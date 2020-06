Adóemelést hoz a július, a nyugdíjasok viszont jól járnak: itt a lista a változásokról

Rengeteg jogszabály változik július elsejével: sokan fognak örülni a kamatvágásnak vagy a kevesebb szochónak, de az adóemelést mindenki megérzi majd. A Pénzcentrum most összeszedte, mi minden fog változni holnaptól.

Kamatot vágnak a bankok

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a jegybank 0,9-ről 0,75 százalékra csökkentette az alapkamatot, ami komoly változást jelent a hiteleknél is. Mint bizonyára tudod, a kormány 2020. március 19-től maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). A rendelet szerint a zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. Ez a korábbi jegybanki alapkamat (0,9%) esetében 5,9% volt, az új ráta (0,75%) szerint azonban 5,75 százalékra esik a THM maximális értéke.

Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Arra számíthatunk, hogy a kezdeti kedvezményes törlesztőrészletek hozzávetőlegesen 2-3 százalékkal lehetnek alacsonyabbak, mint a még 0,9 százalékos jegybanki alapkamathoz igazított kölcsönök esetében.

Emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója

Mivel a Brent olaj hordónkénti ára április 1. és június 15. között alacsonyabb volt a törvényben meghatározott 50 dollárnál, emelkedni fog az üzemanyagok jövedéki adója. A 2016-ban elfogadott szabály értelmében a jövedéki adó a benzin esetében 120 helyett 125 forint lesz, gázolajnál pedig 110 helyett 120 forint egy literre vetítve. Ezt a szerdai áremelkedésbe építették be: a benzin 7 forinttal kerül majd többe 8368 ft/liter), a gázolaj pedig 13-mal (381 ft/liter).

Más miatt is szívhatják a fogukat az autósok: elsejétől immáron nem ingyenes a parkolás Budapesten, hiszen végetért a járványügyi veszélyhezet kivezetése utáni türelmi idő.

Nem lesznek "potyautasok" az egészségügyben

A holnap hatályba lépő új tb-törvény módosítja az egészségbiztosítással érintettek körét. Az új jogszabály értelmében egységesítik a járulékfizetési rendszert, módosítják a kiegészítő tevékenységet folytató személyek csoportját, járulékfizetési alsó határt vezetnek be. Összeolvad a nyugdíj-, az egészségbiztosítási-, és a munkaerőpiaci járulék, az új társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 százalék lesz - mint az előző háromé összesen. Ezzel a családok járnak jól, hiszen eddig a munkaerőpiaci-járulékból nem vonták a családi járulékkedvezményt, most viszont az is beolvadt a tb-járulékba.

Július elsejétől akik legalább 6 havi járulékelmaradást halmoznak fel, nem lesznek jogosultak az ingyenes egészségügyi ellátásra, csak a sürgősségi ellátást nem tagadhatják meg az intézmények.

Sőt, utólag sem lesz lehetőség rendezni a járulékterheket, így ha a beteg mondjuk a kórházban szembesül vele, hogy elmaradása van, akkor mindenképp ki kell fizetnie az ellátása költségeit. Bevezetésre kerül még a járulékfizetési minimum, ami a mindenkori minimálbér 30 százaléka, idén 48 300 forint.

Hé, nyugdíjasok: csökken az szja!

Július elsejétől a nem munkaviszonyban munkát végző nyugdíjasoktól (pl. vállalkozók, megbízási szerződéssel dolgozók) is csak 15 százalék szja-t vonnak, ők is mentesülnek a 18,5 százaléknyi járulékok alól. Emellett a nyugdíjasokat foglalkoztató cégneknek sem kell a munkavállalók után szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást fizetnie. Úgyhogy a dolgozó nyugdíjasoknak nőni fog a nettó fizetése.

Így viszint a nyugdíj mellett szerzett kereset nem teremthet alapot nyugdíjemelésre, és szolgálati időként sem vehető figyelembe - hiszen a nyugdíj mellett megkeresett fizetés immár járulékmentes.

Csökken az ekho, a szochó

Július elsejétől 2 százalékkal 15,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó (szochó), az intézkedés kb. 4 millió magyart érint, akiknek így ennyivel több marad a zsebében. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) is csökken 2 százalékkal. A katásoknak nő az ellátási alapja: aki 50 ezer forint tételes adót fizet, annak az ellátási alapja havi 98 100 forintról 102 ezer forintra emelkedik, a 75 ezer forintot fizetőknek ugyanez 164 ezer forintról 170 ezer forintra nő.

A NAV-testvér mindent lát

2020. július 1-től két lépésben bővül a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség: 2020. július 1-jétől az értékhatár kerül eltörlésre, 2021. január 1-jétől pedig a számlákat befogadók tekintetében bővül az adatszolgáltatási kötelezettség. 2020. július 1-től minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki. Így adatot kell szolgáltatni többek között az egyenes áfás számlákról összeghatártól függetlenül, az alanyi, tárgyi adómentes számlákról, és a belföldi fordított áfás számlákról is.

Nem kell még adatot szolgáltatni a nem adóalanyoknak (pl.: magányszemélyeknek), illetve a külföldi adóalany részére belföldi teljesítési helyű ügyletekről kiállított számlákról. A kibővült adatszolgáltatási kötelezettséget azokra a számlákra kell először alkalmazni, melyek kibocsátása 2020. július 1-jén történik vagy azt követi.

Címlapkép: Getty Images