Kevés szülő tudja, de január óta ez is jár a munkahelyen: egy nyilatkozat kell a kedvezményhez

Január 1-től a kisgyermeket nevelő anyákat nem lehet éjszakai műszakba beosztani, hacsak nem nyilatkoztak erről korábban. Az új szabály az egyedülálló szülőkre is vonatkozik.

Január elsejétől csak az a 10 évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő anya, vagy egyedülállók esetében szülő osztható be éjszakai műszakra, aki hozzájárul ehhez. Az év elejéről az új belépők mellett a január 1. napján már foglalkoztatott, érintett munkavállalókat is nyilatkoztatnia kell a munkáltatóknak arról, hogy hozzájárulnak-e az éjszakai munkavégzéshez. Ha az érintettek nem írták alá a dokumentumot, akkor nem oszthatók be éjszakai műszakba.

A hrportal.hu-nak megszólaló munkajogi szakértő ugyanakkor azt mondta, a jogszabályban több tisztázatlan elem is van: például mi történik, ha a munkavállaló a próbaidő alatt hozzájárul az éjszakai munkához, majd utána visszavonja a nyilatkozatot. Vagy gyerekét egyedül nevelő munkavállalónak minősül-e az, aki heti váltásban neveli a gyerekét.