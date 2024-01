Itt a nagy bejelentés: könnyebben juthat milliókhoz rengeteg magyar

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újabb díjcsökkentést jelentettek be a Széchenyi Kártya Programban, immár az agrárium vállalkozásai is olcsóbban jutnak hitelhez - jelentette be a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója közleményében.

A Széchenyi Kártya Programban a múlt héten bejelentett Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által végrehajtott garanciadíj csökkentés után az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) is jelentősen csökkenti az agrárhitelekhez adott garanciadíjait, így már az agrárium vállalkozásai is olcsóbban jutnak a Program hiteleihez – jelentette be Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója közleményében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A KAVOSZ és az AVHGA közötti megállapodás értelmében 2024. februártól kétharmadával - évi nettó 0,2%-ra - csökken az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban a vállalkozások által fizetendő garanciadíj mértéke, amely érdemi megtakarítást jelent az agrárvállalkozások számára. A vállalati hitelezési piacon az ilyen kamat- és egyéb hiteldíjak tekintetében bekövetkező költségcsökkentések tovább ösztönözhetik a vállalkozói hitelfelvételt, az aktív banki hitelezés pedig elengedhetetlen a gazdaság növekedéséhez. Ehhez fontosak a kamat-és díjcsökkentések, és ezért fontosak az olyan lépések is, mint amilyen a kormány és a Bankszövetség tegnapi megállapodása is, amelynek értelmében a bankok 3 hónapig vállalják, hogy 6 hónapra elengedhetik a BUBOR feletti kamatfelárat, ezzel érdemi forrásköltség csökkenés következik be – mondta Krisán László.

