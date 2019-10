Sok magyar így vesz fel hitelt: őrültnek tűnnek, pedig nekik van igazuk

Bezuhantak a személyi hitelek kamatai, rá is repültek az ügyfelek: soha annyi személyi hitelt nem vettek még fel, mint az elmúlt egy évben. Bár a kamatok alacsonyak, még mindig magasabbak, mint a szabad felhasználású jelzáloghiteleké. A különbség sokszor akár 10 százalékpontos is lehet, így elsőre érthetetlennek tűnik, hogy miért ragaszkodnak a személyi hitelekhez a magyarok ennyire. Ha azonban megnézzük, hogy a nagyobb hitelösszeggel hogy változik a személyi kölcsönök THM-e, egyértelművé válik a helyzet. A szemléltetéshez konkrét banki ajánlatokat veszünk górcső alá, ehhez pedig a Pénzcentrum kalkulátorát használjuk.

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy történelmi fontosságú változás zajlott le az elmúlt három-négy évben a lakossági hitelpiacon. Azon túl, hogy a lakáshiteleknél ismét hatalmas fellendülést látunk, ráadásul ez egybevág a fix hitelek térnyerésével, a fogyasztási hiteleknél olyan szintű robbanás történt, amire korábban soha nem volt példa. Mindez azért érdekes, mert a sokkal olcsóbb jelzáloghitel gyakorlatilag kiveszett a szabadon felhasználható kölcsönök közül, a helyét pedig a személyi hitel töltötte be - ma akinek 2-3-4 millió forintra van szüksége, az személyi hitelt vesz fel.

Van ezzel azonban egy kis bökkenő. Ahogy azt hónapról hónapra megírjuk, a személyi hitelek átlagos kamata jelentősen elmarad a pár évvel ezelőtti állapottól, de a 13 százalék körüli átlagkamat, amit az MNB kalkulál, még mindig jóval elmarad a szabadon felhasználható jelzáloghitelek 3-4-5 százalékos kamatától. Miért van tehát az, hogy a magyarok a szabadon elkölthető hitelüket sokkal drágább személyi kölcsönként veszik fel, mint jelzáloghitelként?

Egyrészt evidens is lehetne a válasz: ha valaki csak pár százezer forintra vágyik, akkor nem érdemes terhelnie az ingatlanját jelzáloggal, ráadásul a gyors folyósítás miatt ebben az esetben a jelzáloghitel nem is versenyképes (míg egy személyi hitelt jellemzően 1 nap alatt megkapunk, a jelzáloghitelnél ez hetekig is tarthat). De mi a helyzet nagy összeg esetén?

Ha már több millió forintról van szó, akkor vélhetően előre tervezett kiadásunk van, ebben az esetben pedig érdemes lehet várni egy olcsóbb hitelre, mint azonnal felvenni egy drágát. Mindazonáltal van itt még valami, amit érdemes megnézni. Vessünk egy pillantást az alábbi táblázatra:

A fenti csártban a banki személyi hiteleket néztük meg hitelösszeg szerint, minden más tényezőt változatlanul hagytunk kalkulátorunkban. Nézzük meg például a Budapest Bankot: a pénzintézetnél meglehetősen magas, 20,5 százalékos a THM, ha 500 ezer forintot veszünk fel. Egymilliónál ez már jelentősen csökken, 5 milliónál pedig tovább mérséklődik, majdnem a felére csökken az 500 ezerhez képest. A Cetelemnél is 15,05-ről indul a THM, 5 milliónál pedig 9,47 százalékra mérséklődik.

A CIB következetesen végig 8,17 százalékos THM-et alkalmaz, nem úgy az Erste, ahol 16,59 százalékról indulunk, ami 2 millió forintnál 12,05-re mérséklődik, 5 milliónál pedig már 10,39 százalék a THM. A K&H-nál alig van csökkenés, az MKB-nál szintén, az Oney pedig egyáltalán nem ad kedvezményt magasabb hitelösszegre. Az OTP-nél szintén jelentős mérséklődéseket láthatunk, a Raiffeisen is folyamatosan csökkenti a kamatot a hitelösszeggel fordítottan arányosan.

Mi látható? Alacsony hitelösszegnél a THM meglehetősen magas, és két bank kivételével folyamatosan csökken az, ahogy nő a hitelösszeg. Nem kell tehát szörnyülködnie a 15-20 százalékos THM-eken annak, aki nagy összegű személyi hitelre vágyik, milliós összegnél ugyanis szemlátomást beesnek a THM-ek. A fenti ajánlatok jövedelemátutalás mellett nézték meg a THM-eket, nézzük meg, mi van akkor, ha nem vállaljuk, hogy a bank ügyfelévé válunk.

Mint látható, eleve magasabb THM-ekkkel találkozhatunk, ha nem vállaljuk a jövedelemátutalást. A CIB például 21,05 százalékkal kínálja a hitelt, és ebből nem is enged, mindegy mekkora a hitelösszeg. A K&H sem adja meg azt a kis kedvezményt sem, amit jövedelemátutalásnál igen, az MKB személyi hitelének a kamata sem változik, ha nem leszünk ügyfelek. A Raiffeisen ugyan csökkenti a kamatot a nagyobb hitelösszeggel, de azok magasabbak annál, mintha a bank ügyfelei lennénk.

Ez alapján kijelenthető, hogy magas hitelösszeg esetén valóban olcsóbban jutunk hozzá a hitelhez, de ez leginkább akkor igaz, ha a bank ügyfeleivé válunk. De most is igaz, amit máskor is elmondtunk már: a legtöbbet akkor spórolhatjuk, ha megfelelően választunk bankot, hiszen a pénzintézetek közti kamatkülönbség nagyobb, mint az egyes bankon belüli kamatkedvezmények.

De akkor most nézzük meg a szabad felhasználású jelzáloghiteleket. 10 évre, végig fix kamatozással például a Budapest Bank hitele 5,33 százalékos THM-mel érhető el, az MKB már 5,97 százalékkal kínálja a hitelt. A Raiffeisennél 6,14 százalék a THM, az Ersténél 7,75. Amint az látható, így már a személyi hitel is versenyképes lehet, ráadásul a szabad felhasználású jelzáloghitel igénylése bonyolult és időigényes. Teljesen érthető tehát, hogy az ügyfelek egyáltalán nem érdeklődnek e hiteltípus iránt, és a picit drágább, de sokkal gyorsabb és egyszerűbb személyi hitelt választják.