Leállás jön az MKB-nál és a Takarékbanknál: több millió magyar érint, fel kell készülni erre

Hamarosan megtörténik az MKB Bank és a Takarékbank végleges egyesülése, de ehhez informatikai átállásra is szükség van.

Az elmúlt időszakban már többször is tájékoztatást kaptak az ügyfelek arról, hogy 2023. április 30-án egyesül az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt., amelyet követően a létrejövő bank MBH Bank Nyrt. név alatt, egységes arculattal működik tovább. Most több, az átállás hétvégéjén történő eseményről is hírt kaptunk.

A két bank egyesülése informatikai átállással jár, ami fennakadásokat okoz a bank egyes szolgáltatásainak működésében az egyesülés napján és az azt megelőző, valamint követő napokban. Annak érdekében, hogy az informatikai műveleteket gördülékenyen tudjuk végrehajtani,

az MKB Bank és a Takarékbank 2023. április 27. (csütörtök) és május 2. (kedd) között nem egybefüggően, részleges és teljes bankszünnapokat tart az érintett rendszerek vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy a bankszünnap időpontja és a 2023. május 1. napja miatti hosszú hétvége egybeesik, különösen fontos, hogy a bankok által adott tájékoztatást figyelembe véve az ügyfelek is felkészüljenek arra, hogy bizonyos szolgáltatásokat csak korlátozott időtartamban vagy formában tudnak igénybe venni, hogy csökkentse az esetlegesen előforduló kellemetlenségeket. Többek között a fiókok nyitvatartásában, elektronikus csatornák elérésében, az azonnali átutalási megbízásokban – mind a küldést, mind a fogadást illetően – leállást, a kártyahasználatban, az internetes vásárlások jóváhagyásában, az ATM hálózaton történő készpénzfelvételben pedig rövidebb kieséseket tapasztalhatunk az átállás idején. Tájékoztatnak arról is, hogy az egyesülési hétvége ideje alatt a (POS) terminálokon történő fizikai betéti- és hitelkártyás vásárlás, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatás (POS, VPOS) zavartalanul működik. Az esetleges fizetési problémák elkerülése érdekében kérjük, tartsa magánál a fizikai (plasztik) kártyáját.

Május 1-jén 14:00-tól elektronikus csatornáinkat zavartalanul eléri, a pénzforgalom (forint- és devizautalások küldése és fogadása) és a kártyahasználat is a megszokott módon fog működni. Az MKB Bank ügyfelei április 28. és május 1. között rövidebb szolgáltatáskiesésekkel számolhatnak. A szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről és az egyesüléssel kapcsolatos részletekről folyamatosan aktualizált információt talál a weboldalunkon