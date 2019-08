Ezek a legjobb használt autók 2 millió alatt: veszik őket a magyarok, mint a cukrot

Bár egyre több használt autót hoznak be külföldről, a magyarok jellemzően 14-15 éves verdákat hajtanak - ez elég aggasztó, hiszen a töréstesztek szerint az öregedő kocsikban egyre nagyobb egy halálos kimenetelű ütközés veszélye. A Pénzcentrum megnézte, hogy a legnépszerűbb hazai használt autókból mennyibe kerülnek a fiatalbb modellek, amelyek már biztonságosak. Mutatjuk, miket találtunk!

Hasonlóan a lakáspiac bővüléséhez, az autópiac is szépen muzsikál Magyarországon. Ám az aggasztó trend csak nem akar megfordulni, még mindig zömében 10 évesnél idősebb autók áramlanak be Magyarországra, a hazai gépjárműállomány átlagéletkora pedig nagyjából 14-15 év.

Pedig egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon jól járunk az idősödő kocsikkal, hiszen amellett, hogy azok korszerűtlenek, és szép lassan tuti előjön valami komolyabb meghibásodás, még veszélyesek is. Ebben a cikkben már bemutattuk, hogy mi történik, ha egy új, és egy régi kocsi karabolozik: hát, elég sokkoló eredmények jöttek ki, konkrétan az idős autókkal elszenvedett baleseteknél sokkal nagyobb a halálos sérülések kockázata.

Nem is az a baj, ha valaki 10+ éves autót vásárol, ez egy szabad ország, mindenki azt csinál a pénzével, amit akar. De egyáltalán nem ajánlom senkinek sem, hogy romhalmazokkal közlekedjen

- ezek már egy fényező-karosszérialakatos intelmei, aki korábban a Pénzcentrumnak nyilatkozott.

A szaki szerint ugyanis az évek során komoly változás megy végbe az autókon, még azokon is, amiket nem törtek össze az évek során: "a rozsda, az anyagok öregedése mind-mind növelik annak a kockázatát, hogy egy balesetben komolyabban megsérüljön a kocsi, és rosszabb esetben az utasai is, bár a gyártók mindig törekedtek a biztonságra, azért 10-20 év alatt sokat fejlődött a technika, összegezve: nem feltétlenül a legbiztonságosabbak ezek a régi autók, sőt."

Ezekből hozzák be a legtöbbet

Ahogyan már fentebb is írtuk, zömében 10 évnél idősebb autók árasztják el a magyar piacot: konkrétan a használtan behozott kocsik több mint 60 százaléka 10 évnél idősebb, 32 százalék pedig 5-10 év közötti - ismertette Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. A portál összegezte a Datahouse adatai alapján, hogy melyik modelleket hozzák be a legszívesebben az országba. A listát az Opel Astra vezeti 2656 darabbal, majd pedig a Ford Focus jön, amiből 6 hónap alatt 2633 darab érkezett hazánkba. A harmadik Volkswagen Golfból 2479-et importáltak használtan az első hat hónapban.

Ugyanakkor márkák tekintetében a Volkswagen vezeti a sort, a vizsgált időszakban 9150 behozott kocsival, második az Opel 8100-zal, a harmadik pedig a Ford 7447-tel.

Meglepően sok még a Hyundai is, 2938-at hoztak be, és a modellenkénti listán is náluk volt a legnagyobb emelkedés: Hyundai i30-ból csaknem másfélszer annyi érkezett 2019 első fél évében, mint tavaly, így a tizenkilencedik helyről a tizedikre ugrott - ismertette Katona Mátyás.

Adják-veszik ezeket a kocsikat

Az első hat hónapban csaknem minden ötödik hazai BMW gazdát cserélt, az állomány 19,3 százaléka esett át tulajdonosváltáson január és június között. A második a Mercedes (15,6%), a harmadik pedig az Audi lett 14,8 százalékal - derült ki az adatokból.

A modellenkénti bontásban látható, hogy az Astra-Swift-Focus hármas vezeti a listát, ezek cseréltek a leggyakrabban gazdát az első hat hónapban.

Megnéztük, hogy a legnépszerűbb használt autókból milyen időseket lehet 2 millió forintért venni. Suzuki Swiftből akár már egy 2013-ban, vagy 2014-ben gyártottat is megfoghatunk ennyiért, ráadásul nem is a fapadosak közül! Astrából egy évvel fiatalabbat is lehet venni ennyi pénzért, de zömében 2014-ben gyártott autók vannak az értékhatárig. És Focusból is lehet már ötéveset kapni ennyi pénzért!

Tehát kétmillióért a legnépszerűbb használt kocsikból is kaphatsz már olyat, ami megfelel a modern kor követelményeinek, és ráadásul még biztonságos is. Mivel ezekből rengeteg van, érdemes alaposan körülnézni, mielőtt döntenél, hiszen azért mégiscsak több évig fogja szolgálni a családot a verda. De a nagy kínálatnak az is az előnye, hogy több száz kocsiból válogathatsz a neten, nem muszáj rögtön az első pár találatból választani. Ebben a cikkben összeszedtünk 10 dolgot, amire mindenféleképpen figyelj, ha kocsit veszel!

Aztán, mégis miből?

Igen, hiába használt, és hiába mindössze 2 millió forint, egy még hosszú évekig biztonsággal használható autó, így is csak kevesen engedhetik meg maguknak Magyarországon, hogy pusztán önerőből ugorjanak bele a vásárlásba. Az alacsony kamatkörnyezet miatt azonban most érdemes elgondolkodni a hitelfelvételen. A kereskedőkön kívül több bank is kínál különféle lízingcsomagokat: összességében az a jellemző, hogy minél hosszabb időre veszed fel a kölcsönt, annál alacsonyabb a kamat és a THM. Fontos azonban, hogy az autó vételárának legalább 20 százalékával rendelkezzünk: jellemzően ez az a minimális önerő, amit minden hitelintézet megkövetel az ügyfelektől. Tehát ha mondjuk egy 3 millió forintos autót szeretnénk megvásárolni, akkor mindenképpen rendelkeznünk kell legalább 600 ezer forintnyi önerővel.

Lízingelésénél az autó nem kerül egyből a tulajdonodba. A vállalt futamidő alatt rendszeresen fizeted a vételár kamattal terhelt törlesztőjét, majd a futamidő végén választhatsz, hogy kifizeted a vételár fennmaradó részét és a tulajdonodba kerül a már használt autó, vagy visszaadod a lízingcégnek és esetleg egy új autó lízingelésébe kezdesz, vagy más megoldás után nézel. Ez a nyílt végű pénzügyi lízing. A zárt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végén ki kell fizetned a maradványértéket és az autó a tulajdonod lesz.

A lízing futamidejét annyira nem tudjuk elhúzni: jellemzően 84 hónap a maximális futamidő, amelyre még szerződést kötnek a lízingcégek. Emellett a casco biztosítást is előírják a kocsira: azaz, nem kötelező, de anélkül magasabb THM-el adnak köcsönt.

A személyi hitel ezzel szemben szabadon elkölthető, így aztán önrészként is felhasználható autóvásárláskor - ha tudjuk, érdemes is kombinálni a kettőt, és a személyi hitelt csak az önrésznek megfelelő összegig felvenni, a maradékot pedig - ha az elérhető - 0 százalékos lízingből fedezni. Ebben az esetben értelemszerűen két törlesztőt kell fizetnünk.

A lízingelés előnyei

A futamidő végén saját autód lehet.

Ha nem szeretnéd megtartani az autót, elkezdheted egy másik lízingelését.

Jellemzően gyors elbírálás.

Használt és új autót is lízingelhetsz, a finanszírozás már 300 000 forinttól is kezdődhet.

Idősebb autókat is lízingelhetsz, legfeljebb 18 éves korig.

A lízingelés hátrányai

Kell hozzá önerő, ami legalább az autó árának 20 százaléka.

A futamidő maximum 7 év lehet, így a törlesztőrészlet egy nagyobb összegű autó esetében igen magas.

Nem feltétlenül kerül a tulajdonodba az autó, így el sem tudod adni, ha már nem használod.

Bizonyos esetekben az autó fedezetként szolgál.

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges a vásárláshoz. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira. Azt is fontos kiemelni, hogy a lízing esetén rendre megszabott, hogy milyen futamidővel igényelhetjük a részletfizetést, a banki hiteleknél viszont mi szabjuk meg azt. Így aztán ha nem bírunk el magas törlesztőt, a futamidőt kitolva már havi 30-40 ezer forintért is tudunk egy kb. 2 millió forintos autót vásárolni - önerő nélkül. Fontos azonban tudni, hogy ennek ára lesz, így ha rosszul választunk hitelt, akkor akár a hitelösszeg 20-30 százalékát (vagy többet is) visszafizethetjük kamatköltségekre. A személyi kölcsön előnyei nincs szükség önerőre nincs szükség fedezetre akár 10 millió forintot is igényelhetsz mindössze jövedelemigazolásra van szükséged használt vagy új autót is vehetsz a kocsi a saját tulajdonod ha marad a hitelből a vásárlás után, a fennmaradó összeget a forgalomba helyezésre költheted nagyon olcsók lettek a személyi kölcsönök A személyi kölcsön hátrányai Meg kell felelned a hitelminősítésen Az autóval kapcsolatos összes költség téged terhel, mint tulajdonost Az autó eladása is a te feladatod

ha marad a hitelből a vásárlás után, a fennmaradó összeget a forgalomba helyezésre költheted nagyon olcsók lettek a személyi kölcsönök A személyi kölcsön hátrányai Meg kell felelned a hitelminősítésen Az autóval kapcsolatos összes költség téged terhel, mint tulajdonost Az autó eladása is a te feladatod KATT! Autóhitel kalkulátor - Találd meg a legjobb kölcsönt vásárláshoz!

Az összehasonlításból látszik, hogy a legnagyobb szabadságot és kockázatmentességet a tartós bérlés adja, igaz, borsosan meg kell fizened az árát. Ráadásul, ha ragaszkodsz ahhoz, hogy a kocsi a tulajdonodban legyen és később el tudd adni, csak a lízing vagy a személyi kölcsön jöhet szóba. A két finanszírozási forma nagyjából megegyező költségek mentén vehető igénybe, azonban a személyi kölcsönök mellett szól, hogy jóval rugalmasabban felhasználható a hitelösszeg, hiszen nem csak az autóra költheted, illetve nincs szükség több százezer forintos önerőre. A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használnod. A szintén 2 millió forintos hitelösszegre és 60 hónapos futamidőre leadott kalkuláció alapján látható a rangsoron, hogy a legjobb ajánlatot jelenleg a CIB Bank nyújtja, itt a THM 8,17% a törlesztőrészlet havonta 40 436 forint. Érdemes lehet még megfontolni a Raiffeisen ajánlatát: személyi kölcsöne 8,92 százalékos THM és 40 505 forintos törlesztőrészlet mellet vehető igénybe.