek összegét (66,9 milliárd forint vs. 49,5 milliárd forint).

Novembert megelőzően ugyanis rendre elmondható volt, hogy az új szerződések értéke jelentősen elmaradt a 2022-es értékekhez képest. Bár az év vége felé megfigyelhető volt, hogy csökken a különbség a 2022-es és a 2023-as adatok között, ennek ellenére még a tavaly szeptemberi eredmény is csak a 62,8 százaléka volt a 2022. szeptemberinek, és ez az arány októberben is csak 86,4 százalékra tudott javulni.

Ennek fényében tehát igen jelentős előrelépésnek tűnik, hogy a 2023. novemberi eredmény a 132,2 százaléka a 2022. novemberinek.

Ugyancsak kedvező hír, hogy folytatódott a lakáshitelek átlagos hitelköltség mutatójának csökkenése – ez az októberi 9,59 százalék után novemberben már csak 8,99 százalék volt (-0,6 százalékpont), ami egyelőre 2023 legalacsonyabb értéke.

Tovább csökkentek a törlesztők

A szokásoknak megfelelően most is megnéztük, milyen konstrukciók között válogathat az, aki most szeretne jelzáloghitelt felvenni. Az ajánlatok megvizsgálásához, összehasonlításához ezúttal is a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorát használtuk. Az utóbbi időszakban megfigyelhető gyors kamatvágásokra való tekintettel ezúttal is úgy döntöttünk, hogy a jobb összehasonlíthatóság érdekében ugyanazokkal a paraméterekkel kalkulálunk, mint a korábbi hónapokban.

A fentieknek megfelelően tehát egy 50 millió forintos használt ingatlan megvásárlását állítottuk be a kalkulátorban hitelcélként, melyhez 20 millió forintos hitelt igényeltünk 25 éves futamidővel. Családi jövedelemnek havi nettó 700 ezer forintot adtunk meg.

December elején ezekkel a feltételekkel még 140 832 forint volt a havi törlesztőrészlet a legkedvezőbb ajánlat esetében, ami 7,18 százalékos THM-et jelentett. A teljes visszafizetendő összeg 42 322 881 forint lett volna, ha akkor vesszük fel a szóban forgó hitelt.

Ezzel szemben január elején az UniCredit Bank már 135 717 forintos törlesztőrészlet mellett is kínál hitelt a fenti paraméterek mellett, ami 5 115 forinttal kevesebb az egy hónappal korábbihoz képest (THM 6,75%). A teljes visszafizetendő összeg a mostani legjobb ajánlat esetében 40 750 507 forint, ami 1 572 374 forinttal kevesebb a decemberinél.

Az UniCredit Bank ajánlatát jelenleg a CIB Bank (136 045 forint, THM 6,78%), az Erste Bank (136 168 forint, THM 6,78%), a K&H Bank (137 425 forint, THM 6,95%) és a Raiffeisen Bank (138 056 forint, THM 6,95%) ajánlatai követik a sorban. A most elérhető ajánlatok közül az OTP Banké tűnik a legkevésbé kedvezőnek – ebben az esetben 141 841 forint a havi törlesztőrészlet (THM 7,15%).

Ez azt jelenti, hogy a decemberi legjobb ajánlat mostanra már csak kicsivel számít jobbnak, mint a jelenlegi legdrágább konstrukció, miközben a THM-je már az utóbbinak is bőven 8 százalék alatti.