Kongatják a vészharangot: végleg legatyásodtak a magyarok, alig jut pénzük karácsonyra

A magyar fogyasztók nehezebb helyzetben vannak, mint az előző években bármikor. Jelentős részük kilátástalannak látja a jövőt, hiszen jelenlegi jövedelme nem képes fedezni a mindennapi kiadásait. Egy friss Európai Fogyasztói Fizetési Felmérés (ECPR) szerint a magyarok leginkább a mindennapos költéseiken, az étkezéseken és ezen felül idén még a karácsonyi kiadásaikon is igyekeznek spórolni.

A jelenlegi gazdasági helyzet továbbra is súlyos hatással van a háztartások pénzügyi helyzetére - mutatnak rá az Intrum által készített, több mint 10 éve futó Európai Fogyasztói Fizetési Felmérés (ECPR) eredményei. Európa-szerte a legtöbb fogyasztó fizetésről fizetésre él. A megkérdezettek kilátástalannak látják a jövőt. A fogyasztók alig harmadában él az a meggyőződés, hogy pénzügyi helyzete a következő 12 hónapban javulni fog, míg a többség az infláció hosszú távú fennmaradására számít.

Az európai fogyasztók fele (49 százalék) azt állítja, hogy az alapvető számlák kifizetése után kevesebb pénze marad, mint egy évvel ezelőtt. A megkérdezettek jelentős részének alig vagy egyáltalán nincs megtakarítása amire támaszkodhatna, ha váratlan kiadások merülnek fel a hónap során. Az európai fogyasztók 20 százaléka nem rendelkezik megtakarítással. Magyarországon azonban a helyzet jóval súlyosabb, mivel

a lakosság 31 százalékának egyáltalán nincs vésztartaléka. Továbbá a magyarok 16 százaléka csak egy havi fizetésre tud támaszkodni váratlan költségek esetén.

A kutatásból egyértelműen látszik, hogy a magyar fogyasztók 21 százaléka túlköltekezik: mégpedig egy hónapban az átlagos havi bevételük 26,1 százalékával. A munkavállalók átlagos béremelése tavaly és az idei évben magasabb volt, mint a globális pénzügyi válság utáni több éven keresztül, azonban Európa szerte így sem tart lépést az inflációval. Úgy tűnik, hogy sok európai fogyasztó arra kényszerül, hogy megtakarításait a mindennapi pénzügyi terhei fedezésére használja fel, hiszen jövedelmük egyszerűen nem fedezi a kiadásaikat.

A magyar fogyasztók 75 százalékának az alapvető számlák kifizetése után kevesebb költőpénze marad, mint egy évvel ezelőtt. Ennek köszönhető sajnos az is, hogy a magyar válaszadók 33 százaléka késve fizetett be legalább egy számlát az elmúlt évben. A késedelmes fizetésnek sok oka lehet: legtöbben a pénzhiányt és a feledékenységet jelölték meg. A megkérdezettek között a fiatalabb fogyasztók nagyobb valószínűséggel felejtettek el fizetni. Emellett az is megfigyelhető, hogy az X és Y generáció tagjai közül egyre többen kerülnek adósságba.

A Pénzcentrum nagy Boldogságtesztje 2023

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.