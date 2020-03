Figyelmeztet a sztárközgazdász: hamarosan nem fogják tudni fizetni az emberek a hiteleiket

Hiába lépett radikálisan a Fed, amikor rendkívüli ülésén 0-ra vágta a kamatot, ez sem tudta megállítani a részvényindexek beszakadását. Joseph Stiglitz, a Világbank korábbi vezető közgazdásza szerint ez nem meglepő, hiszen a jelenlegi válság nem olyan, mint az előzőek. Most a célzott fiskális kiadásoknak jött el az ideje, ehhez pedig hatalmas mennyiségű pénzre lesz szükség.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a hétvégén újabb rendkívüli kamatdöntésén nullára vágta az irányadó kamatot, hogy megnyugtassa a pénzügyi piacokat, de tisztán látszik, hogy ez nem sikerült nekik - mondta el Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász a CNBC-nek. A világbank korábbi vezető közgazdásza szerint a Fed agresszív lépése önmagában nem lesz elég. A hétvégén a Fed rendkívüli ülésén kamatvágást hajtott végre, és bejelentett egy 750 milliárd dolláros eszközvásárlási programot is. A piacok ennek ellenére hétfőn összeomlottak: az 1987-es "fekete hétfő" óta nem látott mértékben esett a Dow. Ez nem meglepő, hiszen ahogy a lapnak elmondta:

A jelenlegi válság nem olyan, mint egy hagyományos válság. A probléma most nem csak az aggregált kereslet visszaesésével van. A boltok sorra zárnak be, New Yorkban már a legtöbb étterem így tett. A keresletnövelés nem fogja megoldani ezt a problémát.

A vírus terjedésével ugyanakkor a kormányoknak nincs más lehetősége, mint a határok teljes lezárása, boltbezárások elrendelése, karantén, ha kell, akkor teljes települések karanténba zárása. A vírus eddig legalább 168 ezer embert fertőzött meg a WHO adatai szerint, és legalább 6600-an bele is haltak. A jelenlegi helyzet annyiban más, mint 2008, hogy a bankok most jelentős tartalékokkal rendelkeznek, és felkészültebbek a visszaesésre. Stiglitz azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a globális visszaesés hatásait a bankrendszer is megszenvedi, hiába erősek jelenleg a pozíciói.

Az emberek nem fogják tudni fizetni a hiteleiket, nem fognak új hiteleket felvenni, a vállalatok sem lesznek képesek törleszteni. A bankok üzleti modellje rendkívül érzékeny a gazdasági ciklusokra

- mondta. A közgazdász éppen ezért a célzott segítségnyújtást javasolja megoldásként. Nyilvánvaló, hogy célzott fiskális támogatási programokra van szükség. Az már bebizonyosodott, hogy ilyen helyzetben a monetáris politikának korlátozott a mozgástere.

Stiglitz szerint a segítséget a leginkább rászorulóknak kell nyújtani, valamint meg kell erősíteni az egészségügyi rendszert, minél több tesztet el kell végezni, az embereket pedig arra biztatni, hogy ne találkozzanak egymással, és ha betegnek érzik magukat, ne menjenek dolgozni .

A közgazdász szerint ehhez "hatalmas mennyiségű" pénzre lesz szükség, amit akár helikopterpénznek is nevezhetünk. Példaként a hongkongi intézkedéseket hozta fel, amikor 10 000 honkongi dollárt kapott minden 18 évnél idősebb helyi lakos. Azt is hozzátette, hogy ilyen helyzetben helyes, ha az állam túlköltekezik. A deficit egy olyan dolog, amivel majd a jövőben kell szembenéznünk. Amikor beléptünk a második világháborúba, akkor sem kérdeztük meg, hogy megtehetjük-e. Annyi pénzt költöttünk el, amennyire szükség volt.

Stiglitz azt is hozzátette, hogy a Trump-kormányzatnak ötlete sincs, hogyan kezelje a helyzetet. Emlékeztetett, hogy az elnök korábban azt állította, a járvány majd elmúlik magától.

Címlapkép: Getty Images