Itt az újabb pénzügyi válság Magyarországon? Valami teljesen más jöhet, erre kell készülni

Egyre erősödnek a pénzügyi válságot jósló hangok a bankpánik után, de talán ennél sokkal olcsóbban is megúszhatjuk ezt.

"Fordított bibliai" sorrend következhet Magyarországon a nemzetközi bankpánik nyomán - ezt írja a Portfolio. A lap elemzésében azt írja, hogy bár a Silicon Valley bank csődje, majd a svájci Credit Suisse nehéz napjai után egyre erősödtek a pénzügyi rendszer összeomlását jósló hangok, de a helyzet annyira azért nem hasonlít a 2008-ashoz.

Mint a lap elemzésében megjegyzi: a 2008-as pénzügyi válság és a 2011-es európai adósságválság után a bázeli tőkekövetelmények jelentősen szigorodtak, a likviditás szempontjából pedig teljesen új követelmények léptek életbe. Vagyis most nehezebben jöhetnek látre az akkorihoz hasonó helyzetek, bár a magas kamatok miatt arra lehet számítani, hogy a hitelezés az eddigieknél is jobban belassul. És éppen erre lehet számítani Magyarországon is: a hónapok óta erős visszaesést mutató lakossági hitelpiac felívelése még biztosan várat magára, de ez az ára annak, hogy tényleg ne következhessen be a 2208-ashoz hasonló, elsöprő erejű válság.