Így kérj válság idején fizuemelést: ezzel bármelyik magyar dolgozó megúszhatja a brutális drágulást

Itthon több minz 20 éves csúcson van az infláció, és egyelőre nem igazán látni, mikor csökkenhet a drágulás mértéke. Bár sokan kaptak idén fizetésemelést, a rekordmagas árakat mindenki megérzi, a közeljövőben pedig arra kell felkészülnünk, hogy a fizetések reálértéke csökkeni fog. A béremelés jó megoldásnak tűnhet, azonban egyáltalán nem olyan könnyű magasabb fizetést kialkudni a jelenlegi gazdasági helyzetben, mikor a vállalatok éppen a válságra készülnek fel. Most összegyűjtöttük, mikor és hogyan érdemes erről beszélni a főnökünkkel.

Az utóbbi hónapokban valószínűleg kivétel nélkül mindenki érzi itthon az inflációs nyomást: augusztusban 15,6%-kal került többe miden, mint egy évvel korábban, de bizonyos áruknál, mint például a félbarna kenyérnél 70% felett volt a drágulás. ugyan az idei év sokaknak béremeléssel indult, most már ott tartunk, hogy több nagy cég kénytelen újabb korrekciót adni az alkalmazottainak, ugyanis az infláció miatt a fizetésemelések ellenére is sokan reálbércsökkenést tapasztalhatnak. Azoknak viszont, akiknek a munkáltatója nem ad magától emelést a drágulás miatt, nincs könnyű dolga, ugyanis a vállalatok a nehéz helyzetben vannak a közelgő gazdasági válság miatt ilyenkor pedig a béremelés a legutolsó, ami számít a büdzsében.

A helyzet viszont egyáltalán nem reménytelen, ugyanis itthon komoly munkaerőhiány van, így sokan jobb alkupozícióban lehetnek, mint azt elsőre gondolnák. A cégek szorult helyzetbe kerülnek, ha felmond valaki, ugyanis mire találnak helyette mást és az betanul, addig akár fél éves bevételkiesés is lehet az adott pozícióban, így könnyen lehet, hogy jobban megéri nekik magasabb fizetést kínálni, hogy megtartsák a már tapasztalt munkavállalóikat. A bértárgyalás sosem könnyű helyzet, azonban most a California Business Journal cikke alapján összeszedtük a legjobb tippeket arra, hogyan tudunk magunknak magasabb fizetést kialkudni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

A válság senkit sem kímél

A recessziót senki sem ússza meg, és vannak szakértők, akik szerint őrültség ilyenkor fizetésemelést kérni, mások szerint viszont éppen ez a legjobb idő arra, hogy a magas infláció miatt több pénzt kérjünk a főnökünktől. Egy dolog biztos: ha nem kérdezünk rá, hogy kaphatunk-e fizetésemelést, akkor sosem tudjuk meg a választ. Persze készüljünk B-tervvel is, ha mégsem sikerült elérni, amit akartunk; például egy részmunkaidős vagy rugalmas beosztású mellékállással, hogy kisegítsen minket az anyagi csávából. Ha pedig ez nem opció, még mindig fontolóra vehetjük, hogy hitelt vegyünk fel a plusz költségeink fedezésére.

Mikor érdemes emelést kérni és mikor nem

Az éves fizetésemelési időszakon kívül újabb korrekciót kérni nem egyszerű. Érdemes alaposan átgondolni, hogyan futunk neki, vagy hogy egyáltalán érdemes-e rákérdeznünk. Először is mérjük fel a munkáltatónk anyagi helyzetét. Ha úgy látjuk, van elég profit arra, hogy az egy magasabb bérköltséget is fedezzen, akkor ne hezitáljunk meglépni a bértárgyalást. Persze a béremelésre más is jó okot adhat, például a következő esetekben nyugodtan felhozhatjuk a témát a főnökünknél: ha újabb feladatköröket kaptunk a munkahelyünkön vagy éppen jelentősen fejlődtünk, de akkor is, ha jóval az elvárások felett teljesítettünk.

Akkor is kérhetünk jobb fizetést, ha már korábban ígéretet kaptunk egy emelésre, az pedig kifejezett jó alap a bértárgyalásra, ha a munkaadónknak jól látható hasznot hoz a munkánk.

Természetesen nem minden helyzetben ajánlott előhuzakodni a fizetésemeléssel, például az nem elég jó ok, ha csak azért kérnénk több pénzt, mert már hosszabb ideje vagyunk a cégnél. Szintén nem ad jó alapot a , ha a rossz teljesítményértékelést kaptunk, vagy ha a munkáltatónk rosszul teljesít a mostani gazdasági helyzetben. Akkor pedig végképp nem érdemes felhozni a témát, ha a cégnél spórolási okokból befagyasztották a béreket.

EZ IS ÉRDEKELHET Fű alatt jöhet tömeges leépítés a rezsikrach miatt: ezek a magyarok nincsenek biztonságban Toldi Gábor HR-szakértővel beszélgettünk a munkaerőpiaci kihívásokról és a küszöbön álló válság lehetséges nehézségeiről.

Így készüljünk fel a beszélgetésre

Ha végiggondoltuk a saját, illetve a munkáltatónk helyzetét azzal kapcsolatban, van-e alapja a fizetésemelési igényüknek, akkor a következőke figyeljünk, mielőtt leülnénk tárgyalni a főnökünkkel.

1. Alaposan gondoljuk végig a mondanivalónkat

Mindenképp meggyőzően kell előadnunk, hogy magasabb fizetésre tartunk igényt, úgyhogy igyekezzünk ezt úgy prezentálni, hogy arra nagyon nehéz legyen nemet mondani a főnökünknek. Soroljuk fel, milyen pozitív változásokat értünk el a cégben. Például ahelyett, hogy azt mondanánk, rengeteget túlórázunk, koncentráljunk inkább arra, milyen fontos eredménye volt ennek a pluszban eltöltött munkaidőnek.

2. Ne féljünk a nehéz témáktól

Ne kerülgessük a gazdasági kihívások témáját: ezzel jelezhetjük a főnökünk felé, hogy tisztában vagyunk a cég helyzetével, ráadásul ezzel a szituációból adódó feszültséget is oldani tudjuk.

Ettől függetlenül koncentráljunk arra, mi mivel érdemeltük ki jobb fizetést, ne pedig pusztán a magas infláció legyen az egyetlen érvünk.

3. Figyeljünk a jó időzítésre

Ne rohanjunk le a főnökünket azzal, hogy magasabb bért szeretnénk, helyette egyeztessünk előre egy megbeszélést, akár emailben vagy személyesen. Ezzel magunknak is időt adunk, hogy felkészüljünk, hogyan tudjuk a legmeggyőzőbben előadni, hogy jobb kompenzációt szeretnénk.

EZ IS ÉRDEKELHET Kenyér, hús, sajt, sör, tea: sehol máshol nincs akkora drágulás az EU-ban, mint Magyarországon Elképesztő sok olyan élelmiszer és ital van, aminek Magyarországon nőtt a legbrutálisabban az ára egy év alatt az egész Európai Uniót vizsgálva.

4. Ne legyünk agresszívak

Ilyen helyzetben a legrosszabbul az veheti ki magát, ha tolakodóak vagyunk, vagy agresszívan viselkedünk. Ugyan lehet, megérdemeljük, hogy többet kapjunk a munkahelyünktől, attól még fogalmazzunk óvatosan. Szintén tanácsos elkerülni a fenyegetéseket: nem érdemes azzal zsarolni, hogy felmondunk, ha nem kapjuk meg a kívánt fizetést.

5. Ne szalasszuk el a lehetőséget

Fizetésemelést kérni egy gazdasági válság küszöbén ijesztő lehet, de nem szabad elfelejteni, hogyha nem tesszük fel kérdést, akkor soha nem tudjuk meg, hogy kereshetünk-e többet. Merjünk többet kérni, és ha jól vezetjük fel ezt, akkor nincs vesztenivalónk, csakis nyerhetünk ezzel.