Így lehet tízezrekkel alacsonyabb a hiteltörlesztőd 2024-ben: legális, rengeteg magyar élhet vele

A csökkenő kamatkörnyezetnek hála a jelzáloghitelekhez is egyre olcsóbban juthatnak hozzá a magyar háztartások. A jegybanki alapkamat, illetve a sokáig irányadó egynapos betéti kamat 2022 őszi elszállását követően pontosan egy évvel ezelőtt, 2023 januárjában tetőztek a jelzáloghitelek kamatai. Az azóta megfigyelhető kamatvágásoknak hála mostanra lényegesen alacsonyabbak lettek a havi törlesztőrészletek, amiből értelemszerűen következik, hogy a futamidő alatt visszafizetendő teljes összegek is lényegesen alacsonyabbakká váltak. De mégis mennyivel? Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy mennyi pénzt spóroltak meg azok, akik most januárban vesznek fel lakáshitelt azokhoz képest, akik mindezt egy évvel ezelőtt tették meg.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett adatok szerint a magyar háztartásoknak nyújtott forint lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség mutatója nagy utat járt be 2022-2023-ban. Két évvel ezelőtt, tehát 2022 januárjában mindössze 4,79 százalékon állt ez a mutató, ezzel szemben egy évvel később, 2023 januárjában már 11,67 százalékon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ennél drágábbak azonban már nem lettek a lakáshitelek – bár az átlagos THM 2023 nagy részében még 10 százalék felett alakult, ugyanakkor novemberben már csak 8,99 százalék volt ez az érték. Természetesen az idén januári állapotokról még nem állnak rendelkezésünkre adatok, ugyanakkor a Pénzcentrum kalkulátorának segítségével láthatjuk, hogy mostanra már a 7 százalék alatti THM sem ritkaság. A háztartásoknak nyújtott forinthitelek átlagos évesített kamatlába 11,27 százalékon tetőzött tavaly januárban, míg novemberre 8,76 százalékra olvadt ez az érték. Ezzel szemben a mostani ajánlatok között már olyanokat is találni, melyek esetében mindössze 6,49 százalék a hitel éves kamata. Jól látható tehát, hogy lényegesen kedvezőbb feltételekkel juthatunk ma lakáshitelhez, mint egy évvel ezelőtt. De mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyivel csökkentek a havi törlesztőrészletek? Több tízezerrel csökkentek a törlesztők Az MNB által publikált legfrissebb, november hónapra vonatkozó adatok szerint 2023 utolsó előtti hónapjában összesen 66,9 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket a pénzintézetek a magyar háztartásokkal. Az új szerződések száma ugyanezen időszakban 5 234 volt, tehát egy-egy új jelzáloghitel átlagos összege ~12,8 millió forint volt. A Pénzcentrum kalkulátora szerint egy ekkora hitelnek jelenleg havi 96 038 forinttól indulnak a törlesztőrészletei 20 éves futamidő esetén. A legolcsóbb hitelek THM-je jelenleg 6,78 százalék, míg az éves kamatuk 6,49 százalék. Ezzel szemben egy évvel ezelőtt egy ugyanekkora összegű hitelnek még 134 480 forint lett volna a törlesztőrészlete, amennyiben a tavaly januári átlagos évesített kamatlábbal számolunk. Ez azt jelenti, hogy aki egy évvel ezelőtt vett fel jelzáloghitelt, az havi 38 442 forinttal kénytelen többet fizetni annál, aki most teszi ezt meg. Talán még mellbevágóbb a különbség, ha nem a havi törlesztőket vetjük össze, hanem a futamidő egésze alatti teljes visszafizetés összegeit – ez a mostani, legkedvezőbb feltételek mellett 23 049 174 forint lenne, ezzel szemben egy tavaly januári szerződés esetében még 32 275 232 forint lett volna. A különbség még egy ekkora, nem túl magas hitelösszeg esetében is 9 226 058 forint a futamidő egésze alatt. Egy az átlagosnál magasabb hitelösszeg esetében természetesen a különbségek még jelentősebbek – például egy 20 millió forintos, ugyancsak 20 éves futamidejű jelzáloghitelt jelenleg akár már 147 793 forintos havi törlesztőrészlet mellett is felvehetünk (THM 6,74%, kamat 6,3%), szembeni a tavalyi 210 125 forintos havi törlesztőrészlettel. (x) A teljes visszafizetés összege a jelenlegi legkedvezőbb konstrukció esetében 35 819 908 forint a futamidő végére. Ezzel szemben egy tavalyi lakáshitel esetében még 50 430 050 forint lett volna a teljes visszafizetés összege. A különbség 14 610 142 forint. Az sem tragédia, ha tavaly vettünk fel hitelt Bár a magas kamatkörnyezet miatt tavaly jelentősen visszaesett az újonnan kihelyezett jelzáloghitelek összege, azért így is minden hónapban több tízmilliárd forintnyi új jelzáloghitel-szerződés született. Sokan vannak tehát, akik ilyen-olyan okból, de a tavalyi, igen kedvezőtlen feltételek mellett vettek fel jelzáloghitelt. Ilyenkor sincs veszve semmi, hiszen a meglévő lakáshitelt bármikor kiválthatjuk egy másik, kedvezőbb feltételekkel kínált lakáshitellel. Bár a hitelkiváltás folyamata nincs ingyen, hiszen az új hitel felvételének és a régi idő előtti végtörlesztésének is vannak költségei, ám egy tavaly januárban felvett hitel esetében biztos, hogy megéri a hitelkiváltás. A fentiekben láthattuk, hogy még a kisebb hitelösszeg esetében is több mint 9 millió forinttal többet kell(ene) visszafizetnie annak, aki a tavaly januári kondíciók mellett vett fel jelzáloghitelt. Ezzel szemben egy új hitel felvételének költségei (pl. értékbecslési díj, közjegyzői díj, földhivatali díj stb.) jellemzően 100-200 ezer forint közötti összeget tesznek ki. Nagyobb tételt jelent a régi hitel végtörlesztése, amely díjtétel maximum a fennálló tőketartozás 2 százaléka lehet, bár a bankok sok esetben – a minősített fogyasztóbarát hiteltermékeknél pedig mindig – csak 1 százalékot számítanak fel. Sőt, arra is van példa egyébként, hogy ez bizonyos összegben maximalizálják a végtörlesztés díját. Azonban ha a legrosszabb esetet vesszük alapul, és 2 százalékkal számolunk, akkor is ~250 ezer forint körül alakulna egy tavalyi hitel végtörlesztése (12,8 millió forintos, 20 éves futamidejű jelzáloghitelnek 1 év elteltével ~12,6 millió forint lenne a tőketartozása). Tehát a legrosszabb esetben is félmillió forint alatt maradnának a hitelkiváltással járó költségek, miközben a havi törlesztőrészlet több tízezer, a teljes visszafizetés összege pedig több millió forinttal lenne alacsonyabb az új feltételek mellett.

Címlapkép: Getty Images

