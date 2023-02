Fontos változás a hazai lakáshiteleknél: rengeteg magyar törlesztőrészletét érintheti a fordulat

Még mindig nem tért magához a lakáshitelpiac a kedvezőtlen gazdasági környezet és a horrorinfláció okozta brutális pofonból. Ez pedig megmutatta magát a frissen közzétett decemberi adatokban is: az egész évet vizsgálva nyolc, az egy évvel korábbi hónaphoz képest viszont hatvanegy (!) százalékos visszaesés tapasztalható az új szerződésekben. Öröm az ürömben, hogy a kamatok végre csökkentek: ha trend lesz belőle, lassan remélhetjük, hogy magára talál végre a piac.

Folytatódott a lakáscélú hitelek szabadesése decemberben is - ez látszik a Magyar Nemzeti Bank által tegnap közzétett adatokból, mely a múlt év utolsó hónapját vizsgálta. A tegnap közzétett adatokkal immár teljes a 2022-es év adatsora, így most megnézzük az egész múlt esztendőt - azt biztosan tudjuk, hogy nem a lakáshitelek éve volt, a folyamatos infláció és kamatemelkedés elég alaposan odavágtak a szektornak. Lássuk újra a számokat!

Nem várható konszolidáció

Mindössze 41 milliárd forintnyi új szerződést írhatunk be a lakáscélú hitelekhez 2022 decemberére, ami természetesen újabb negatív rekordot jelent - derült ki az MNB tegnap közzétett adatsorából. Ha összevetjük 2022 januárjával, akkor látjuk, hogy csaknem a több mint öt éves negatív rekordot közelíti ez a szám, amikor 36 milliárd volt az új szerződések összege.

Kiderül az is, hogy

januárhoz képest 8,3%, 2021 decemberéhez képest viszont 61 (!!!) százalékos a visszaesés,

vagyis elmondható, hogy tovább tart a lakáshitelek szabadesése. Ráadásul arra sincs sok remény, hogy a január legalább némi korrekciót hozzon: a január 9-ig tartott igazgatási szünet nem tesz majd jót az új szerződések számának és összegének, és a lakáshitelek egyik felhúzója, a 3%-os CSOK-hitel igénylése is látványosan visszaesett.

Nem a lakáshitelezés éve volt

Mivel a decemberrel teljessé vált a 2022-es adatsor, itt az ideje azt is megnézni, milyen volt a lakáshitelezésben a tavalyi év. Nem mondunk nagy újdonságot, ha kijelentkük (és mint az előbbi grafikonon is látszik): szabályos szabadesést hajtott végre a lakossági hitelezés, amelynek a folyamatosan romló gazdasági környezet, az infláció miatt végrehajtott kamatemelések és a hitelek emiatt történt megdrágulása egyszerre nem tett valami jót.

Mint a grafikonon is szemléltettük, 2022-ben a legjobb hónap a május volt, ekkor a decemberi érték több mint háromszorosát, 153 milliárdnyi új hitelt hagytak jóvá a lakásra vágyó magyaroknak. Ezután viszont - az augusztust kivéve - minden egyes hónapban egyre kevesebb volt az új szerződések értéke. Januárban 108 milliárdról indultunk, ez jutott el a decemberi 41 milliárdig - vagyis az egész évet nézve összesen 8 százalékos a csökkenés.

Jöhet végre a kamatcsökkenés?

A lakáshitelek borzalmas visszaesésének okaként sok hónapon át a kamatok folyamatos emelkedését neveztük meg (illetve az emiatt elszálló törlesztőket, de erről később). Az mindenképpen jó hír, hogy a kamatok a friss adatok alapján végre csökkenésnek indultak: ezt szemléltettük az alábbi grafikonon.

A babaváró kamata ugyan egytized százalékkal még emelkedett, de a lakáshitelek összessége, a felújítás/korszerűsítés, illetve a személyi hitelek kamata egyaránt csökkenésnek indult. Azt nem tudni, hogy ez vajon folytatódhat-e, és ha igen, mekkora mértékben: a lakáscélú hitelek kamata most is csak minimálisan, 0,06%-al olcsósodtak, tehát erősen kérdéses, hogy a januári adatokból mit lehet majd kiolvasni.

Maradtak a brutális törlesztők

Végül pedig, ahogy szoktuk, nézzük a legjobb banki ajánlatokat! Itt továbbra is az látszik, amit fentebb írtunk: a törlesztőrészletek, a visszafizerendő összegek egész egyszerűen most nem férnek bele a magyaroknak, és ez a másik oka annak, hogy a tudatos pénzügyi tervezés közepette egyre kevesebben mernek belevágni a lakáshitel felvételébe. Abban mindenesetre reménykedhetnek, hogy talán folytatódik a kamatok csökkenése átlagosan, ez pedig hosszabb távon (sőt, akár 4-5 hónap múlva) már egyre több ember vihet vissza a hitelpiacra.

De a jelenlegi helyzet szinte katasztrofális: a legjobb banki ajánlatnál sem találunk már 85 ezer forint alatti törlesztőt, ha a szokott módon 10 milliós kölcsönösszeggel számolunk 20 éves futamidőre. Súlyos eltérések vannak a visszafizetendő összegek között is: az e havi legjobb ajánlat is már ott indul, hogy a felvett összeg dupláját kell virítanunk a futamidő végére, valamint a 9-10 százalékos átlagkamat is sokaknak riasztó.

A jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben továbbra is mindennél fontosabb, hogy minden eddiginél óvatosabbak és körültekintőbbek legyünk, különösen, ha több évre szóló hitelt veszünk fel. A pénzügyi tervezés során nagyon fontos, hogy a pénztárcánknak, anyagi helyzetünknek leginkább megfelelő hitelt válasszuk, amely akkor sem okoz majd gondot, ha a dolgok a mostaninál is rosszabbra fordulnak. Ebben azonban, ahogy mindig, most is nagy segítség a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora, melybe beírva a kondícióinkat, máris számos ajánlat közül válogathatunk.