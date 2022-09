Jöhet az 1000 forintos fehér kenyér? A 70%-os eddigi drágulás csak a kezdet

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Komoly gondot jelent a magyar sütőipari vállalkozásoknak is az elszálló rezsi. És bár a Magyar Pékszövetségnek konkrét adatai, számításai még nincsenek, a nehéz helyzet miatt a vállalkozások 20-25 százaléka bajba kerülhet. További gond a nagyfokú munkaerőhiány is, illetve az is, hogy a rezsi és a bérköltségek mellett a fuvarozási díjak is egyre magasabbak. Ezek pedig mind olyan tényezők, amik az érintett vállalkozások önköltségét növelik. Az összes problémát figyelembevéve nem sok jóra számíthatnak a vásárlók: az elmúlt egy évben már így is 70 százalékkal nőt a félbarna-, és a fehér kenyér ára, az emelkedés üteme pedig még nem látszik lassulni.

Ahogy az már az év elején, az egyre jobban berobbanó árak kapcsán, illetve az orosz-ukrán háború kitörésekor várni lehetett: a gabona ára az egekbe szökött, ezért a liszt és az ebből készült élelmiszerek ára is valósággal kilőtt. És bár idehaza a búzafinomliszt (BL 55) ára hatósági befagyasztást kapott, más lisztfélék majdnem 100 százalékkal drágultak egy év leforgása alatt, de ugyanígy a kenyerek sem úszták meg az árvérengzést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mára pedig ott tartunk, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint 2021 augusztusa és 2022 augusztusa között a félbarna kenyér átlagos fogyasztói ára 78,4, míg a fehér kenyéré 77,1 százalékkal emelkedett. Ez pedig azt is jelenti, hogy az egyes termékekért átlagosan most már 620, illetve 700 forintot kell fizetni kilogrammoként, miközben tavaly még 347-et és 398-at kellett. A brutális árrobbanás pedig valószínűleg nem mostanság fog megállni. Ugyanis ha az eddig képlethez hozzáadjuk még a rezsiárak elszállását is, akkor valószínűsíthető, hogy a sütőipari vállalkozásoknak is brutálisan megugrik az önköltségük, amik végeredményben további kenyérár-emelkedést eredményezhet. Azért, hogy tisztábban lássuk a kenyér árának alakulását illetően, megkerestük a Magyar Pékszövetséget, hogy számoljanak be arról, milyen kilátás vár a pékekre ilyen energiaárak mellett, de megkérdeztük azt is, meddig nőhet még a kenyerek ára Magyarországon. Óriási gondot okoz a magas rezsi A sütőipari vállalkozások jelentős részének gondot okoznak a jelenlegi árak. A gázár hétszeres, a villany tízszeresére emelkedett az utóbbi időben. Ezek a költségek mindenképpen működési nehézségeket okoznak, és a fejlesztésekre félretett összegeket az energia- és gázszámlák irányába fordítják - mondta el lapunknak Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. A szakember hozzátette, most még nagyon az elején vannak a radikális rezsifolyamatoknak. Ezért nem tudják konkrétan, hogy milyen nagyságú terheket ró mindez a vállalkozásokra az elkövetkezendő időben, ahogy azt sem, ez a részükről mennyire lesz teljesíthető. Az árakat illetően Septe József azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy a pontos kimutatások elkészítéséhez időre van szükség, de azt biztos, hogy az alapanyagárak, az energiaköltségek, a logisztikai költségek növekedése és a munkabérek emelése is hozzájárul a sütőipari vállalkozások költségszerkezetéhez. A mostani helyzetben pedig kiszámíthatatlanság jellemzi az iparágat. Az elnök lapunknak elmondta azt is, mivel a fentebb említett költségek folyamatosan emelkednek, így ezeket a megnövekedett költségeket be kell építeni az eladott termékek árába. És ha mindez nem volna elég, ezeknek a költségeknek a folyamatos változásával is számolniuk kell a vállalkozásoknak, ezek mértéket előre meghatározni a jelen helyzetben viszont nem tudják. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) „Részünkről azt tartjuk korrekt viselkedésnek, ha a megfelelő kimutatások és számadatok a rendelkezésünkre állnak, akkor tudjuk pontosan meghatározni a kenyér árának önköltségét, és ebből minden vállalkozás saját maga határozza meg az emelkedés mértékét. Mivel a vállalkozások átadási árakon adják át termékeiket a kereskedelemnek, így a továbbiakban a kereskedelem határozza meg a fogyasztói árakat” – számolt be a Pénzcentrumnak Septe Jószef. Az viszont mindenképpen beszédes az árakat illetően, hogy csak idén mintegy 250 forintos dráguláson ment keresztül a fehér kenyér, így annak átlagos fogyasztói ára már most 700 forint fölött jár. Ha pedig ilyen ütembe folytatódik a drágulás, akkor nemsokára az ajtón kopogtathat az 1000 forintos kilós átlagár is. Bedobják a törölközőt a pékek? A Magyar Pékszövetség szerint azok a vállalkozások, amelyek nincsenek megfelelő anyagi tartalékokkal felvértezve, veszélybe kerülhetnek. Ahogy az elnök fogalmaz, tapasztalható az ágazatban, hogy hogy kevesebb a szakképzett munkavállaló, mint amire a sütőiparnak szüksége lenne. Minden munkahely elvesztése problémát okoz, és elképzelhető, hogy a vállalkozások 20-25 százaléka bajba kerül a jövőt illetően. Korábbi cikkünkben a rezsiárak emelkedése mellett azt is vizsgáltuk, hogy a sütőipari vállalkozások munkaerőköltsége miként hathat a rekorddrága kenyér fogyasztási árára. Ezt a cikket a kiajánló dobozra kattintva olvashatod el: EZ IS ÉRDEKELHET Ennyit szakíthat most egy pék Magyarországon: ezért kerül már 800 forintba a kenyér? Idén nem csak a kenyér ára nőtt 64%-kal, hanem a pékek fizetése is szinte duplázódott.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK