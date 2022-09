Az angol már a múlté? Ez a nyelv ér most a legtöbbet a magyar piacon

Buzás Borbála Link a vágólapra másolva

Ma már átlagosnak számít, hogy egy állásinterjún szóba kerül a nyelvtudás, a munkaadók pedig sokszor el is várják, hogy a jelentkező ott helyben bizonyítsa az angoltudását. Azonban nem csak az angolt keresik ma itthon a vállalatok: bizonyos területeken fontos lehet a német nyelv ismerete, az ukrán pedig több helyen is fontos lett az utóbbi években. A nyelvtudás egyre jobban felértékelődik, és adott esetben nagyban belejátszhat abba is, mekkora fizetést tudunk kialkudni egy munkaadónál. Most megnéztük, milyen idegen nyelvvel lehet a legtöbbet keresni, illetve mit érdemes választani, ha valaki most szeretne elkezdeni tanulni egy új nyelvet.

Ma már a rengeteg munkakörben követelmény az idegen nyelv ismerete, ami alatt a munkaadók legtöbbször az angolt értik. Azonban nem feltétlenül csak az angol lehet hasznos, hanem más, kevésbé beszélt idegen nyelv is. A ritka nyelvismeret pedig az igazán jól jöhet a munkaerőpiacon, hiszen az ilyen tudásért a munkaadók hajlandók az átlagos béreknél jóval többet is fizetni. Most megnéztük, hogy milyen a magyarok nyelvtudása, illetve a mely nyelvekkel lehet igazán jól elhelyezkedni, és mit látnak szívesen a cégek a jelentkezők önéletrajzán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nyelvtudásban az átlag alatt Magyarország jó ideje sereghajtó az idegen nyelvek terén: egy 2016-os adat szerint csak a lakosság 42,4%-a beszélt valamiyen másik nyelvet a magyaron kívül. Ezzel csak Romániát és az akkor még EU-tag Egyesült királyságot előztük meg, a 64,6%-os Európai Uniós átlagtól pedig messze elmaradtunk. A probléma mögött olyan rövid távon nehezen, vagy egyáltalán nem orvosolható okok húzódnak meg, mint a tanárhiány, a kevés lehetőség a külföldi nyelvtanulásra, de az is, hogy a magyar nyelvészetileg teljesen más felépítésű nyelv, mint az angol, a német vagy a francia. Ugyan ezek az adatok már több mint öt évvel ezelőtt készültek, azóta nem volt olyan érdemi változás itthon a nyelvoktatásban, aminek köszönhetően nagyobb javulás következhetett volna be a statisztikában. Sőt, a koronavírus miatt bevezetett korlátozások még jobban lecsökkentették a külföldi nyelvtanulási lehetőségeket. A legnépszerűbb nyelvek A KSH évente közöl adatokat azzal kapcsolatban, mely idegen nyelvet hány tanuló választja az általános iskolákban. Ez alapján a 2021/2022-es tanévben a legtöbben az angolt vették fel(437 695), ehhez képest jóval kevesebben tanultak németül (106 074), a harmadik pedig a francia volt csupán 1 839 diákkal. Szerepelt még az általános iskolákban választott nyelveknél az olasz, a spanyol, az orosz, de még a latin, viszont mindegyiknél 1 500 volt az adott nyelven tanulók száma. A felnőtt lakosság nyelvtudásával kapcsolatban a fenti, 2016-os adatoknál nincsen frissebb statisztika, viszont a KSH népszámlálási kérdéssorában szerepel a nyelvtudás is, így remélhetőleg nemsokára többet tudunk erről is. Mit várnak a munkaadók? Ha arra van szó, hogy milyen nyelvet érdemes tanulni, a legtöbb embernek valószínűleg az angol jutna az eszébe, hiszen ezzel könnyű boldogulni a legtöbb országban külföldön, de itthon is a munkaadók leggyakrabban ezt várják el. Ugyan az angol sok helyen alapelvárás, attól még jól jöhet, ha valaki más nyelven beszél, vagy az angol mellett esetleg több idegen nyelven is magabiztos kommunikál. Aki pedig kisebb nyelveket beszél, az akár pusztán ezzel is találhat magának jól fizető állást. Megkérdeztük több munkaközvetítőt is azzal kapcsolatban, hogy náluk milyen nyelvtudás szerepel a legtöbb hirdetésben, illetve mi számít rendkívül keresettnek. Ők is kiemelték az angol fontosságát, amibe ma már az is belejátszik, hogy sok külföldi dolgozik Magyarországon, és a velük való kommunikáció miatt is elvárás a biztos angoltudás. Mivel sok vállalatnál dolgoznak külföldiek az angol, mint közös nyelv a legkeresettebb, és ez igaz a betanított vagy szakképzett munkaerő esetében is. Az ukrán nyelv is preferált, mert sok az Ukrajnából érkező vendégmunkás, így ha valaki a magyar mellett ukránul is beszél, az nagy segítséget jelenthet egy-egy vállalat számára – mondta a Pénzcentrumnak a legkeresettebb nyelvtudásokkal kapcsolatban Reményi Zsuzsanna, a Prohuman hálózati igazgatója. Az angol mellett még szintén keresett a német, a francia, és az olasz, azonban ezek jóval elmaradnak az elsőtől arányban, ugyanis az álláshirdetések közel felében szerepel az angol ismerete feltételként, míg a többi viszont csak pár százalékban. A 2022-ben meghirdetett álláshirdetések közel felében elvárás legalább egy idegen nyelv ismerete. Ebben magasan vezet az angol, a hirdetések 38 százalékában kérik valamilyen szintű ismeretét. Ezt követi jelentősen lemaradva a német (5%), még inkább távol a francia (0,3%) és az olasz (0,3%). A régiós országok nyelveit (szlovák, román, lengyel cseh, ukrán) átlagosan a hirdetések 0,1 százalékában jelölik meg feltételként – magyarázta az álláshirdetésekben szereplő nyelvtudási feltételeket Csizmadia Gábor, a Profession.hu elnöke. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A keresetek tekintetében azt látjuk, hogy a kékgalléros területeken a szakképzett targoncás, illetve hegesztő munkakörök kínálják a legmagasabb bért, de kiemelt a tolmácsok bérezése is, akik segítik a munkakoordinálást egy-egy ukrán, szerb vagy akár más nemzetiségű csapattal. – magyarázta a helyzetet Reményi Zsuzsanna. Ha azt nézzük, milyen területeken lehet jobban keresni a nyelvtudásnak köszönhetően, akkor ebben vezet az IT és az építőipar, illetve a mérnöki munkakörök. Az utóbbinál az angol mellett vagy helyett sokszor a német nyelv ismerete, ami a nálunk gyártó nagy német vállalatok miatt nem meglepő. Az informatikusokat és mérnököket kereső hirdetések háromnegyedében minimum elvárásként szerepel a nyelv ismerete. Az itthon aktív gyártással foglalkozó nagyvállalatoknak köszönhetően a mérnök állásoknál 16 százalékkal felülreprezentált a német nyelv – válaszolta a fizetésekkel kapcsolatban a Pénzcentrumnak Csizmadia Gábor. Ha kifejezetten azokat az állásokat nézzük viszont, ahol legjobban nyelvtudás számít, akkor a KSH adatai alapján elmondhatjuk, hogy 2021-ben átlagosan bruttó 457 960 forintot lehetett keresni nyelvész, fordító, tolmács munkakörökben. Ezek a bérek most nagy valószínűséggel magasabbak az idei emelések miatt. Ennél viszont jóval töbet lehet keresni IT-területén, például tavaly a szoftverfejlesztők átlagosan bruttó 744 582 forintot kerestek, ami még több lehet, ha valaki nyelve(ke)t is beszél a programozói képzettsége mellett. Az idegen nyelvek ismerete szintén nagy előny lehet az SSC-knél (Shared Service Center, magyarul Szolgáltató Központ), ahol kifejezetten az idegen nyelven végzendő ügyfélszolgálati feladatok ellátására keresnek munkavállalókat. Itt a beszélt nyelv ritkaságától arányosan nőnek a fizetések, de jó kiindulási pont lehet, hogy tavaly átlagosan bruttó 368 796 forintot kerestek az ilyen területen a dolgozók. Akkor milyen nyelvet érdemes tanulni? Az angol ma már tényleg alapvető igénynek számít rengeteg munkakörben, de akinek van ideje és anyagi forrása arra, hogy nyelvet tanuljon, annak érdemes szintén fontolóra vennie a németet vagy a franciát is. A jelenlegi helyzetben pedig különösen értékes az ukrán a nyelvtudás, hiszen már a háború előtt is sok hazai cég foglalkoztatott vendégmunkásokat Ukrajnából. Az viszont biztos, hogy a nyelvtudás ritkán jelent hátrányt, egy állásinterjú alkalmával pedig nagyban javíthat a jelöltek alkupozícióján, ha magabiztosan kommunikálnak legalább egy idegen nyelven. EZ IS ÉRDEKELHET Az angol már kevés egy zsíros álláshoz: ilyen nyelvtudást követelnek meg a nagy cégek Egy idegen nyelv magabiztos ismerete rengeteg új lehetőséget kínál, nem csak utazás, de munkalehetőség terén is. Az angol mellett a német és a francia a legkeresettebb hazánkban.

