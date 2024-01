Sokkolta az elemzőket a kamatdöntés, erre tényleg senki sem számított

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 75 bázisponttal 10,00 százalékra csökkentette az alapkamatot idei első kamatdöntő ülésén. Ezzel a jegybank testülete alaposan meglepte az elemzőket, akik szerint az alapkamat nyár elejére 6 százalék környékére süllyedhet.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 75 bázisponttal 10,00 százalékra csökkentette az alapkamatot idei első kamatdöntő ülésén. Korábban több arra utaló jel is volt, hogy a jegybank gyorsíthat a lazítás ütemén, hiszen már decemberben szóba került egy 100 bázispontos lépés. Két hete pedig Virág Barnabás alelnök már elég egyértelműen beszélt arról, hogy a januári ülésen erősödhet a nagyobb vágás esélye. Elemzők most egyaránt meglepődtek a Matolcsy György vezette testület döntésén.

Nyár elejére akár 6,5 százalékra csökkenhet az alapkamat

Kisebb meglepetést hozott a Monetáris Tanács mai kamatmeghatározó ülése. A majdnem egyöntetű 100 bázispontos kamatcsökkentést váró elemzői konszenzussal szemben a testület az előző hónapokban „megszokott” óvatosabb, 75 bázispontos kamatcsökkentő lépés mellett döntött.

A jegybanki alapkamat új szintje így 10 százalék lett. Értelemszerűen 75 bázisponttal csökken a kamatfolyosó felső, illetve alsó széle is holnaptól: rendre 11, illetve 9 százalékra

– közölte az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntése után Nyeste Orsolya. Az Erste elemzője kiemelte, a kamatdöntést követő alelnöki sajtótájékoztató hangsúlyozta, hogy bár a gazdaság fundamentális tényezői, az infláció csökkenése és a folyó fizetési mérleg egyenlegének javulása a nagyobb kamatcsökkentést is lehetővé tette volna, az elmúlt napok pénzpiaci folyamatai óvatosságot indokoltak.

Amennyiben javul a kockázati megítélés az elkövetkező egy hónapban, nem zárható ki, hogy az MNB februárban már valóban 100 bázispontra gyorsít a kamatvágás ütemén. Mivel azonban véleményünk szerint már a második negyedévben kifullad a mostani ütemes dezinfláció, és az éves index várhatóan újra kikerül a jegybanki célsávból, nem biztos, hogy érdemes lesz egy nagyon rövid időre gyorsítani – mondta Nyeste Orsolya. Összességében a kamatcsökkentések folytatására kétségkívül van tér továbbra is, és az Erste várakozása szerint nyár elejére 6,5-7 százalékra csökkenhet az alapkamat.

A kamatcsökkentés lassabb ütemre válthat

2024-ben is folytatódhat a dezinfláció, a hazai gazdaság sérülékenysége is várhatóan tovább csökken a külső pozíción keresztül, így az alapkamat csökkentése folytatódhat az eddigi ütemben a következő hónapokban

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

– közölte Balog-Béki Márta, az MBH Bank senior tőkepiaci elemzője. Közölte, várakozásuk szerint az inflációs célhoz való visszatérés lassabban valósulhat meg mint az eddigi inflációcsökkenés, ezt csak 2025-ben várják, így a kamatcsökkentési ciklus 2024 első félév vége felé lassabb ütemre válthat. A jegybank a pozitív reálkamat fenntartását szükségesnek tartja, így az MBH Bank fenntartja, hogy 2024 harmadik negyedév elejére 6 százalékra csökkenhet az alapkamat, amely az év végéig fennmaradhat, szem előtt tartva az óvatossági motívumot.

A bank az irányadó kamat csökkentésének várható folytatása ellenére sem vár jelentősebb gyengülést a forint árfolyamában. A hazai irányadó kamatszint továbbra is kiemelkedően magas, így kellő védelmet nyújt a forintnak és a fennmaradó régiós relatív kamatelőny is segít a következő hónapokban a pozitív reálkamat fenntartásában. A kamatcsökkentések és a továbbra is vonzó kamatfelár mérséklődésének hatását ellensúlyozza a külső egyensúly és a folyó fizetési mérleg markáns javulása – az 1 százalékos többletet is megközelítheti a mérleg idén -, ami nettó forintvételi pozíciót jelent, továbbá az EU-s források gyakorlati érkezésével kapcsolatos hír is pozitív fundamentálisan, illetve a jelentős volumenben beáramló FDI is pozitív háttérelemet jelent.

Emellett a jelenlegi kamatcsökkentési pályát, a hazai kamatok normalizálódását már beárazták a határidős piacok, így a kamatcsökkentési lépések várt ütemben való megvalósulása nem jelent forintgyengítő tényezőt. Továbbá látványosan pozitívvá vált a reálkamat, és az infláció fokozatos mérséklődésével is bőven pozitív marad, amely mellett az elvárt hozam is csökkenhet.

Balog-Béki Márta végül közölte, az MBH Bank várakozása jelenleg 2024 végére 372,50-es árfolyamszint, mivel a pozitív és a negatív irányú kockázatok megközelítőleg kiegyensúlyozottak, jelenleg kismértékben pozitív többletűek.