Soha nem volt még ilyen a babaváróval: mi történik a magyarok kedvenc hitelével?

Története legrosszabb havi eredményét produkálta októberben a babaváró hitel, ezt közölte a jegybank a múlt héten. Ennek persze van oka is bőven, leginkább az elszálló kamatok, de a bizonytalanság is olyan tényező, mely továbbra sem segít semmilyen hiteltípus fellendülésében.

A babaváró hitel sem maradt ki abból a brutális negatív spirálból, amelybe a hitelek kerültek 2022 októberében - ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank múlt héten közzétett, szokásos havi jelentéséből. Az viszont némileg furcsának hathat, hogy még mindig nagy a bizonytalanság a babaváró hitel kapcsán 2023-ra, úgy, hogy már decemberben járunk. Persze annyit már így is tudunk, hogy mindenképpen velünk marad - de a bizonytalansági tényezők miatt már korlátozásokról is hallani, vagyis még lejjebb mehet az új szerződések összege a következő hónapokban. A hitelezés válsága miatt pedig a másik két, általunk minden hónapban megvizsgált hiteltípus is komoly zuhanásban van: benéztünk a számok mögé, és most is kielemezzük, hol lehet a negatív spirál vége.

A legrosszabb valaha

Augusztustól októberig, tehát mindössze egy negyedév alatt nyolcmilliárd forinttal csökkent a babaváró hitel új szerződéseinek összege. A 28,57 milliárd forintos összeg negatív rekordnak számít nem csak a 2022-es évben, de

a babaváró hitel három éves történetében is ez a legkevesebb új jegyzés egy hónapot vizsgálva, 2019-es bevezetése óta soha nem volt ilyen kevés az új szerződések összege.

Megnézve az eddigi összesítést, az is kiderül, hogy 2022-ben igen gyenge évet fog zárni ez a kedvezményes hiteltípus: talán a nyár vége óta tartó bizonytalanság is okozza, hogy különösen az év második felében rendszeresen 40 milliárd alatt vannak havonta az új szerződések összegei, ennyire gyenge csak a bevezetésekor volt ez a hiteltípus - aztán azonban gyorsan magára is talált, de a jelenlegi gazdasági helyzetben úgy tűnik, erről a fellendülésről a közeli jövőben nemigen álmodhatunk.

A többiek sem állnak jól

Azzal persze a másik két általunk minden hónapban vizsgált hiteltípus, a lakáscélú és a személyi hitelek sem büszkélkedhettek októberben, hogy tömeges érdeklődés lenne irányukban. A személyi kölcsönök 32,56, a lakáscélú hitelek pedig 59,50 milliárd forintnyi új szerződést írhattak fel maguknak idén októberben - mondanunk sem kell talán, hogy mindkettő súlyos zuhanásban van már hosszú hónapok óta, ezt lenti grafikonunkon is megmutatjuk.

Ennek, mármint a komoly zuhanásnak az okait mindjárt bővebben is megmutatjuk, előtte azonban lássuk annak az okait, miért zuhanhatott be a babaváró új szerződéseinek kérelmezése. November közepén többször is megírtuk, hogy az UniCredit Bank nem fogad be több igénylést, talán éppen a bizonytalanság miatt: később a bank visszakozott, és jelezte, hogy abban az esetben be lehet nyújtani az igényléseket, ha a szerződéskötés meg tud történni az év utolsó napjáig. Ez a lépés is jól jelzi azonban, hogy egyelőre nem csak a hitelfelvevők, hanem a bankok is kivárnak.

Elszáll kamatok, hol a vége ennek?

A cikk végén pedig lássuk az igazi okot! Természetesen a fentebb már említett bizonytalansági tényezők is nagyban felelősek azért, hogy a babaváró a saját története legrosszabb havi eredményét produkálta, de a leginkább a következő grafikon mutatja meg, hogy pontosan miről is van szó.

A babaváró átlagkamata a szeptemberi 11,98-ról 13,06-ra szökött fel, vagyis egy teljes százalékkal lett magasabb. Ha pedig megnézzük a többi hiteltípus kamatát, szintén brutális emelkedéseket látunk, kivételt csak a felújításra és korszerűsítésre felvehető hitelek képeznek, ahol minimálisan kevesebb lett a kamat. A szakértők abban bíznak, hogy a jegybank hamarosan belevág a kamatcsökkentési ciklusába, ám a vágtató infláció, illetve a várakozás, hogy spekulánsok támadhatnak a magyar forintra, könnyűszerrel elodázhatják ezt a lépést is: a jegybank eddig ugyanis éppen azért emelet kamatot, mert igyekeztek az inflációt és a forint brutális gyengülését visszafogni.