Odavág a rezsiemelkedés az irodáknak is: újra visszatérhet a tömeges home office?

Az elmúlt években az irodai munkavégzés témaköre időről időre fókuszba került: át kellett értékelnünk az irodatereinket a koronavírus-járvány alatt, az ezt követő visszatérésben, most pedig egy új kihívás, az üzemeltetési költségek és a rezsirobbanás kényszerítik a szektor szakértőit arra, hogy tereikről gondolkodjanak.

Mostantól sok helyen okosabb, élhetőbb irodákat igényelnek és tervezhetnek, eltűnnek a fölösleges elvárások és a túlzások és az üzemeltetés és ésszerű használat szempontjai felülkerekedhetnek szinte minden egyéb tényezőn - vallja egy irodatervező stúdió, a MádiLáncos. Az élhető irodaterekig vezető út nem a home office-ba való menekülés, hanem a jól megtervezett, okos iroda lehet – itt az idő új útra kanyarodni a parkolópályán töltött évek után.

Nem kérdés, hogy a home office térnyerése nemcsak indokolt, hanem érthető is volt a járványhelyzet idején, és részben azután is: az otthonról történő munkavégzés komfortos, a munkavállalók egy részénél kifejezetten eredményes, csökkenti az ingázással töltött időt, amely az emberekre és a környezetre (üzemanyag-használat, kibocsátások, levegőszennyezés, út- és parkolóigény) is egyértelműen negatív hatással van. A céges stratégiák egy jelentős része azonban – a hatékonyság szempontját figyelembe véve – nem engedheti meg munkavállalóinak a száz százalékban otthonról végzett munkavégzést, ráadásul a növekvő rezsiköltségek miatt felmerülhet, hogy otthoni munkavégzés esetén a cégek biztosítsanak anyagi hozzájárulást az otthoni munkavégzés költségeinek (áram, fűtés) enyhítésére.

Ami jelenleg kirajzolódik a megrendelői kérésekből, az egy teljesen új irodatervezési és üzemeltetési modell. A home office-ban töltött hónapok következményeként a teljes szektor arra kényszerült, hogy újraértékelje az irodai tevékenységeket és munkafolyamatokat. Fókuszba került a desk sharing, a munkavégzéshez szükséges tér optimalizálása, a multifunkciós terek, például az úgynevezett work café használata. Kifejezetten jó jel, hogy a mi tervezési munkáink már száz százalékban úgynevezett workplace strategy kidolgozásával kezdődnek, a kulcsfogalom pedig a hatékonyság lett.

– mondja Láncos Áron, a MádiLáncos Studio egyik vezetője. Az alapító Sárosdi-Mádi Krisztina hozzáteszi: a fizikai irodatérnek a legtöbb esetben megvan a létjogosultsága, hiszen olyan tereket biztosít, amelyben a személyes kollaboráció, a brainstorming, a projektmunka, az oktatás vagy a mentorálás megvalósulhat. Fontos látni: a legtöbb munkavállalónak az inspiráló munkakörnyezet otthon nem biztosított – a megfelelő világítás, az ergonomikus bútorok, a modern akusztikai megoldások hiánya kifejezetten egészségkárosító és negatív hatással van a munkaerő hatékonyságára. Ráadásul covid-statisztikákból tudjuk: a céges elköteleződésnek és közösségi életnek pedig kifejezetten rosszat tesz a túlzó szeparáltság.

Érzékeny egyensúly: rezsibumm vs. hatékonyság a munkahelyen

A cégek és az irodaüzemeltetők egyre inkább előtérbe kerülő feladata felvenni a harcot a klímaválsággal és a növekvő rezsiárakkal. A felelősség közös, ezért meg kell találni azt az optimalizált megoldást, amellyel nem sérül a munkavégzés hatékonysága sem.

Az iroda optimális működtetése a tervezéssel kezdődik: a legjobb eredmény érdekében minél előbbi fázisban érdemes ezzel foglalkozni. Külön érdemes kiemelni a workplace strategy jelentőségét, mely a tervezés kezdeti fázisában segít pontosan felmérni és meghatározni az igényeket, hogy a tervezők olyan tereket és funkciókat tervezzenek be, melyekre ténylegesen szükség van. Néhány eszköz, amellyel a belsőépítész tervező is tehet a hatékony üzemeltetésért:

Világítás minősége, zónázás, átgondolt vezérlés: ez nemcsak az emberi közérzetre van hatással, hanem energiát is spórol. A fűtés, a hűtés és a szellőztetés után a világítás a legnagyobb energiafogyasztó.

Szenzorok, automatika: Jelenlét- és megvilágításérzékelő segítségével mindig az aktuális létszámhoz és környezeti hatásoknak megfelelően állítható a megvilágítási szint.

A hűtés, fűtés és szellőztetés optimalizálásában is nagy előrelépést jelenthetnek a jelenlét- és igény alapú megoldások, melyek az adott létszámnak és használatnak megfelelően szolgálják ki a tereket, kiküszöbölve ezáltal az üres területeken teljes kapacitáson működő rendszerek által jelentkező energiapazarlást.

A jól megtervezett árnyékolás a vizuális komfort biztosítása mellett a nyári hűtési energiaigényét is csökkenti.

A jól megtervezett terek (elrendezés, bútorozás, üvegfelületek, színek) jó természetes megvilágítást és szoláris hőnyereséget eredményeznek, aminek következménye a kisebb fűtési és világítási energiaigény is.

A víztakarékos szerelvényeknek használatával a vízfogyasztás és keletkező szennyvíz mennyisége is csökkenthető.

Stratégia és önreflexió nélkül nem megy

A cég saját, Budapest II. kerületében található irodájára egyfajta pilot projektként tekint: olyan munkakörnyezetet szerettek volna létrehozni, amely inspiráló és innovatív, ahova szívesen érkeznek meg ügyfeleik is, akár hétről hétre.

„Irodánkban szerettük volna összegezni a cégünk több, mint 25 éves múltját és perspektíváit – az elénk táruló panoráma, a nagy ablakokon át látható Budapest-horizont és a penthouse- szint egyedisége nagyban hozzájárul ahhoz, hogy új ötletekkel, friss megoldásokkal dolgozhassunk. A fenntarthatóság szempontjai miatt viszont egy nagyon racionális teret hoztunk létre, ahol a kulcsszó a funkcionalitás, az energiahatékonyság és a jó üzemeltethetőség voltak – mondja Szlovák János, a MádiLáncos Studio egyik vezetője.

Nyitott alaprajzi szervezés, a minimálisan szükséges zárt, épített helyiségekkel a későbbi rugalmas átalakíthatóság érdekében

Természetes benapozottság maximális hasznosítása belső üveg válaszfalak alkalmazásával

Külső árnyékolás a nyári hőterhelés csökkentésének érdekében

Anyagtakarékos kialakítás, meglévő elemek újra felhasználása, álmennyezet elhagyása

Korszerű fan-coil rendszer, a bútorozáshoz és terek kialakításához igazított zónázással és vezérléssel

Korszerű LED-es, fényerőszabályozott, automatikusan vezérelt (jelenlét- és megvilágításérzékelő) világítás

Szlovák János hozzáteszi: a kulcsszó számunkra a harmóniára való törekvés – jelenti ez az érzékeny egyensúlyt az épített tér és az ember, a régi és az új, az egyszerűsödés és az innováció között. A MádiLáncos szakemberei azt vallják: az irodatér az elmúlt évek megpróbáltatásai után emberközelibb, egyszerűbb és okosabb, mint valaha – már csak tudni kell a lehető legjobban használni.