Lerohanták a magyarok a bankokat: úgy adósodnak el, mintha nem lenne holnap

Tavaly rekordévet zárt a magyar lakáshitel piac, és úgy fest, 2020-ban már az első hónapban folytatódik az új csúcsok felállítása. Nem csupán a kihelyezett lakáscélú hitelek volumene növekedett jelentős mértékben, de az átlagos kamat - amin az ügyfelek felvehették ezeket a kölcsönöket - is érezhetően esett.



Az már senkinek nem újdonság, hogy hazánkban tavaly rekordév volt a hitel felvételek mennyiségét tekintve. Azonban az idei év első hónapjában kihelyezett lakáscélú hitelek volumene még így is nagyot ugrott a 2019 januárihoz képest. A bővülés mértéke éves szinten akár egy jó év előhírnöke is lehet, pláne ha hozzávesszük, hogy a lakáshitelek átlagos kamata is jelentősen csökkent az előző időszakhoz mérve.



A grafikonról leolvasható, hogy 2019 januárjában bő 63 milliárd forint értékben vettek fel lakáscélú hiteleket a magyarok. Ehhez képest az idei év első hónapja egy nagyon erős 23 százalékot izmosodva, majdnem megütötte a 78 milliárd forintot. Ez már önmagában is egy nagyon szép volumennövekedés, pláne ha hozzávesszük azt is, hogy az MNB adatai alapján a januári átlagos lakáshitel kamatok is 0,82 százalék ponttal csökkentek. Így az alacsonyabb kamatok mellett olcsóbban lehetett év elején jelzáloghitelhez jutni, ahogy ezt a következő grafikonon meg is figyelhetjük.



Először vessünk egy pillantást a 2019 januári átlag lakáshitel kamatra, ami 4,87 százalékon állt. Ehhez képest az idei év első hónapjában majdnem 0,82 százalékpontot esve 4,05 százalékon mérte a jegybank az átlagos lakáshitel kamatát.

Ez önmagában azt jelenthetné, hogy jobban jár aki ma vesz fel lakáshitelt, mint aki egy évvel ezelőtt tette ezt. Azonban ha követtük az elmúlt hetek monetáris politikai döntéseit, akkor nem meglepetés, hogy az egyszeri szigorítás hatására a Budapesti bankközi kamatláb a közelmúltban megemelkedett. Ezzel mintegy kisebb repedést képezve a jelenlegi kamatszintek, és a januári adatok között. Talán éppen ezért is érdekes a Pénzcentrum kalkulátorában összevetni a bankok jelenlegi ajánlatait, a friss 4,05 százalékos átlagos lakáscélú kamattal.

A kalkulátorban egy átlagosnak mondható 12 millió forint értékű, és 20 éves futamidejű lakáshitelre szűrtünk rá, 250 ezer forint feletti jövedelemátutalás esetén. A kalkulátorunkban található ajánlatok döntő többségének THM-e 4 százalék alatt van. Azonban érdemes megfigyelni a kamatperiódusok hosszát is. A Budapest, Raiffeisen, és Erste banknál is 6 hónapos kamatperiódussal juthatunk lakáshitelhez. A Cib és UniCredit bankjainál már biztonságosabb 5 éves kamatperiódus mellett vehetünk fel lakáscélú hitelt, míg az OTP Bank kínálja a legrövidebb 3 hónapos kamatperiódust.

Összességében elmondható, hogy amennyiben a közeljövőben lakáscélú hitel felvételét tervezgetjük, ma még relatíve alacsony kamaton tehetjük meg ezt. Azonban továbbra is kiemelten fontos nézőpont kell legyen a kamatfixálás hossza, hogy a jövőbeni váratlan törlesztőrészlet emelekdések elébe mehessünk.

