Gyűlnek a sötét fellegek a forint felett: simán eljöhet még idén a 420-as euróárfolyam

Az MNB új vezetésének várhatóan még hónapokig nem lesz lehetősége kamatcsökkentésre, és egyes elemzők szerint akár 2025-ben is változatlan maradhat a 6,5%-os alapkamat. A forint árfolyama a jelenlegi szintről már nem erősödhet jelentősen, de gyengülésre még lehet tér - írja a Portfolio. Az árfolyamok aktuális alakulása oldalunkon is nyomon követhető.

Az elemzők egyhangúlag arra számítanak, hogy a Monetáris Tanács keddi ülésén nem változtat a jelenlegi 6,5%-os alapkamaton. Bár az infláció mérséklődése és a gyenge gazdasági növekedés indokolhatná a lazítást, több tényező is a kamatszint fenntartása mellett szól.

Az infláció 4,2%-os szintje még mindig meghaladja az MNB 3±1 százalékos toleranciasávját, és jelentős bizonytalanságot okoz az árrésstopok jövőbeli sorsa is. A globális környezet sem kedvez a kamatcsökkentésnek: a vámháborús feszültségek továbbra is jelen vannak, és az amerikai állampapírhozamok is magasak maradtak.

Az MBH Bank szakértői szerint az árrésstop a korábban bejelentettnél tovább, akár a nyári hónapok után is érvényben maradhat. Problémát jelent, hogy a lakosság inflációs érzékelése és várakozásai 8-10% körül mozognak, ami jóval magasabb a tényleges értéknél.

Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a jegybank nehéz helyzetben van, mert a kormányzati intézkedések miatt nehéz tisztán látni az inflációs alapfolyamatokat. Véleménye szerint a jegybank idén nem engedheti meg magának a kamatkondíciók lazítását.

EZ IS ÉRDEKELHET Balásy Zsolt: még egy inflációs sokk, és az euró bevezeti magát Magyarországon Balásy Zsolt szerint nem a PMÁP-pénzek fogják megmenteni a magyar gazdaságot. Arról is beszélt, hiába a pillanatnyi forinterősödés, a gyengülő pálya borítékolható.

A friss piaci konszenzus alapján az év végéig egy 25 bázispontos kamatvágás várható, de két elemző szerint 2024-ben egyáltalán nem változik majd a kamatszint. A 2026-os előrejelzések jelentősen eltérnek: van, aki csak egyetlen 25 bázispontos csökkentést lát reálisnak, mások akár négy-öt hasonló lépést is elképzelhetőnek tartanak.

Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója szerint "az árrésstop fenntartása és kiterjesztése végképp lezárta a kukta fedelét, amely alatt fortyog az áremelkedési nyomás". Virovácz Péter hozzátette, hogy az átmeneti gazdaságpolitikai eszközökkel mesterségesen leszorított infláció árát 2026-27-ben kell majd megfizetni.

A forint árfolyamát illetően az elemzők mediánja szerint lefelé 396, felfelé 420 forintos euróárfolyam várható a következő egy évben. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 403-as szintről már nem várható jelentős erősödés, viszont kedvezőtlen hangulat esetén érdemi gyengülés következhet be.

Az MBH Bank szakemberei szerint az érdemben gyengébb forint veszélyeztetné az inflációs cél elérését. Virovácz Péter úgy véli, a forint miatt nem lenne értelme idén kamatot vágni, mivel a külföldi szereplők szemében a csökkenő reálkamatszint negatív üzenet lenne, ami ismét forintgyengülést válthatna ki.