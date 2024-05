Külföldi dolgozóiról vallott a hazai Bosch-csoport: ezek most a hiányszakmák, még mindig toboroznak

A magyarországi Bosch-csoportnál több mint 40 ország szakemberei dolgoznak együtt, viszonylag magas az aránya a Németországból érkezett kollégáknak - közölte a Pénzcentrummal a vállalat, amikor arról érdeklődtünk, hány külföldi munkavállalót alkalmaznak. Nemrég egy szakszervezeti vezető arról beszélt, hogy egyes nagy hazai üzemekben létszámstopot hirdettek, az ezt firtató kérdésünkre a Bosch most többek között azt közölte, "bizonyos területeken az óvatosság jellemzi a létszámgazdálkodást", más részlegeken pedig dinamikus a növekedés. Korábban a Magyar Suzuki Zrt. és a győri Audi-gyár is megszólalt a témában.

A magyarországi Bosch-csoportnál jelenleg több mint 18 300 munkatárs dolgozik összesen - közölte a Pénzcentrum érdeklődésére a cég. Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy legfrissebb gyűjtésünk szerint az egyik leányvállalatuk, a Robert Bosch Elektronika Kft. Heves megye legnagyobb munkáltatója 5345 alkalmazottal (februári adat), ami egyébként 120 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban volt - több munkavállalójuk van, mint például a kecskeméti Mercedes-gyárnak, vagy a nyíregyházi LEGO-üzemnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a cégek a magyar vármegyék legnagyobb munkáltatói: Posta, Spar, Audi a toplista élén Térképen mutatjuk, hogy az egyes vármegyékben mely vállalkozások foglalkoztatják a legtöbb embert. Előre szólunk: a hazai legnagyobb foglalkoztatók zöme külföldi tulajdonban van.

Mint a vendégmunkások létszámát firtató kérdésünkre kifejtették: nemzetközi vállalatként náluk hagyománya van annak, hogy egy telephelyen belül – beleértve a magyarországi Bosch gyárakat is – nagyon sokféle nemzetiségű szakember találkozik, a külföldi munkavállalók száma projektenként, pozíciónként, telephelyenként és szezonálisan is folyamatosan változik.

A magyarországi Bosch-csoportnál több mint 40 ország szakemberei dolgoznak együtt, viszonylag magas az aránya a Németországból érkezett kollégáknak. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a felvételi eljárás során a szakmai követelmények, köztük a szakértelem a meghatározó, és nem a származás vagy a lakóhely

- fejtették ki.

Korábban László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke arról beszélt, tavaly nyáron újdonságot jelentett, hogy az autóipari üzemeknél létszámstopot hirdettek, ősz óta ez a jelenség markánsan jelenik meg az iparágban - ahol nincs stop, ott a létszámfelvétel szűkült be. A létszámstopra vonatkozó kérdésunkre a Bosch most azt közölte, hogy a vállalatcsoporton belül Magyarországon is nagyon eltérőek a munkaerő keresési igények.

Bizonyos területeken az óvatosság jellemzi a létszámgazdálkodást, ugyanakkor vannak olyan részlegek is, ahol dinamikus a növekedés

- tették hozzá. A cégcsoportnak Magyarországon nyolc leányvállalata van és jelenleg több mint 250 nyitott pozícióra keresnek új kollégát. A legnagyobb szükség a technikusokra, valamint azokra a szoftver- és hardvermérnökökre van, akik a vállalat "jövőbe mutató fejlesztésein dolgoznak majd." Mint érdeklődésünkre elmondták, a fluktuáció megelőzésére HR, vállalati, és vezetői oldalról is sokat tesz a magyarországi cégcsoport.

Összeségében elmondható, hogy a fluktuáció tekintetében lassulást tapasztalunk, ami többek között az évek óta tartó folyamatos, tudatos munkaerőmegtartó intézkedéseknek tudható be, valamint az általános munkaerőpiaci folyamatok is szerepet játszanak benne

- fejtette ki a Bosch Magyarország.

Ennyi külföldi dolgozik az esztergomi Suzuki-gyárban

A fenti kérdéseket korábban elküldtük az Audi Hungáriának is (amely Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb munkaadója), a cég pedig közölte, "természetesen" foglalkoztatnak külföldi munkatársakat.

Legnagyobb részük olyan külföldi állampolgár, akik a Volkswagen Konszern más országokban működő gyáraiból érkeznek Győrbe, határozott idejű munkaszerződéssel. Jelenleg nem tervezzük harmadik országból érkező vendégmunkások alkalmazását

- közölte kérdésünkre az Audi Hungária, azt viszont nem fejtették ki, hogy hány külföldi dolgozik a vállalatnál. Azt is elmondták, nincs érvényben létszámstop, jelenleg is több pozícióra keresnek új kollégákat, első sorban a Beszerzés, IT és a Műszaki Fejlesztés területére.

A Magyar Suzuki Zrt. konkrétabb számokat közölt megkeresésünkre: jelenleg 3500 ember dolgozik az esztergomi üzemben, melyből hozzávetőlegesen 600 fő szlovák és 300 fő vendégmunkás.

Az elmúlt évek tudatos toborzási tevékenységének eredményeképpen, vállalatunk jelenleg a gyártósoron nem szembesül munkaerőhiánnyal. Célunk hosszú távon mérnökökkel erősíteni munkavállalói állományunkat

- fogalmazott akkor a cég.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA