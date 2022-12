Meglépte a Telekom, Yettel, Vodafone: ajándékokkal halmozzák el az előfizetőket, sokan örülhetnek

Idén sem maradnak a karácsonyi ajándékok, kedvezmények nélkül a magyar mobilszolgáltatók ügyfelei. Egyes cégek korlátlan belföldi adatmennyiséggel, kedvezményes árú telefonokkal és kiegészítőkkel, megint mások havidíj kedvezményekkel csábítják az ügyfeleket. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy mit kapnak 2022-ben a Yettel, Telekom és a Vodafone előfizetői és egyúttal annak is utánajártunk, hogy milyen készüléket érdemes vásárolni idén karácsonykor ajándékba.

Az utóbbi években hozzászokhattak a jóhoz a magyar mobilozók: karácsony tájékán minden szolgáltató készül valamilyen extra kedvességgel az előfizetőinek. 2022-ben sincsen ez másképp, idén is elhalmoznak minket a mobilcégek különböző akciókkal és ajándékokkal. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy idén pontosan mivel is készül a Vodafone, Telekom és a Yettel az ünnepi bummra és hogyan is kell igényelni ezeket a kedvezményeket, vagy adott esetben az ingyenes, vagy kedvezményes mobilnetet.

Merthogy boldog boldogtalannak ingyenes, extra adatforgalmat osztanak idén karácsonykor a szolgáltatók: a Yettel például az idei ünnepi kampányában a személyes gesztusokra hívja fel a figyelmet. Olyan kártyákat vásárolhatunk az üzletekben és az interneten egyaránt, amelyek közös élmények ajándékozásához adnak ihletett. Ezeket a kártyákat lényegében közös programokra tett ígéretek: van közös nyelvtanulás, tánc, sport, amit nem adtok fel, de még olyan is, hogy rúgjunk be együtt a nap közepén. Lényegében tényleg élményt ajándékozunk ezzel.

De a mobilszolgáltató nem csak ezzel készül az ünnepekre, hanem kedvezményes adatjegyet is kapnak az előfizetők:

A karácsonyi készülődést és az ünneplést kedvezményes adatjegy is segíti: a lakossági számlás és feltöltőkártyás ügyfelek december 31-ig kedvezményes, 1990 forintos áron aktiválhatnak 7 napos korlátlan belföldi adatjegyet

– válaszolták lapunk megkeresésére.

A Telekom idén is elsősorban az odafigyelést helyezi a karácsonyi időszak fókuszába: ünnepi akciójuk keretében a lakossági és az üzleti ügyfelek egyaránt korlátlan internetet kapnak 10 napra, ami a Telekom applikációjában aktiválható, Ünnepi Korlátlan Net néven és mindezek mellett december 24-én további egy napra korlátlan adathasználatot biztosítanak a mobil előfizetőiknek, hogy azok is együtt ünnepelhessenek, akik távol élnek egymástól. Azonban a szolgáltató azokra is gondolt, akiknek a csomagjában alapvetően korlátlan internet van.

A korlátlan net díjcsomaggal rendelkezőknek HBO MAX 30 napra, az ünnepre hangolódáshoz pedig az IPTV és Telekom TV ügyfeleket 2023. január 2-ig heti 3 díjmentes film várja a Telekom FilmPremieren. Ezek mellett partneri kedvezményekkel igyekszünk könnyebbé tenni az ünnepi készülődést, melyeket minden ügyfelünk megtalál a Telekom alkalmazásban

– tájékoztatta lapunkat a Magyar Telekom, akik készülékkedvezményekkel is készültek a karácsonyi szezonra az üzletekben és a webshopban egyaránt.

A Vodafone idén karácsonykor a készülékkedvezményre helyezte a hangsúlyt. A Vodafone One keretében ugyanis új előfizetés, vagy szerződéshosszabbítás esetén 21000 forintnyi készülékkedvezményt is kaphatunk az ünnepi akció keretében január 31-ig, ami felhasználható laptopra, tabletre, tévére, okostelefonra és játékkonzolra is.

Egyre többen ajándékoznak okostelefont karácsonyra

Tapasztalataink szerint az emberek úgy választanak készülékeket, hogy az minél inkább igazodjon a saját igényeikhez, hogy bármilyen élethelyzettel találják is szembe magukat, a készülékek és a digitális világ segítségével készen álljanak a megoldásra. A termék- és márkajellemzők mellett a fogyasztói preferenciákat az ár is befolyásolja

– mondta el a Pénzcentrumnak a Telekom, majd elárulták, hogy egyre többen keresik a csúcskategóriás készülékeket, de a márka is nagyban befolyásolja az emberek döntését az ár és a funkciók mellett: a legtöbben a Samsungot, az Apple-t és a Xiaomi-t keresik, amit a Yettel is alátámasztott még korábban.

Nehéz egzakt választ adni arra, hogy melyek a legnépszerűbb termékek, hiszen árkategóriánként is ki lehetne emelni 1-1 márkát. Általánosságban elmondható, hogy az ügyfelek körében népszerűek a Samsung és Xiaomi készülékek, de sokan szeretik az újra divatos Honor készülékeket és természetesen az új iPhone 14-es széria készülékeit is

– nyilatkozták még korábban.

Az eMAG-on már a középkategóriás készülékek voltak a legnépszerűbbek, amin belül egyaránt megtalálhatóak az alsó- és felső középkategóriás termékek. Ilyen a Samsung Galaxy A13 (56990 forint és 118800 forint között mozog az ára), Samsung Galaxy A52s (106920 forint és 142990 forint között kapható), Samsung Galaxy A04s (56990 forint és 64999 forint között mozog az ára), Apple iPhone 13 (a tavalyi szériás iPhone ára 273680 forint és 379990 forint között mozog) és a Xiaomi Redmi 9A/9AT (a 9A modell ára mindenütt 50 ezer forint alatt mozog, míg a 9AT széria már 40 ezer forint alatt is megkapható).

Azt azonban tényleg nehéz meghatározni, hogy kinek melyik telefon éri meg a legjobban, mivel mindenkinek különböző preferenciái vannak a készülékekkel kapcsolatban. Más telefont vesz az, akinek a munkához kell a készülék, és megint mást az, aki a gyerekének keresi az első mobilját. Egy gyerek számára ugyanis egészen más árkategóriában válogatunk, és még inkább előtérbe kerül a készülék strapabírósága is.

Sokan nem szívesen vesznek 6-12 éves gyermeküknek okostelefont, mert ők még nem feltétlen tudnak vigyázni rá, a szülők pedig nem tudják megfelelően kontrollálni a gyermekeik tevékenységét az online térben. Ugyanakkor a biztonságérzet fontos szempont, ezért kínálatunkban elérhető az Xplora és a MyKi 4 Lite gyerek okosóra is, mely segítségével telefon nélkül is bármikor kapcsolatba léphet a szülő gyermekével, aki az órával biztonságosan telefonálhat, játszhat, fényképeket és izgalmas videókat készíthet és küldhet. Amikor mégis okostelefon vásárlásra szánják el magukat a szülők, bármilyen készülékre is esik a választás, mielőtt a gyermekek megkapják az eszközöket elengedhetetlen, hogy a szülők biztonságosabbá tegyék gyermekeik számára

– foglalta össze a főbb szempontokat a Telekom.

Takács Csaba, az Alza magyarországi vezetője pedig konkrét tippeket is adott: szerinte a Xiaomi 9A, 9C vagy Samsung A13 olcsóbb okostelefonok, amik mind megvásárolhatóak 70 ezer forint alatt, miközben mind megtalálhatóak rajtuk az alapvető alkalmazások, mint a Facebook, Instagram és az internet.

Így a gyerekek megtanulhatják az okostelefonok használatát és gondozását, és azt is megtudhatják, hogy milyen elvárásaik vannak egy telefonnal szemben, később pedig magasabb szintű készülékek, például a Samsung Galaxy S sorozat vagy az iPhone-ok felé mozdulhatnak el

– vélekedett az Alza Magyarország elnöke.

De ha nem a gyerekünknek keresünk készüléket, hanem magunknak vagy a párunknak akkor is szinte végtelen a lehetőség. A Rejoy.hu-n a legtöbben például az iPhone-okat keresik (a cég információi szerint az eladásaik 73 százaléka az, és csak a második a sorban a Samsung csúcsminőségű készülékei), amik bár kifejezetten drágák, de a szoftverfrissítés még éveken keresztül elérhető a készülékeken. De érdemes mindenekelőtt azt átgondolnunk, hogy mire is szeretnénk pontosan használni a telefonunkat.

Nehéz meghatározni, hogy kinek mi éri meg leginkább, mivel különböző preferenciáink vannak a felhasználásban. Ha valaki sok képet, videót készít, és fontos a kamera minősége, annak többnyire egy magasabb árkategóriájú készüléket megéri megvásárolni. Ha valaki viszont elsősorban telefonálásra, levelezésre, internetezésre használja, nem feltétlenül szükséges egy csúcskategóriás készülékre beruháznia

– válaszolta kérdésünkre a MediaMarkt.

Az eMAG felmérése szerint a legjobb ár-érték arányú telefonok, amik bruttó 100 ezer – 150 ezer forint között mozognak, hiszen ezeknek már a hardveres komponensei is jövőállóak, illetve a szoftverük is frissíthető a legújabb verzióra. Ezzel pedig akár 5-6 éven keresztül is használhatjuk a készülékünket, így érdemes körülnézni a korábbi csúcskategóriás készülékek között is, hiszen azoknak az ára már kifejezetten kedvező lehet.