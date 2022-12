Így keresheted magad rommá az új évben? Elárulta a jós, mit jövendölnek a csillagok 2023-ra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Valószínűleg kevesen fognak 2022-re jó évként visszagondolni: a még év elején is tartó koronavírus-járvány, az ukrajnai háború, a brutális infláció és a rezsikrízis miatt kétséges, hogy bárki is boldog nosztalgiával emlegeti majd az ó évet. Az év utolsó napján bizonyára mindenki inkább előretekint, és azon gondolkodik, milyen lesz 2023 ezek után. Aki úgy érzi, eleget olvasott rémisztő gazdasági híreket idén, és szeretne inkább támpontot kapni azzal kapcsolatban, mi vár ránk jövőre, most egy jóssal beszélgettünk arról, mit hozhat 2023.

2022-re nagy valószínűséggel senki sem fog úgy visszaemlékezni, mint élete legkönnyebb évére. Az év elején még mindig járványügyi korlátozásokra volt szükség a Covid miatt, majd az Ukrajnában zajló háború, a magas infláció és a rezsiköltségek brutális emelkedése adott okot aggodalomra. Az év utolsó napján azonban a legtöbben már előre tekintenek, és az óév nehézségei helyett inkább arra koncentrálnak, mit hozhat 2023. Megkeresésünkre Morvay Kendrával jós, író elmondta, mit is tartogat nekünk gazdaságilag az új év. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Meg nem jósolható nehézségek 2022 olyan nehézségeket hozott, melyeket nehéz lett volna előre látni bárkinek is: az Ukrajnában kirobbant fegyveres konfliktus, a negyedszázados csúcsot elérő infláció és a rezsiárak brutális emelkedése csak a legkomolyabbak egy sor gazdasági és megélhetési nehézség közül. Morvay Kendra arra figyelmeztet, nem szabad fél vállról vennünk a tavaly tapasztalt problémákat, hanem komoly, hosszú távú megoldásra van szükség több területen is, hogy kilábaljunk ezekből a gazdasági nehézségekből. Olyan kihívásokkal nézünk szembe, mint a magas infláció az elszállt energiaárak, ami rá fogja nyomni a bélyegét egész Európára, de Magyarországra még jobban – különösen az idei aszály miatt. 2023-ban is rendkívül száraz időszakra kell számítanunk, és amíg nem oldódik meg az öntözés kérdése, addig nem számíthatunk az élelmiszerárak csökkenésére – mondta Morvay Kendra jós a Pénzcentrumnak az árak várható alakulásáról 2023-ban. Még csak a kezdet A jós arra figyelmeztet, hogy a 2022-ben tapasztaltaknál sokkal rosszabb jön, hogyha nem találunk ezekre a problémákra tartós megoldást: Ez még csak a kezdet ráadásul, hiszen még vannak tartalékaink, de egyszer minden elfogy. Folyamatos változásban vagyunk, és át kell állnunk másra – főleg energetikailag, ebbe pedig bele fog játszani, kinek milyen lehetősége van az alternatív energiaforrások. Az emberiség kihívása nem csak jövőre, hanem a következő években az lesz, hogy átszokjunk az újfajta energiák használatára, miközben észszerűen kell beosztanunk a tartalékainkat – figyelmeztetett Morvay Kendra 2023-ban fenyegető problémákkal kapcsolatban. A gazdasági tényezők alakulásával kapcsolatban azt jósolta, az infláció a vártnál sokkal később fog tetőzni Magyarországon, 2023-ban nem is fogja elérni a csúcsot a drágulás. Szerinte a forint gyengülése addig folytatódhat, hogy 2024-re akár egy euró akár 500 forintba is kerülhet. Emellett a mostaninál is brutálisabb rezsiárakra kell készülnünk: Morvay Kendra azt jósolja, jóval magasabbra fognak rúgni a lakossági energiaszámlák 2023-ban, mint azt most gondolnánk. EZ IS ÉRDEKELHET Így lett az idei az elmúlt 30 év legnehezebb éve: vajon fellélegezhetünk-e jövőre? Hiába remélt mindeki egy békésebb, bőségesebb évet a pandémia után, a 2022-es év rég nem látott méretű pofonokat osztott a magyar gazdaságnak, így közvetve az ország lakosságának is. Mibe érdemes fektetni a pénzünket 2023-ban? Éppen ezek miatt az okok miatt Morvay Kendra azt tanácsolja, hogy 2023-ban olyan helyre érdemes tennünk a pénzünket, ahol ezeket a folyamatokat ellensúlyozni tudjuk. Például a gazdáknak az az élelmiszerellátottság folyamatos biztosítására kell felkészülnie, amihez szükség van az öntözés megoldására. Ahol erre nincs erre lehetőség, mindenképp ki kell alakítani, tanácsolja a jós. Tudomásul kell venni, hogy az ivóvíz és a tiszta víz nem garantált, és be kell osztanunk a tartalékainkat – emlékeztet a jós a ránk leselkedő veszélyekre. A hétköznapi embereknek a jós azt tanácsolja, valamilyen állampapírba fektessék a megtakarításaikat, ugyanis ezeknél kiszámítható a hozam. Viszont van itt egy bizonytalansági tényező, ami jövőre növekedni fog. Nem lehet mindig mindennel egyszerre számolni, ezt bizonyította be a Covid is, ami egyik napról a másikra csapott le – teszi hozzá Morvay Kendra jós azzal kapcsolatban, ő milyen veszélyeket lát a jövővel kapcsolatban. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a szupergazdagok féltve őrzött titka: így neked is összejöhet a mesés vagyon Mindenki álmodik a mesés gazdagságról, azzal azonban kevesen vannak valójában tisztában, hogy ez mennyi befektetett munkával és kőkemény lemondással is jár. A Covid már a múlté? Az utóbbi pár évet kétségtelenül a koronavírus árnyéka lengte be, ráadásul a járvány a várakozásokat felülmúlva két éven nagyon komoly negatív hatást gyakorolt az életünkre. Ugyan tavasz óta nincsenek érvényben korlátozások a Covid-járvány miatt, a folyamatosan megjelenő újabb és újabb variánsok miatt bármikor kitörhet egy újabb, nagy fertőzéshullám. Arról is kérdeztük Morvay Kendrát, hogy szerinte kell-e számítanunk a koronavírus fertősék megugrására 2023-ban, vagy végleg elfelejthetjük a Covidot: Nem számítok újabb, nagy hullámra; a koronavírus mértéke már csökkenő irányba halad világszerte. Arra viszont nincs semmi garancia, hogy nem alakul ki egy másik, még pusztítóbb járvány. EZ IS ÉRDEKELHET Tridémia csap le Magyarországon: rengetegen betegek, karácsonykor nagy baj lehet Egyszerre támad az influenza, a koronavírus, valamint a gyerekek körében tomboló RSV-vírus is, vagyis tripla járvány van Magyarországon. Veszélyben a karácsony? A bolygók keresztbe tehetnek a szerencséknek? Morvay Kendrát arról is kérdeztük, kell-e számítanunk arra, hogy 2023-ban a bolygóegyüttállások miatt rossz szerencsénk lesz. Ugyan jövőre három Merkúr retrográdra is kell számítanunk, vagyis olyan hosszabb periódusokra, amikor bármi balul sülhet el. Azonban a jós szerint nem kell emiatt aggódnunk, ő ugyanis nem tart kívülről jövő bolygófenyegetettségtől vagy együttállástól. Ez a cikk szórakoztató céllal készült: ne csak jósokra, mágusokra hagyatkozz! Morvay Kendra nem pénzügyi szakember, befektetési tanácsadó, így ha szeretnél befektetni, mindenképpen kérd ki egy hozzáértő véleményét is! A befektetéshez jó tanácsokat találsz az olyan gazdasági szaklapoknál is, mint a Pénzcentrum.

EZ IS ÉRDEKELHET Így keresheted rommá magad 2023-ban: elárulták a szakemberek, hová tedd a pénzed A nyereségre éhes befektetők asztalán az első fogás nyilván a kötvénypiac, ám van két olyan részvénypiac és több nyersanyag is, ahonnan érdemes lehet majd csipegetni

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK