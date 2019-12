Megszabadult a devizahitelétől a Neoton egykori sztárja: még pénze is maradt

Pál Éva a Neoton egykori sztárja évekig kínlódott devizahitele miatt. A szerencsés fordulat akkor következett be, amikor eladta ingatlanát. Még arra is maradt pénze, hogy új otthont vehessen magának.

A Kócbabák, majd a Neoton Família együttes énekesnője és fiai évekig küzdöttek az adósságaikkal, azonban mostanra megoldódni látszik a helyzet - írja a Story magazin. Hiába próbálkoztak a részletfizetéssel, és évekig nyögtek a megnövekedett terhek alatt, a bank egyszer csak egyösszegű visszafizetésre szólította fel őket. Dönteniük kellett.

Hasonlítsd össze a személyi kölcsön ajánlatokat és találd meg a legjobbat a Pénzcentrum kalkulátorával!

Egy összegben kellett volna 21 milliót letennem. Öt napom volt, hogy eladjam az otthonomat, különben elárverezik fél áron, és nem marad semmink

- mondta el Pál Éva, akit az együttesben csak Palinak becéztek. Azt is elmondta, hogy különleges ház volt az övék, Csepelen nincs még egy olyan 1100 négyzetméteres telek a zöldövezetben. Arra is gyanakodott, hogy a bank azért tesz keresztbe nekik, hogy valaki megszerezhesse tőlük az ingatlant.

Aztán a történet szerencsés fordulatot vett: három nap alatt találtak vevőt a házra, aki normál áron vásárolta meg az egykori otthonukat. Így megszabadultak a hiteltől és még a maradék pénzből egy új otthont is tudtak venni. Bár még kissé rendezetlennek érzi az életüket, az énekesnő szerint ez volt a jó döntés.

Tele vagyunk a felújítással kapcsolatos feladatokkal, de sokkal jobb lépésről lépésre kialakítani egy másik otthont, mint belefulladni egy hitelbe

- magyarázta az énekesnő, aki azt is elmondta, hogy nem is érezte mekkora teher, nyomás volt a devizahitel, amíg el nem költöztek korábbi otthonukból. Most már úgy érzi, hatalmas tehertől szabadult meg.

Rengetegen járnak hasonló cipőben

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar összesített adatai alapján 3212 ingatlankiürítés történt tavaly Magyarországon. Ez a szám alig marad el az egy évvel korában regisztrált - rekordot jelentő - 3636 kilakoltatástól. Ráadásul tavaly egy hónappal meghosszabbították a téli kilakoltatási moratóriumot, így nem áprilistól hanem májustól lehetett ismét családokat az utcára tenni.

Vagyis egy hónappal kevesebb idő alatt jött össze a több mint háromezer kilakoltatás, mint 2017-ben. A testület nyilvántartása alapján 2018-ban

lakóingatlan sikeres árverését követő birtokbaadás miatt 1928,

lakásügyben hozott határozat végrehajtása miatt 743,

a Nemzeti Eszközkezelő kérelmére elrendelt eljárás során 318,

önkényesen elfoglalt lakás kiürítése miatt 204,

bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést követően pedig 19 kilakoltatás történt.

Az adatokból az is kiderült, hogy a háttérben többnyire a devizahitelek miatt bajba került adósok fizetésképtelenné válása állt.

A régi otthonukról sem kell lemondaniuk a devizásoknak

Még nem késő lépni. A kormány még nyáron úgy módosította a családi otthonteremtési kedvezményről szóló 2016-os rendeletet, ennek értelmében a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei - az elmúlt években a bedőlt ingatlanhitelükből kimentettek - csokot is igénybe vehetnek, ha egy összegben visszavásárolják az állami szervezettől.

A NET ügyfelei 2019 végéig vásárolhatják vissza az ingatlanjaikat. A csok a gyermekek után járó, vissza nem térítendő támogatás, mértéke használt lakás vásárlása esetén:

egy gyermek esetén 600 000 forint,

két gyermek esetén 1 430 000 forint,

három gyermek esetén 2 200 000 forint,

négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 forint.

Az eszközkezelő ügyfelei alapvetően kedvezményes feltételekkel vásárolhatják vissza az ingatlanjaikat:

Az ingatlan vételárának alapja az az összeg, amennyiért a Magyar Állam korábban megvásárolta azt (tehát nem a jelenlegi piaci értéke),

ebből lejön a 2018. december 31-ig megfizetett bérleti díj összege,

a vételár megállapítása során az állam kamatot nem számít fel (jegybanki alapkamatot sem),

a Budapesten és az agglomerációjában található ingatlanok után jár még 15 százalék kedvezmény,

a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban lévők után szintén 15 százalék,

az egyéb vidéki városokban lévők után 25 százalék,

a nagyközségekben, községekben lévők után 35 százalék.

Ügyfelenként változó, kinek az ingatlanát eredetileg mennyiért vette meg a NET, de a maximált áron vásárolták meg a bedőlt hiteles lakásokat. Az eszközkezelőhöz került lakások átlagos értéke 9 millió forint, a NET átlagosan 3,8 millió forintot fizetett értük. A kedvezményekkel és az igénybe vehető csokkal együtt bőven akadhatnak olyan ügyfelek, akik végső soron ingyen kapják meg a lakásukat - leszámítva a bérleti díjat, amit az évek során kifizettek (az átlagos bérleti díj 11 160 forint havonta).

Számolj utána Te is a hitelednek!

Ha már fizetjük egy ideje a felvett hitelt, érdemes időről időre körülnézni a piacon, hogy van-e olcsóbb, alacsonyabb kamatozású kölcsön, amivel kiválthatjuk a meglévőt. Az adósságrendezés módszerével hatékonyan csökkenthetjük törlesztőrészletünket, sőt, akár több hitelt - például hitelkártya-tartozást és folyószámlahitelt - rendezhetünk egyetlen kedvezőbb adósságrendező kölcsönnel.

Egy kölcsön felvétele nem játék és nem lehet elhamarkodott a választás. Adjunk magunknak kellő időt, hogy a legjobb döntés szülessen, hiszen azonos hitelösszeg mellett két ajánlat között több tíz- akár százezer forintos különbségek is lehetnek.

A hitelek, hitelkártyák összehasonlítása ma már gyors és egyszerű egy kalkulátor segítségével. Ha hitelre van szükségünk, bátran használjuk ezeket a legkedvezőbb lehetőségek felkutatásához.