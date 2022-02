Rengeteg magyarnak küldött ki ilyen levelet a NAV: azokat is figyelmeztették, akik nem is érintettek

"A NAV most már rendszeresen értelmetlen és felesleges küldeményekkel árasztja el az ügyfélkapukat, cégkapukat. Ezeket általában könyvelők figyelik, így nekik jelent többletmunkát, hogy a levélszemetet letöltsék, megfejtsék, majd tájékoztassák a gyakran pánikoló adózót, hogy a NAV küldeménye veszélytelen volt. A legutóbbi, gépjárműadóról szól "tájékoztatás" csak annyiról szól, hogy a NAV majd küld valamit, valamikor. Olyan vállalkozások is kaptak ilyen értesítőt, akiknek egyáltalán nincs gépjárműadó-kötelezettségük" - írja közleményében a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete.

"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már több alkalommal, közvetlenül írásban és nyilvánosan is felszólította az adóhatóságot, hogy az ügyfélkapukat és a cégkapukat használják joghatályos közlésekre, a tájékoztatásra használják a sajtót és saját (elhibázott formátumú) honlapjukat" - közölték.

Az MKOE változatlanul kifogásolja, hogy a NAV semmilyen adótechnikai lépését sem egyezteti egyetlen könyvelőket tömörítő civil szervezettel. Így fordulhatott elő, hogy 2021 tavaszán jogszabálysértő módon, papír alapon küldtek ki határozatokat vállalkozásoknak a gépjárműadóról, a papír átvételekor pedig nem volt kizárható a COVID miatti fertőzés. Akkor a NAV adóügyi szakfőigazgatója - az általa is elismert hibák ellenére - továbbra is az állásában maradhatott, a legutóbbi levélszemét is a döntése alapján került kiküldésre - írták.