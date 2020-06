Komoly szigorítás élesedett a magyar bankokban: rengeteg ügyfelet érint

A lakossági hitelek sikeres igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő rendelkezzen havi rendszeres jövedelemmel. Nos, a Pénzcentrum piaci körképe szerint egyre többel: a legtöbb bank ugyanis nemrég jelentősen változtatott a minimum kritériumokon.



Mint ismert, a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (Fontos! A kedvezményes személyi kölcsönök kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik). Noha a személyi kölcsön átmenetileg segítség lehet azok számára, akiknek a járvány miatt vált bizonytalanná az anyagi helyzete. Sokan azonban nem tuják, hogy a kockázatos helyzetben a bankok is óvatosabbak lettek.

A lakossági hitelek sikeres igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő rendelkezzen havi rendszeres jövedelemmel, amelyből a törlesztőrészleteket fizetni tudja. Ezen a jogszabályi elváráson a koronavírus-járványmiatt bevezetett új intézkedések sem változtattak. Akinek szabad felhasználású személyi hitelre van szükség, csak igazolt havi nettó keresettel tud belevágni az igénylésbe. Az pedig továbbra is eltér a bankoknál mi az a legalsó jövedelmi szint, amelytől a pénzintézet befogadja egyáltalán az igényléseket.

Ez a minimum kritréium viszont sok banknál erőteljesen szigorodott a járvány miatt. A bankok most kétszer is meggondolják, hogy kinek adnak fedezetlenül akár több százezer forintot vagy éppen milliókat

- hívta fel a Pénzcentrum figyelmét Veres Patrik, a Bank360 hitelszakértője.

Ahogy az az alábbi táblázatból is látszik, míg néhányhitelintézet tartotta magát a régi gyakorlathoz, addig sokan szigorítottak a kötelezően elvárt jövedelmi feltételeken - sőt, néhol egészen kiugró értékre emelték ezt az előírást. Íme, mekkora minimum fizetéssel tudunk ma személyi kölcsönt felvenni a hazai pénzintézeteknél:

És ez még nem is a teljes garancia; a minimális jövedelmi feltétel teljesítése ugyanis még nem jelenti azt automatikusan, hogy meg is kapjuk az igényelt hitelösszeget. Ez attól is függ, hogy mennyire terhelhetjük a havi jövedelmünket a havi adósságainkkal.

A terhelhetőséget a jövedelemarányos törlesztési mutató (JTM) alapján számolják a bankok, amely személyi kölcsönök esetében 500 000 forintos havi nettó jövedelem alatt legfeljebb 50 százalékos terhelhetőséget enged. Viszont, mint arra Veres Patrik felívta a figyelmet, a bankok ennél konzervatívabb, 30-40 százalékos arányt engedélyeznek.

Azaz a KSH által mért kedvezmények nélküli nettó 266 300 forintos átlagkeresetből összesen havonta legfeljebb 79 890 forint mehet törlesztésre egy konzervatívabb pénzintézetnél.

Ha csak a személyi kölcsönre menne el, ez nagyjából 4,6 millió forint hitelre lenne elég 72 hónapos futamidővel, míg ha már fizetünk egy lakáshitelt 50 000 forintos törlesztőrészlettel és emellé igényelnénk a személyi kölcsönt, az már csak 1,7 millió forintra lenne elég. Ha Te is megvizsgálnád, mekkora törlesztőrészlete van az általad felvenni kívánt hitelnek, érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használni.

Ha a jövedelmünk nem éri el a bank által meghatározott minimális szintet vagy nem elég a megcélzott hitelösszeghez, érdemes adóstársat bevonni a hiteligénylésbe, hiszen ekkor a pénzintézet a résztvevők összjövedelmével számol

- tette hozzá Veres Patrik.

