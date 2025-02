Mutatjuk a legolcsóbb lakáshitel ajánlatokat februárban! (x)

PR Link a vágólapra másolva

A magyar lakáshitelpiac az elmúlt időszakban komoly felfutáson van túl, az ingatlanárak emelkedése ugyanakkor továbbra is kihívást jelent a vásárlók számára. Emiatt nagyon nem mindegy a finanszírozás. A Bankmonitor most is összegyűjtötte a legolcsóbb lakáshitel ajánlatokat, és azt is megnéztük, hogyan lehet egyedi kamatokat megcsípni.

Az ingatlanpiac élénkülése magával hozta a lakáshitelek iránti kereslet növekedését is. 2024-ben rekordösszegű lakáshitelt folyósítottak a bankok, amelyben a támogatott hitelek, mint a CSOK Plusz és a Babaváró hitel is jelentős szerepet játszottak. A hitelösszegek növekedése az ingatlanárak drágulásának is köszönhető, hiszen a vásárlóknak egyre nagyobb finanszírozásra van szükségük ahhoz, hogy megfelelő otthont találjanak. Ezért is fontos az alapos hitelösszehasonlítás, hiszen akár néhány tized százalékos kamatkülönbség is jelentős megtakarítást eredményezhet a teljes futamidő alatt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ezek a legolcsóbb lakáshitelek A Bankmonitor friss adatai szerint már 6% alatti kamatozású lakáshitelek is elérhetők, de a legversenyképesebb konstrukciók is 7% alatt maradnak. Ugyanakkor a hitelfelvétel költsége számos tényezőtől függ, például a kamatperiódus hosszától, a hitelösszegtől és a jövedelmi helyzettől. A Bankmonitor lakáshitel kalkulátorának legfrissebb adatai alapján 10 millió forintra a következő lakáshitelek számítanak a legkedvezőbbeknek: kép 0 millió forint igénylésére tehát végig fix és 10 éves kamatperiódussal is a CIB Bank ajánlata a legolcsóbb, ráadásul a bank ajánlatai mellé több milliós összegű Bankmonitor kedvezmény, és a 24 órán belüli, online előminősítés is elérhető, melyekről részletesebben is írunk a cikkben. Ha 10 millió forintnál nem hiányzik több a lakásvásárláshoz, meglepő lehet, de a személyi hitelek háza táján is érdemes körülnézni. A szabad felhasználású, ingatlanfedezetet nem igénylő kölcsön ugyanis számos esetben anyagilag és az alkupozíciót tekintve is kedvezőbb lehet. 30 millió forintra az alábbi bankok ajánlatai dobogósak: kép Magasabb hitelösszeg esetén már közel sem azonos a bankok sorrendje a top 3-ban, ezzel a hitelösszeggel az UniCredit Bank ajánlatai a legkedvezőbbek. Ennél a banknál 10 éves kamatperiódus esetén közel 7 millió forintos, végig fix konstrukció esetén pedig több mint 3,5 millió forintos Bankmonitor kedvezmény érhető el. A legkedvezőbb ajánlatok között egyaránt megtalálhatók piaci és Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek is. Az UniCredit Bank ajánlatai mindkét kamatperiódus választása esetén MFL hitelek, amelyek számos előnyt kínálnak. Például ingyenesen előtörleszthetők egy lejáró lakástakarékból, míg a piaci konstrukcióknál a bankok ezért külön díjat számíthatnak fel. A hitelkonstrukciók összehasonlításánál érdemes figyelembe venni a kamatperiódust, a THM-et, valamint az egyéb költségeket is. A hosszú távon biztonságos megoldást keresők számára a végig fix kamatozású hitelek lehetnek ideálisak, míg akik a kezdeti alacsonyabb törlesztőrészletet preferálják, azoknak a változó kamatozású kölcsönök is alternatívát jelenthetnek. Nem mehetünk el amellett sem, hogy ha lakástámogatás is szükséges a jelzáloghitel mellett, akkor fokozottan érdemes hitelszakértőhöz fordulni, aki a támogatáshoz kapcsolódó banki feltételekkel is tisztában van, és a teljes képet látva a legkedvezőbb bankot tudja javasolni. Ne maradj le a kamatkedvezményekről sem A Bankmonitor egyedi lakáshitel-kamatkedvezményei révén az ügyfelek még kedvezőbb feltételekkel juthatnak finanszírozáshoz. A bankokkal kialakított együttműködéseknek köszönhetően ez akár milliós nagyságrendű megtakarítást is jelenthet a teljes futamidő alatt. Ha szeretnéd kihasználni ezeket a kedvezményeket, érdemes a Bankmonitor szakértőihez fordulni, akik segítenek megtalálni a legjobb lehetőségeket. Emellett érdemes megismerni a digitális jelzáloghitelezés újabb mérföldkövét is, amely nem más, mint az online előbírálat lehetősége, amely lehetővé teszi, hogy az érdeklődők kényelmesen, otthonukból mérjék fel hitelképességüket. Ez a megoldás nemcsak időt takarít meg, hanem segít a legkedvezőbb hitelkonstrukció kiválasztásában is, hiszen az előbírálat során az ügyfelek személyre szabott ajánlatokat kaphatnak. A kényelmes folyamat révén a hiteligénylők gyorsabban és hatékonyabban juthatnak hozzá a szükséges információkhoz, megkönnyítve ezzel a döntéshozatalt és a lehetőségek átlátását az ingatlanvásárlás folyamatában. Az akár 24 órás, online előbírálat fő előnyei: Gyorsabb ügyintézés: előzetes hitelképesség-vizsgálat otthonról

Személyre szabott ajánlatok: a legkedvezőbb lehetőségek egy helyen

Nagyobb biztonság – már az igénylés előtt tisztábban láthatsz és szakértő segít végig a folyamaton Hogyan találhatod meg a számodra legjobb lakáshitelt? A megfelelő lakáshitel kiválasztása összetett folyamat, hiszen nemcsak a kamatokra, hanem a kapcsolódó díjakra és feltételekre is figyelni kell. Érdemes online hitelkalkulátort használni, valamint szakértői tanácsot kérni, hogy biztosan a legjobb döntést hozd meg. A Bankmonitor segít eligazodni a hitelek világában: rendszeresen frissített ajánlatokkal, összehasonlító kalkulátorokkal és szakértői elemzésekkel támogatjuk a tudatos pénzügyi döntéseket. Ha lakásvásárlás előtt állsz, mindenképp nézd meg a legjobb ajánlatokat, add le érdeklődésed a kalkulátoron keresztül, független lakáshitel szakértőnk díjmentesen vezet végig a lépéseken. (x)

Címlapkép: Getty Images

