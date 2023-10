Tömegével zárja be bankfiókjait az MBH Bank

Noha korábban még azt nyilatkozták, hogy az MBH Bank rendelkezik a legnagyobb fiókhálózattal, most kiderült, hogy mintegy 60 fiókot csuktak be eddig, illetve terveznek bezárni november végéig.

Idén mintegy 60 fiókot csukott be, illetve zár be november végéig az MBH Bank, legalábbis az eddig megismert adatok alapján – áll az azénpénzem.hu gyűjtésében. A portál felidézte, idén április 30-án zárult le a mintegy három évig tartó fúziós folyamat az MKB Bank és a Takarékbank egyesülésével, és május 1-jével létrejött az MBH Bank. (A Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése még 2022. március 31-én valósult meg, az akkor egyesült hitelintézet működött április 30-ig MKB Bank néven.) A létrejött gigabankja nemrégiben pedig a Duna Takarékot is lenyelte, bár az látszólag önálló maradt.

Az egyesülést követően még májusban bejelentették, hogy az MBH Bank rendelkezik a legnagyobb fiókhálózattal, közel 500 helyen várják az ügyfeleket személyesen. Az egyesülési folyamat során aztán folyamatosan nyirbálták a banki hálózatot, a korábbi nagy bezárások után (akkor 300 fióknak mondhattak a helybeliek búcsút) egy évvel ezelőtt tucatszám került roló az egységekre.

A portál szerint csak szeptember közepe és november vége között 17 fiókot zárt be a bank Budapesten és 12 különböző megyében. Új szokás szerint a fiókok felszámolását „összevonásnak” nevezik, vagyis a megszűnő fiók egy másik kijelölt fiókba olvad.

Esetenként nemcsak a fióknak, hanem az ott levő bankjegykiadónak (ATM) is hűlt helye marad, illetve maradt. Előfordult azonban (például Kaposvárott, Dunaújvárosban vagy Nagykanizsán), hogy felülvizsgálták korábbi álláspontjukat, és így legalább az ATM továbbra is üzemel.

Frissítés! (2023.10.24. 16:25) - Az MBH Bank állásfoglalása

Cikkünk megjelenése után az alábbi közleményt juttatta el a Pénzcentrum szerkesztőségének az MBH Bank; a kommentárt változtatás nélkül közöljük:

"Az utóbbi években (különösen a pandémia alatt) jelentősen megváltoztak az ügyfelek bankolási szokásai, egyre több ügyet intéznek online, és inkább a komplexebb banki ügyek esetén igényelnek személyes egyeztetést és keresik fel a bankfiókokat, azaz a fiókok fő funkciója egyre inkább a tanácsadás. Ennek megfelelően változott a bankfiókok kihasználtsága is, ezért több más bankhoz hasonlóan az MBH Bank is úgy döntött, hogy ezen változó igények figyelembevételével modernizálja fiókhálózatát. A bank célja, hogy megteremtse az alapját egy modern, országszerte egységes színvonalat biztosító, több szakértőt alkalmazó fiókhálózat kialakításának, ahol az ügyfelek szakértőktől kaphatnak tanácsot komplexebb pénzügyi (pl. hitelfelvételi vagy befektetési) kérdésekben. A bank folyamatosan építi át régebbi fiókjait, hogy városban és vidéken, kisebb településeken egyaránt ugyanolyan körülmények között tudja kiszolgálni ügyfeleit. Az MBH Bank rendelkezik jelenleg az ország legnagyobb fiókhálózatával, mintegy 500 fiókkal.

Mindemellett az MBH Bank fokozatosan szünteti meg azokat a párhuzamosságokat, amelyek abból fakadnak, hogy a hitelintézet három bank (Budapest Bank, MKB Bank, Takarékbank) egyesüléséből jött létre. Például ahol a bankfúzió előtti viszonyok miatt egymás közelében több fiókja is van (nem ritkán falszomszédságban vagy egymástól pár száz méterre), azokat a fiókokat tervezetten összevonja. A változásokról a kötelező jogi előírásoknak megfelelően a bank előzetesen tájékoztatta az ügyfeleket weboldalán, illetve az érintett fiókokban elhelyezett tájékoztatókon. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az utóbbi hónapokban a bank teljesen új fiókokat is létesített, így például Székesfehérváron vagy Győrben. Új, korszerű fiókot nyitott Győrben az MBH Bank.

Az MBH Bank rendelkezik jelenleg az ország egyik legnagyobb ATM hálózatával (közel 900 ATM). A bank a korábbi fiókösszevonások által érintett településeken az esetek többségében meghagyta az ATM-et, sőt a közeljövőben fejleszteni kívánja ATM hálózatát, mind darabszámban (a tervek szerint közel duplájára emelkedne a következő évben), mind pedig funkcionalitásban (pl. minél több helyen legyen pénzbefizetésre alkalmas ATM).

Az ügyféligények alapján innovatív koncepciókkal is kísérletezik a bank, így már több hazai egyetemen is nyitott olyan digitális banki kioszkot, melyekben ügyintéző személyes jelenléte nélkül, videóbanki segítséggel biztonságosan és gyorsan lehet számlát nyitni. Megnyílt az MBH Bank első budapesti digitális kioszkja."

