Elképesztő pénzeket zsebelnek be az állami vezetők: havi 5 millió az alsó határ az elitklubba

Elképesztő összeg üti a markát a munkájáért Palkovics Lászlónak, aki volt innovációs és technológiai tárcavezetőként havi több mint bruttó 8 millió forintért húzza az igát. Ezzel messze lekörözi volt főnökét, Orbán Viktort is, aki csupán 6,5 millió forintnak örülhet havonta.

Havonta nagyjából bruttó 8 millió forintot keres két állami cég vezetőjeként Palkovics László, egykori innovációs és technológiai miniszter - közölte a 24.hu a saját adatgyűjtése alapján. Eszerint az egykori tárcavezető havi 5 milliót kap az állami N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatójaként, január óta pedig 2,750 millió forintot keres a szintén állami projektcég, a Autóipari Próbapálya Zala Kft.-nél, ahol ügyvezetői pozíciót tölt be. Ezzel maga mögé utasítja Orbán Viktort, akinek a fizetése ugyan jövőre bruttó 859 ezer forinttal emelkedik, ám Palkovicshoz képest csak "szerény" 6,5 millió forintnak örülhet a havi munkájáért.

A 24.hu megjegyzi a volt innovációs és technológiai miniszter könnyen lehet, hogy 8 milliónál is többet keres havonta, hiszen a győri Széchenyi István Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnöki posztját is ő tölti be, és az alapítvány mellett létrehozott vagyonkezelő holdingot is ő vezeti, ám azt nem lehet tudni, hogy ezek után kap-e fizetést. Emellett Palkovics a tavaly novemberben lemondó miniszter az elnöke a Rába Járműipari Holding Nyrt. felügyelőbizottságának is, viszont itt csak 2022-es adatok állnak rendelkezésre: abban évben 700 ezres fizetés járt a pozícióhoz.

Pontos összeget így lehetetlen mondani, de a volt miniszter nagyjából havi bruttó tízmillió forintra tehet szert az állami cégek jóvoltából, de záró miniszteri vagyonnyilatkozatában még egy havi 900 ezer forintos kutatóprofesszori cím is szerepelt - írja a lap.

A portál szerint ugyanakkor hogy a védelmi ipar jól fizet, azt nem csak Palkovics példája támasztja alá, ugyanis Trembeczki László is legalább 7,8 millió forintot keres, mivel négy, a honvédelmi tárca alá tartozó cégnek is ő a vezérigazgatója. A HMEI Zrt.-ben emellett igazgatósági tagként is kap 600 ezer forintot havonta.

A portál listáján természetesen további nevek és összegek is szerepelnek, ezek tételesen a következők:

Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója 5 millió forintot visz haza havonta;

Szabó István Attila, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. feje havi 4,9 milliót keres;

Kisgergely Kornél, az Eximbank vezére havi 4,8 millió forintért dolgozik;

Bártfai-Mager Andrea, az állami vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 5 milliót visz haza;

Süli János, a paksi bővítést felügyelő szintén 5 milliót kap havonta;

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is az 5 milliós bérűek táborát gyarapítja;

De ott van az öttmilliósok sorában Csák János kulturális és innovációs miniszter is.