450 ezres fizuért keresnek melósokat karácsony előtt: bárki jelentkezhet, munka mellett is vállalható

Ismét eltelt egy hét, beköszöntött a tél, és sokan már ráfordultak a karácsonyi bevásárlószezonra. Összeszedtük, melyek voltak a 49. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon! A cikkeket a címekre vagy a kiajánló dobozra kattintva lehet elolvasni.

Idén sem maradnak a karácsonyi ajándékok, kedvezmények nélkül a magyar mobilszolgáltatók ügyfelei. Egyes cégek korlátlan belföldi adatmennyiséggel, kedvezményes árú telefonokkal és kiegészítőkkel, megint mások havidíj kedvezményekkel csábítják az ügyfeleket. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy mit kapnak 2022-ben a Yettel, Telekom és a Vodafone előfizetői és egyúttal annak is utánajártunk, hogy milyen készüléket érdemes vásárolni idén karácsonykor ajándékba.

Régen elmúltak már azok az idők, amikor a műfenyő egy szépnek közel sem nevezhető karácsonyi kiegészítő volt, az új, dekoratív változatok pedig egyre népszerűbbek hazánkban. Azonban korántsem biztos az, hogy ezzel a környezetünket védjük, hiszen körülbelül 20 éven keresztül kéne használnunk minden karácsonykor a megvett műfenyőnket, hogy kisebb környezeti lábnyomot hagyjunk, mint az igazi fenyőkkel. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy az igazi vagy a műfenyő-e a környezettudatosabb megoldás, illetve azt is kiderítettük, hogy mi is történik a meg nem vásárolt fákkal.

Története legrosszabb havi eredményét produkálta októberben a babaváró hitel, ezt közölte a jegybank a múlt héten. Ennek persze van oka is bőven, leginkább az elszálló kamatok, de a bizonytalanság is olyan tényező, mely továbbra sem segít semmilyen hiteltípus fellendülésében.

Nem minden gyereknek jutott ma reggel Mikulás csomag, egyre több család már nem tudja megengedni magának, hogy édességet, vagy akár gyümölcsöt, zöldséget, vagy akár húst vegyen. Az élelmiszerszegénység már eddig is komoly probléma volt a leszakadó térségekben, a rohanó élelmiszer-inflációnak azonban már beláthatatlan következményei lesznek: akár meg is duplázódhat azok száma, akik nem jutnak elegendő és megfelelő minőségű ételhez. A legszegényebbek egyre nehezebben jutnak munkához, a hideg tél és a hosszú téli szünet pedig csak tetézi a bajt.

A Brancs közösségi piacon is egyre több olyan szolgáltatás jelenik meg, amelynek társadalmi felelősségvállalása nagyobb, és hatása igazán nem is mérhető profitban. A SpaceBuzz program is ilyen, a kampány vezetője, Zentai István pedig elmondta, hogy miért fontosak ezek a projektek, és mit nyerhet egy diák abból, ha egy ilyen űrutazáson részt vesz. Interjú.

A parlament tegnap délután 136 igen és 56 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az egészségügyi átalakításról szóló törvénycsomagot, amit még Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be novemberben. A módosítás több helyen is hozzányúl a jelenlegi ellátórendszerhez, azon belül is leginkább a sürgősségi ellátáshoz. Megkérdeztük az egészségügyi szakértőket, mi a jó és mi kevésbé a most elfogadott törvénycsomagban, és moire lenne szükség ahhoz, hogy valóban európai szintű egészségügyi ellátást kaphassanak a beteg magyarok?

Rengeteg pénzt lehet spórolni a karácsonyi ajándékokon, ha nem feltétlenül ragaszkodunk az új tárgyakhoz, ráadásul ezzel még a környezetet is védjük. Most megmutatjuk, hogy néz ki az FKF használtcikk boltja, és mit mennyiért lehet megvenni.

Mélyen, a zsebébe kell nyúlnia annak, aki úgy dönt, egy felkapott fővárosi étteremben búcsúztatja az óévet: a válság nem kerülte el a vendéglátókat sem, sőt! A sztárséf, Sárközi Ákos éttermében ugyan nem emelkedett meg a szilveszteri menü ára tavaly óta, de idén kevesebb fogást szolgálnak fel az ünneplőknek.

Nettó 450 ezerért keresnek embereket karácsony előtt: bárki jelentkezhet, munka mellett is vállalható

A karácsony előtti pár hét sok területen az év legnagyobb forgalmát hozza, azonban ezt csak akkor tudják kihasználni a véget, ha van elég ember a rendelések teljesítésére. Idén a munkaerőhiány a karácsonyi időszakban is kihívást jelent, ezért a cégek és a munkaközvetítők mindent bevetnek, hogy elég embert találjanak. Most így akadtunk két álláshirdetésre a közösségi médián, ahol nettó 337 ezres, de akár nettó 45a ezres bért ígérnek azoknak, akik hajlandóak küldeményfeldogozásban dolgozni.